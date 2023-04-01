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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Jandarma cami kapısına dayandı

Hüseyin Kıymık
01 Nisan 2023, Cumartesi
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 10

Muhtar ne yapacağını şaşırmıştı. Eli ayağı birbirine karıştı. Hem ağlıyor hem:

“Hocam! Hocam! Ne olur aç gözlerini.! Aman Allah’ım! Bu muhtarlık da ne zor şeymiş! Keşke muhtar olmasaydım. Şu yazıyı ben getirmeseydim” diyordu. Hem ağlıyor hem söyleniyor hem de hocayı ayıltacağım diye uğraşıyordu. 

Gözü birden orada bulunan maşrapaya ilişti. Alıp hemen dışarıya fırladı. Biri varsa hem yardım istemek hem de çeşmeden soğuk su getirip hocayı ayıltmak. Dışarıda kimseyi göremedi ve hemen suyu alıp içeriye koştu. Hoca hâlâ baygın. Soğuk su ile yüzünü yıkadı ve hoca gözlerini açtı. Sayıklar şekilde kesik kesik tekrar konuşmaya başladı:

“Zobu! Zobu! Neler oluyor? Kıyamet mi kopuyor? Demek ahirzamanın çok mu ahirindeyiz? ‘Allah’ demek yasak mı oluyor? Acaba diğer alametler de ortaya çıktı mı? Baksana Peygamberimizin (asm) verdiği haberler bir bir çıkıyor. Tevbe edelim! Tevbe! Rabbim bizi imandan ve Kur’an’dan ayırmasın. Son nefesimiz kelime-i şahadet olsun.”

Muhtar ve hoca birbirine sarıldı ve ikisinin gözyaşları birbirini ıslattı. Bilinmez, ama belki o gün hocanın ağarmadık hiçbir saçı kalmadı. Gözyaşları ile camiden ayrıldılar.

Hoca, eve morali çok bozuk olarak ve sapsarı bir renkle geldi. Hanımının sorularına bir türlü cevap veremiyordu. Adeta dilsiz olmuştu. Konuşamıyordu. Ancak, yatsı namazından sonra olanları anlatabildi. O gece her ikisi de yatağa girip uyuyamadı. Sabaha kadar dua ile tevbe istiğfar ile vakitlerini geçirdiler.

Ertesi gün ikindiye kadar ortalık sakindi. Ancak, ikindi namazı için camiye varınca silahlı iki jandarma ile karşılaştı. Muhtar, talimatı müezzin İsmail’e de götürmüş ve gereğini yapacağına dair imza da almıştı. Halkın arasında ezanın yasaklanacağına dair bir dedikodu yayılmıştı, ama mahiyetini pek de fazla bilmiyorlardı.

Müezzin İsmail ezan için minare kapısına gelince jandarmalar:

“Hoca! Ne yapacağını biliyorsun değil mi?” dediler. Müezzin İsmail sadece başını salladı. Kendi kendine:

“Ben bunu nasıl ezan diye okurum?” diyerek minareye çıktı. Elindeki kâğıda bakarak şarkı söyler gibi ağlayarak “Tanrı uludur! Tanrı uludur!” diye başladı, ama ezan mı okudu yahut da şarkı mı söyledi, anlayamadı.

—DEVAM EDECEK—

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