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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kışta ölen, baharda diriltiliyor

Hüseyin Kıymık
19 Nisan 2023, Çarşamba
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed

Hafız Mehmed Hoca aradığı fırsatı bulmuşçasına anlatmaya başladı.

“Mevsimleri; ilkbaharı, yazı, sonbaharı ve kışı hep yaşıyorduk sonbaharı ve kışı hep yaşıyorduk da fakat şu anlatılanların hiçbirisi hatırımıza gelmiyordu. Haşri ancak naklî delillerle anlamaya ve anlatmaya çalışıyorduk. Mevsimlere böyle ibret gözüyle bakarak, onların bize anlatmak istediklerini göremiyorduk. Şimdi bak okuduğum yerde anladığım kadarıyla diyor ki:

“Kış mevsimini görüyorsunuz. Ölmüş, kurumuş ve beyaz kefenine karlarla bürünmüş şu koskoca dünya, ilkbaharda bütün özelliğiyle ve güzelliğiyle nasıl tekrar diriltiliyor. Üzerinde bulunan üç yüz bin çeşit mahlûkatı kışta adeta öldürerek ilkbaharda tekrar diriltiyor...

“Hem de çok karışık oldukları halde hiçbirini karıştırmıyor. Böylelikle; ilminin her şeyi kuşattığını gösteren bütün varlıkları baş başa, omuz omuza ve el ele verdirerek rububiyetinin büyüklüğünü gösteren, insanı; kâinatın en kapsamlı, en nazik ve en nazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap kabul eden, her şeyi insana musahhar kılmakla insana verdiği değeri gösteren Kadir, Rahim, Âlim ve Hâkim olan Cenab-ı Hak kıyameti getirmesin, haşri yapmasın veya yapamasın... İnsanları diriltmesin veya diriltemesin, Mahkeme-i Kübra’yı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın...Haşa ve kella!.

“Yine biz ilkbaharda görüyoruz ki, beş altı hafta gibi kısa bir zamanda, büyük-küçük hayvanlardan ve bitkilerden üç yüz bin çeşidini yaratıyor, onların bir kısmını aynen yaratırken, ağaçların ve bitkilerin köklerinde ve bazı hayvanlarda olduğu gibi diğer bir kısmının da benzerini yaratıyor. Halbuki o bitkilerin tohumlarına ve çekirdeklerine bakınca görüyoruz ki birbirlerine çok benziyorlar, karıştırılmamaları mümkün değil, ama biz yine görüyoruz ki en ufak bir şekilde karıştırılmadan hem de çok süratli bir şekilde tekrar diriltiliyorlar, yaratılıyorlar. Hiç mümkün müdür ki bu işleri bu şekilde yapan bir zata bir şey ağır gelsin, semavat ve arzı altı günde halk edemesin, insanı bir sayha ile (İsrafil’in sesiyle) haşr edemesin. Haşa! 

“Şimdi, işlerini mucize gibi harika bir şekilde yapan bir kâtip düşünelim, bu kâtip aynı zamanda bir müellif olsun...Eskimiş, kaybolmuş veya yırtılmış kitaplardan üç yüz bin kitabı tek bir sayfada toplayıp, eksiksiz mükemmel bir şekilde, bir sanatta yazıyor, bunu sen de görüyorsun. Biri sana dese ki, ‘Bu zat kendi telif ettiği, senin suya düşürdüğün bir kitabını bir dakikada yazacak”, sen diye bilir misin ki, ‘Hayır yapamaz ve inanmam.’ 

“Veya öyle bir zatı görüyoruz ki, o zat kendi gücünü göstermek veya ibret için bir işaretle dağları kaldırıyor, memleketleri değiştiriyor; denizi karaya, karayı denize çeviriyor, buna sen de şahit oluyorsun... Sonra görsen ki, ziyafetine davet ettiği misafirlerinin yoluna bir taş yuvarlanmış, yollarını kesmiş geçemiyorlar... Birisi sana dese, ‘O zat, bir işaretle yolu kapatan o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldırır ve dağıtır, misafirlerini yolda bırakmaz’, sen desen ki, ‘Kaldırmaz veya kaldıramaz...’ 

“Veyahut, bir zat bir günde yeniden büyük bir ordu meydana getiriyor, bunu sen de gördüğün halde, biri dese, ‘O zat bir boru sesiyle yani bir emirle etrafa istirahat için dağılan bir taburu toplar, kısa zamanda bir düzene sokar’, sen desen ki, ‘İnanmam.’ Ne kadar saçma sapan hareket ettiğini anlarsın... 

“İşte şu üç misal gibi, Cenab-ı Hak kışın beyaz sayfasını çevirip, baharın yeşil yaprağını açıp, yer yüzü sayfasında üç yüz binden ziyade nevileri kudret ve kader kalemiyle en güzel bir şekilde tekrar yazar birbirine karıştırmaz, şaşırmaz ve yanlış yazmaz. En büyük bir ağacın ruh programını nokta gibi küçücük çekirdeğinde veya tohumunda yazar ve muhafaza eder. Bunu gördüğün halde, ‘vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder’ denilir mi?

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