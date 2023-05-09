Kastamonu’da Nur halkası büyüdü

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 45

Ceberut idare, mahkemeden istediği neticeyi alamayınca, Bediüzzaman Said Nursî için bu defa da Bakanlar Kurulu kararıyla Kastamonu’da ikamet mecburiyeti getirdi.

Bu sürgün, başta Kastamonu olarak, İnebolu, Araç ve Safranbolu gibi mahaller Nur hizmetlerinde merkezîleşiyor ve ikinci bir Isparta özelliğini alıyordu. Isparta’da olduğu gibi, Kastamonu’da da pek çok Nur kahramanları yetişmeye başlıyordu.

Erkeklerden; Çaycı Emin, Mehmed Feyzi, Çelebi Ailesi, Fakazlı Ailesi, Abdullah Yeğin, Muallim Osman, Sadık Bey, Hilmi, Hüseyin ve saireler... Hanımlardan ise; Asiye, Latife ve Ulvîye gibi pek çok şefkat kahramanı Nurların etrafında birer pervane oluyordu.

Artık halka çok daha genişlemiş, Risale-i Nurlar düzenli bir şekilde Üstad’ın bulunduğu yerden etrafa neşrediliyordu. Kastamonu’dan gelen eserler ve mektuplar Hüsrev Abiden sonra, Sav’a geliyor, çoğaltılarak ihtiyaç olan yerlere gönderiliyordu...

Bilhassa Kastamonu Mektupları heyecanla bekleniyor, gelenlere ise ekmek ve su gibi önem veriliyordu. Mektuplarda anlatılan hizmet düsturları âdeta ezberleniyordu. Çünkü sorulan ve zihni meşgul eden pek çok sorunun cevapları bu mektuplarda veriliyordu.

Nurlarla, tahkîki imanı elde eden Nur erleri; hizmet etme düsturlarını, hal ve hareketlerinde olması gereken tavırları, birbirlerine karşı davranış ölçülerini, hal-i âlem ve hal-i siyasete nasıl bakacaklarını, dünyevî hadiselerin en büyüğünün bile uhrevî hizmetlerin yanında bir hiç olduğunu; tesanüdün, ihlasın, muhabbetin, fedakârlığın ve vefakârlığın ehemmiyetini ve diğer güzel hasletleri bu mektuplardan, yani lahikalardan öğreniyorlardı.

Çok merak ettikleri Hz. İsa’nın nüzûlünü, Hz. Mehdi’nin gelişini, hususiyetini ve onların hizmet şekillerinin nasıl olacağını; zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmayı, şefkatin hududunu, hatta dünyanın ömrünü ve daha pek çok merakâver konuların cevaplarını hep bu mektuplarda buluyorlardı.

Kastamonu’dan Isparta’ya ve daha sonra Sav’a gelen, yeni telif edilen ve bir dua hazinesi özelliğine sahip Üçüncü Şua Münacaat Risalesi, Dördüncü Şua Hasbiye Risalesi, Altıncı Şua ve Âyet-ül Kübra adını alan Yedinci Şua kısa zamanda çoğaltılarak ihtiyaç merkezlerine gönderiliyordu. Yapılan bu hizmetler şer güçlerin dikkatinden hiç kaçmıyordu. Devletin kuvvetleri tahrik edilerek sık sık baskınlar yapılıyor ve böylelikle bir tedirginlik meydana getirilmek isteniyordu.

