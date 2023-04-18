“Kitapta yazılanlar daha çok hoşuma gidiyor”

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 27

Hafız Mehmed, “Sıra Üçüncü’ye geldi, dinliyorsun değil mi?” diyerek hanımına takıldı. Arap Ana, “Dinliyorum tabii, sessiz kaldım diye beni uyudu mu elledin Hafız?” diye karşılık verince, Hafız Hoca, devam etti. Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci Esasları da izah etti ve,

“İşte Hanımım, şimdi ‘hem anlarsın ki” diye okuduğum yerleri anladın mı? Yani anlatabildim mi?” diye sordu. Arap Ana, “Anlamadım desem yalan olur. Elhamdülillah bir hayli anladım, Allah senden razı olsun. Fakat bir itirafta bulunmama müsaade eder misin?”

“Elbette, ne demek, tabii ki bulunacaksın.”

“Anlatmaktan daha ziyade düz okuyup geçmenden zevk aldım desem...”

“Ben anlatmakla kendimin ne kadar anlayabildiğimi kontrol ederken, senin de sadece aklına hitap etmiş oluyorum. Halbuki doğrudan okurken insanda var olan diğer duygular da tatmin oluyor. Böylelikle akıl ve hayal âlemine de bir sınır getirilmemiş olunuyor. Belki de sen; okunurken daha derin ve daha geniş manaları hissediyorsun.”

Dokuzuncu Hakikati bir solukta okuyup bitiriveren Hafız Mehmed, içindeki coşkuyu eşiyle paylaşmak istedi. Okuduğu yerlerin o kadar tesirinde kalıyordu ki bütün gücüyle bağırıp herkese bu hakikatleri duyurmak istiyordu. Gecenin bu saatine kadar kendisini sadakat ve samimiyetle dinleyerek çok iyi bir muhatap olduğunu gösteren gözünün nuru eşine, “Hanımım! Müsaade edersen biraz konuşup rahatlamak istiyorum. Gerçi sen, ‘durma, oku’ diyorsun. Bazen anlatmamı istiyor bazen de istemiyorsun, ama şu dokuzuncu hakikat hakkında biraz konuşayım, istiyorum.”

Arap Ana, kendisinin de yaşadığı o coşkuyu anlatması için Hafız Mehmed’e yol verdi.

“Öyleyse ne duruyorsun, haydi anlat bakalım...”