"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Karanlıklar aydınlanıyor

Hüseyin Kıymık
05 Nisan 2023, Çarşamba
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 14

Arap Ana bu durumdan istifade ile kayıp oldu. Daha sonra elinde ambarda buğdayların içinde sakladığı meyvelerden elma ve ayva ile geldi. Biraz nefeslendiler ve meyveleri afiyet ile yediler. Arap ana heyecanlı bir şekilde:

“Bitti mi yoksa Hoca? Gerisi yok mu? Bu kadar mı? Ben doyamadım da. Bu ifadeler sadece aklıma değil, bütün duygularıma hitap ediyor, sakın bu kadardır deme” diye sordu

Hoca yüzünde beliren tatlı gülümsemeyle cevap verdi.

“Yine her zamanki gibi acelecisin? Biraz sabır et, daha yarı bile olmadı. Sanki ben heyecanlanmıyorum. Okudukça içim genişliyor. Benim de ruhum rahatlıyor. Diğer duygularımın da açlığı gidiyor. İşte aradığım buydu diye minareye çıkıp bağırasım geliyor.” 

Arap Ana heyecan ve sabırsızla,

“Haydi öyle ise ne duruyoruz, tekrar okumaya başla” diye söylendi.

Hoca elindeki meyveyi yemeyi bitirince “Elhamdülillah” diyerek, kitabı eline aldı ve yeniden okumaya başladı. Okudukça coştu. Sanki vaaz kürsüsünde imiş gibiydi. Nasıl olsa karşısında kendini dikkat ile dinleyen biri de vardı. Bağıra bağıra okuyordu. İçinin karanlıklarını aydınlatıyordu. 

Bir ara hanımı araya girdi ve

“Çok güzel okuyorsun, Allah razı olsun! İyi de istifade ettim, çok da tat aldım, sanki uçuyor gibiyim. Ancak tam tamına anlayamadığım yerler de var. Okumanı da kesmek istemedim. Şu son okuduğun yer var ya, orayı bana biraz anlatıver” dedi. 

Hoca hafif bir tebessümle hanımının yüzüne baktı. İşte bu bakış çok şeyler anlatmaktaydı. Sevgiyi, saygıyı, aşkı, şefkati, huzuru anlatıyordu. Arap Ana bu bakışa neler vermezdi ki... Ah hep böyle baksa, gözlerini hiç ayırmasaydı. İçinden: “Ya Rab ne olur bana hep böyle baksın. Beni ondan ayırma, Cennetine dahil et. Orada da bana hep böyle baksın” diye içinden geçirdi. Hoca, hanımının adeta başka bir dünyalara gidişini sezer gibi oldu. 

“Arab’ım benim! Ne oluyor? Yine daldın gittin. Neler düşünüyorsun? Hangi âlemlere gittin?” diye takıldı. 

Hanımı, “Şu ‘Arab’ım benim’ demen var ya. Çok hoşuma gidiyor. Her halde Peygamberimizin de (asm) Araplar içinde gelmiş olmasından dolayı, bana hemen onu hatırlatıyor” diye cevap verdi. Sonra sanki ciddiyete dönmesi gerektiğini düşünür gibi kendini toparladı “Her ne ise. Haydi asıl konumuza dönelim. Anladıklarından biraz da ben istifade edeyim” dedi. 

Hanımının sözleri hoşuna giden Hoca, yine muzip bir gülümsemeyle, “Beni imtihan falan etmiyorsun, değil mi?” diye takıldı. Arap Ana ciddiyetini belirtmek istercesine “Ne imtihanı canım, hadi sen okumaya ve anlatmaya devam et” dedi.

DEVAM EDECEK

Okunma Sayısı: 61
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tezgâhın enflasyonu yüzde 300’ü aştı

    Cumhurbaşkanına hakaret suçu kalkacak

    Silahlanma yaşı 12’ye indi

    Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi

    Fenerbahçe'den ''4 Nisan 2015'' açıklaması

    Gençlerin iftar heyecanı

    Finlandiya resmen NATO'da

    İsrail, 3 ayda Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

    Zam şampiyonu soğan

    Ekvador'daki heyelanda ölü sayısı 28'e yükseldi, 61 kişi kayıp

    Fransa'dan Telegram'a çağrı: Müslümanları ve camileri hedef alan grupları kapat

    Viyana Kilisesi’nde iftar buluşması - Kilisede iftar veren rahip de oruç tuttu

    Çözüm için adres Risale-i Nur

    Avustralya'da federal hükümete ait cihazlarda TikTok yasaklandı

    Adana’da çocuk iftarı

    Paris'te çöp krizi sürecek: 13 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı

    Karaman'daki feci kazada 5 kişi öldü

    Bütçe açığı yeni rekorlara

    Zagreb ve Köln’de de iftar coşkusu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oylar Millet İttifakında toplanmalı
    Cevher İLHAN

    Siyaset uğruna din çiğneniyor…
    Abdil YILDIRIM

    Ernail Hoca
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Çanta’mızda neler olmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti (Fırkası/Partisi?)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ramazan ayı hürmet ister
    Genel

    6284 nedir, ne değildir?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette bitmeyen mala talip olalım
    Cenk ÇALIK

    Kunolin sarısı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.