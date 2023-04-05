Karanlıklar aydınlanıyor

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 14

Arap Ana bu durumdan istifade ile kayıp oldu. Daha sonra elinde ambarda buğdayların içinde sakladığı meyvelerden elma ve ayva ile geldi. Biraz nefeslendiler ve meyveleri afiyet ile yediler. Arap ana heyecanlı bir şekilde:

“Bitti mi yoksa Hoca? Gerisi yok mu? Bu kadar mı? Ben doyamadım da. Bu ifadeler sadece aklıma değil, bütün duygularıma hitap ediyor, sakın bu kadardır deme” diye sordu

Hoca yüzünde beliren tatlı gülümsemeyle cevap verdi.

“Yine her zamanki gibi acelecisin? Biraz sabır et, daha yarı bile olmadı. Sanki ben heyecanlanmıyorum. Okudukça içim genişliyor. Benim de ruhum rahatlıyor. Diğer duygularımın da açlığı gidiyor. İşte aradığım buydu diye minareye çıkıp bağırasım geliyor.”

Arap Ana heyecan ve sabırsızla,

“Haydi öyle ise ne duruyoruz, tekrar okumaya başla” diye söylendi.

Hoca elindeki meyveyi yemeyi bitirince “Elhamdülillah” diyerek, kitabı eline aldı ve yeniden okumaya başladı. Okudukça coştu. Sanki vaaz kürsüsünde imiş gibiydi. Nasıl olsa karşısında kendini dikkat ile dinleyen biri de vardı. Bağıra bağıra okuyordu. İçinin karanlıklarını aydınlatıyordu.

Bir ara hanımı araya girdi ve

“Çok güzel okuyorsun, Allah razı olsun! İyi de istifade ettim, çok da tat aldım, sanki uçuyor gibiyim. Ancak tam tamına anlayamadığım yerler de var. Okumanı da kesmek istemedim. Şu son okuduğun yer var ya, orayı bana biraz anlatıver” dedi.

Hoca hafif bir tebessümle hanımının yüzüne baktı. İşte bu bakış çok şeyler anlatmaktaydı. Sevgiyi, saygıyı, aşkı, şefkati, huzuru anlatıyordu. Arap Ana bu bakışa neler vermezdi ki... Ah hep böyle baksa, gözlerini hiç ayırmasaydı. İçinden: “Ya Rab ne olur bana hep böyle baksın. Beni ondan ayırma, Cennetine dahil et. Orada da bana hep böyle baksın” diye içinden geçirdi. Hoca, hanımının adeta başka bir dünyalara gidişini sezer gibi oldu.

“Arab’ım benim! Ne oluyor? Yine daldın gittin. Neler düşünüyorsun? Hangi âlemlere gittin?” diye takıldı.

Hanımı, “Şu ‘Arab’ım benim’ demen var ya. Çok hoşuma gidiyor. Her halde Peygamberimizin de (asm) Araplar içinde gelmiş olmasından dolayı, bana hemen onu hatırlatıyor” diye cevap verdi. Sonra sanki ciddiyete dönmesi gerektiğini düşünür gibi kendini toparladı “Her ne ise. Haydi asıl konumuza dönelim. Anladıklarından biraz da ben istifade edeyim” dedi.

Hanımının sözleri hoşuna giden Hoca, yine muzip bir gülümsemeyle, “Beni imtihan falan etmiyorsun, değil mi?” diye takıldı. Arap Ana ciddiyetini belirtmek istercesine “Ne imtihanı canım, hadi sen okumaya ve anlatmaya devam et” dedi.

DEVAM EDECEK