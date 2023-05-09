"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Kastamonu’da Nur halkası büyüdü

Hüseyin Kıymık
09 Mayıs 2023, Salı
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 45

Ceberut idare, mahkemeden istediği neticeyi alamayınca, Bediüzzaman Said Nursî için bu defa da Bakanlar Kurulu kararıyla Kastamonu’da ikamet mecburiyeti getirdi. 

Bu sürgün, başta Kastamonu olarak, İnebolu, Araç ve Safranbolu gibi mahaller Nur hizmetlerinde merkezîleşiyor ve ikinci bir Isparta özelliğini alıyordu. Isparta’da olduğu gibi, Kastamonu’da da pek çok Nur kahramanları yetişmeye başlıyordu. 

Erkeklerden; Çaycı Emin, Mehmed Feyzi, Çelebi Ailesi, Fakazlı Ailesi, Abdullah Yeğin, Muallim Osman, Sadık Bey, Hilmi, Hüseyin ve saireler... Hanımlardan ise; Asiye, Latife ve Ulvîye gibi pek çok şefkat kahramanı Nurların etrafında birer pervane oluyordu. 

Artık halka çok daha genişlemiş, Risale-i Nurlar düzenli bir şekilde Üstad’ın bulunduğu yerden etrafa neşrediliyordu. Kastamonu’dan gelen eserler ve mektuplar Hüsrev Abiden sonra, Sav’a geliyor, çoğaltılarak ihtiyaç olan yerlere gönderiliyordu... 

Bilhassa Kastamonu Mektupları heyecanla bekleniyor, gelenlere ise ekmek ve su gibi önem veriliyordu. Mektuplarda anlatılan hizmet düsturları âdeta ezberleniyordu. Çünkü sorulan ve zihni meşgul eden pek çok sorunun cevapları bu mektuplarda veriliyordu. 

Nurlarla, tahkîki imanı elde eden Nur erleri; hizmet etme düsturlarını, hal ve hareketlerinde olması gereken tavırları, birbirlerine karşı davranış ölçülerini, hal-i âlem ve hal-i siyasete nasıl bakacaklarını, dünyevî hadiselerin en büyüğünün bile uhrevî hizmetlerin yanında bir hiç olduğunu; tesanüdün, ihlasın, muhabbetin, fedakârlığın ve vefakârlığın ehemmiyetini ve diğer güzel hasletleri bu mektuplardan, yani lahikalardan öğreniyorlardı. 

Çok merak ettikleri Hz. İsa’nın nüzûlünü, Hz. Mehdi’nin gelişini, hususiyetini ve onların hizmet şekillerinin nasıl olacağını; zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmayı, şefkatin hududunu, hatta dünyanın ömrünü ve daha pek çok merakâver konuların cevaplarını hep bu mektuplarda buluyorlardı.

Kastamonu’dan Isparta’ya ve daha sonra Sav’a gelen, yeni telif edilen ve bir dua hazinesi özelliğine sahip Üçüncü Şua Münacaat Risalesi, Dördüncü Şua Hasbiye Risalesi, Altıncı Şua ve Âyet-ül Kübra adını alan Yedinci Şua kısa zamanda çoğaltılarak ihtiyaç merkezlerine gönderiliyordu. Yapılan bu hizmetler şer güçlerin dikkatinden hiç kaçmıyordu. Devletin kuvvetleri tahrik edilerek sık sık baskınlar yapılıyor ve böylelikle bir tedirginlik meydana getirilmek isteniyordu.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cibuti'den depremzedeler için özel pul

    İspanya, son 62 yılın en kurak ve sıcak nisan ayını geçirdi

    Şeyh İkrime Sabri "şartlı" serbest bırakıldı

    Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak

    Demokrasiyi mi seçeceğiz, tek adam rejimini mi?

    Deprem sonrası bölgede uyuz vakaları arttı

    Bu taşlar kardeşliğimize

    Bu iddialar farklı ve önemli

    Sudan’daki çatışmalar durmuyor

    BM: Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna yönelik saldırıyı kınıyoruz

    Twitter'daki aktif olmayan hesaplar kaldırılacak

    Galatasaray'dan çok önemli Başakşehir galibiyeti

    Vietnam ve Laos'ta ''sıcaklık'' alarmı!

    Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Ekonomiyi zor bir dönem bekliyor

    Suriye yeniden Arap Birliği’nde

    45 bin öğretmenin yüzde 52’si deprem bölgesine

    İtidalinizi koruyun, sandığa odaklanın

    AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

    Yurt dışı oy verme işlemlerinde son gün yarın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonları boşa çıkarmak için
    Genel

    Bu iddialar farklı ve önemli
    İbrahim Aktaşcı

    Yazması oyalı, prompter’ı foyalı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    12 Eylül nasıl bir projeydi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Onların tevbesini niçin kabul etmiyorsunuz!?!
    Osman ZENGİN

    Mustafa Canan ağabeyim
    Genel

    Korku değil umut, kavga değil sevgi kazanacak
    Mehmet FIRAT

    Demokrasiyi mi seçeceğiz, tek adam rejimini mi?
    Cevher İLHAN

    Provokatif siyaset çıkmazda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.