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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İnkâr akla zordur

Hüseyin Kıymık
08 Nisan 2023, Cumartesi
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 17

Hafız Mehmed hanımının sözlerinden sonra devam etti. “Bu bakış açısı aynı zamanda büyük bir ibadet olur. Biliyorsun ki âyetlerinde Cenabı Hak; ‘Düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, akletmez misiniz?’ buyuruyor. Hem Peygamberimiz (a.s.m.) de ‘Bir saat tefekkür, bir yıllık nafile ibadete bedeldir’ diyor. Bak, ne güzel tefekkür ufkumuz açılıyor, değil mi? 

“Her neyse biz yine konumuza devam edelim. Okuduğumuz yerler bize tevhidi anlatıyor. Her bir şeyin Allah’ı bütün esma ve sıfatıyla nasıl gösterdiğini gözümüzün önüne seriyor. Hakikati anlayışımıza misalle yakınlaştırıyor. Misallere dikkat edip anladığımızda hakikatleri de rahat bir şekilde anlayabiliriz. 

“Okuduğumuz yerde diyor ki: Hem nasıl ki havada hiçbir bulut yok. Vakit gündüz ortası. Güneş ışığıyla her tarafı kucaklıyor. Işığı denizlerdeki kabarcıklarda, kar tanelerinde ve bütün parlak şeylerde yansıyor. O parlak şeylerin içinde sanki birer güneş varmış gibi görünüyor. Şayet biz tüm bu parlak şeylerde görünen o yansımanın bir tek güneşten olduğunu kabul etmezsek, o zaman bütün bu parlak şeylerin içinde tüm özellikleriyle gerçek bir güneşin olduğunu kabul etmemiz lâzımdır. Zerre gibi ufacık bir yere adeta koskoca bir güneşi sığdırmamız gerekir. Bir tek güneşi kabul etmezken, sayısız güneşleri kabul etmeye mecbur oluruz ki, bu durum ne kadar ahmak olduğumuzu gösterir, değil mi? 

“İşte aynen bunun gibi; devamlı değişmekte ve yenilenmekte olan şu muntazam kâinatı görüp, onun Sanatkârı’nı mükemmel sıfatlarıyla birlikte tasdik etmemek, misaldekinden daha berbat bir sapıklık ve bir deli saçmalığıdır. Bir Allah’ı kabul edemezken, her şeyi ve hatta her bir zerreyi mutlak bir kudret sahibi olan bir “ilah” olarak kabul etmek lâzım gelir. Neden? Çünkü, havadaki her bir zerre; her bir çiçeğe, her bir meyveye, hatta her bir yaprağa girip işleyebiliyor mu? Elbette işliyor. 

“Şimdi bu zerreyi, bir an, Allah’ın emrini dinleyen bir memur olduğunu kabul etmeyelim. O zaman bu zerre; tüm varlıkların meydana geliş şekillerini, görünümlerini ve bütün özelliklerini tamamıyla bilmesi lâzımdır, tâ ki onun içinde işleyebilsin. Hatta her şeyi bilecek bir ilme ve her şeyi yapabilecek bir kudrete de sahip olmalı ki yapabilsin. 

“Şimdi, bir de toprağa bakalım. İçi toprak dolu bir saksıyı ele alalım. Saksının içine yüzlerce değişik çiçeklerin ve bitkilerin tohumlarını ve çekirdeklerini aralıklarla atalım. Atılan her bir tohum ve çekirdekten belirli bir süre sonra, hangi çiçek ve bitkinin tohumunu atmışsak, topraktan o bitki veya çiçek bütün özelliğiyle ve güzelliğiyle çıkmayacak mı? Elbette çıkacak. Zerrelerin Allah’ın emriyle hareket ettğini inkâr eden bitkiler ve çiçekler adedince, hatta daha da fazla görünmeyen makineleri ve fabrikaları o toprağın içinde var olduğunu kabul etmesi veya her bir zerreye bütün o çiçek ve bitkilerin bütün özelliklerini en ince noktasına kadar bilebilecek veya yapabilecek bir ilmi ve kudreti vermesi lâzım değil mi? Adeta toprağın her bir zerresini bir ilah gibi kabul etmelidir. Hem öyle bir ilah ki, pek çok esma ve sıfata da sahip olmalıdır. Bir Allah’ı kabul etmezken, toprak zerreleri adedince ilahları kendine ilah kabul etmek zorunda kalacaktır. 

“Bu saçma fikri ahırdaki bizim eşek bile kabul etmez. Faraza eşeğe desen ki: ‘Ey eşek, sen insan olacaksın, ama bir şartla. O şart da toprak zerrelerinin her birinin bir ilah olarak kabul edeceksin.’ O zaman eşek sana adeta diyecek ki, ‘Böyle bir saçmalığı kabul etmektense, insan olmayıp eşek olarak kalmaya razıyım.’ Görülüyor ki, her şeyde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren sayısız delil var. 

“Evet, bir şeyden her şey yapmak ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin Halık’ına has bir iştir.” 

Demek bir Allah’ı kabul etmeyen, varlıklar adedince ilahları kabul etmeğe mecbur olur. 

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