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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İman ve Kur’an hakikatleriyle coştular

Hüseyin Kıymık
10 Nisan 2023, Pazartesi
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed -19

Hafız Mehmed anlatmaya doyamıyordu. “Şimdi düşünelim. Bu âleme; Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalat-ü Vesselam’dan başka, yukarıda belirtilen özelliklere sahip, o yüksek göreve daha ehil ve bütün üstün özellikleri şahsında toplayan olarak kim gelmiş? Peygamberlik rütbesine ve tebliğ görevine, ondan daha uygun birisini hiçbir zaman göstermiş midir? Asla. Kesinlikle hayır. Öyle ise Hazreti Muhammed (asm); bütün peygamberlerin efendisidir. Bütün nebilerin önderidir. Bütün âlimlerin başıdır. Allah’a en yakın olanlardan daha yakın odur. Bütün yaratılanların en mükemmeli ve tüm irşad edicilerin sultanı da odur. Evet, Peygamberimizin (asm) peygamberliğini gösteren bine ulaşan mucizeleri vardır. Öyle ki, ayın ikiye bölünmesi ve parmaklarından suyun akması gibi... Bu mucizelerin üzerinde tüm araştırmacılar ittifak etmiş ve inkâr edememişlerdir. Bu mucizelerin her birinin peygamberliğinin delili olması yanında daha sayısız deliller de vardır. Ayrıca bütün bu delillerden başka bir hakikat denizi olarak ve kırk yönüyle mucizeliği ispat edilen Kur’an-ı Azimüşşan, en büyük mucizesidir ve peygamberliğini gösteren en büyük delildir. Tek başına bu delil bile yeterli değil mi? Elbette yeterli.”

Hafız Mehmed coşmuştu bu hakikatler karşısında. “Aman Allah’ım, sevincimden sanki uçacak gibiyim. Ne muazzam bir izah ve ne kadar da mükemmel bir ikna. Önce Allah’ın varlığını ve birliğini harika bir şekilde ispat etti, sonra da aynı şekilde peygamberliği, özellikle Hazreti Muhammed Aleyhissalat-ü Vesselam’ın peygamberliğini anlattı.”

Arap Ana da Hocanın coşkusuna katıldı.

“Öyle bir yol takip etti ki, önce ‘Lailahe illallah’ı, daha sonra da ‘Muhammedürresulullah’ı anlattı. Yani kelime-i tevhidin bir tefsirini yaptı.”

Hafız Mehmed bir şey hatırlamış gibi sordu Arap Anaya,

“Hanım, bu arada atladığım ve anlatmadığım bir yer kaldı mı? Hani senin dikkatinden kaçmaz da” dedi. 

Arap Ana sakinlikle ve müşfik bir şekilde cevapladı.

“Atladığın bazı noktalar oldu, ama yine de çok iyi anlamışsın ve çok güzel de anlattın. Allah razı olsun.” 

Hoca Arap Anayı doğruladı.

“Atladığım noktaların farkındayım, ancak her anladığımı da tam olarak ifade edemiyorum. Hele aklımın haricinde diğer duygularımın hissettiğini hiç anlatamıyorum. Her ne ise. Biz yine konumuza devam edelim.”

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