"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Nasıl inkâr ediyorlar?

Hüseyin Kıymık
07 Nisan 2023, Cuma
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 16

Arap Ana, Hafız Mehmed’in okuduklarının güzelliği ve tesiri karşısında,

“Düşünüyorum da bunu okuyan ve dinleyen hâlâ inkârda olabilir mi? Neden bizim önceki okuduğumuz kitaplarda böyle bir anlatım yok?” diye sordu. Hoca,

“Demek o zaman böyle bir inkâr da yoktu. İşitiyoruz ki, koskoca Rusya bile inkârcılığı kendine esas almış. Her türlü dini inanca karşıymış. Bu zehrini de her taraf akıtmaya çalışıyormuş. Olacak şey mi? Baksana köyümüze gelen şu muallime. Eskiden kim böyle açıkça inkâr edebilirdi ki. Hele hele biraz mürekkep yalamış bir insan, hiç mümkün değil. Ancak kendini bilmez, bazı cahillerden inkârcı çıkardı. Onları da ikna kolaydı. Her ne ise, biz yine konumuza dönelim. Şimdi yine öyle bir saray düşünelim ki, o saray çok harika sanatlarla, şaşırtıcı nakışlarla, hayrete düşürücü süslemelerle süslenmiş. Öyle ki her bir taşında ve her bir tuğlasında adeta saraydaki sanatların tümü kadar bir sanat var. Böyle bir sarayın ustasız olmasını hiç akıl kabul eder mi? Hem öyle bir usta ki hem harika bir sanatkâr ve hem de sonsuz bir hikmete ve nihayetsiz ilme ve güce sahiptir. İşte şu muhteşem kâinat öyle bir saraydır ki; ay ve güneş lambaları, yıldızlar mumları, yeryüzü ise sayısız nimetleriyle donatılmış bir sofra. Bir bahar mevsiminde o sarayı üçyüz bin çeşit sanatlarıyla süslüyor. Sayısız ihsanlarıyla dolduruyor. Böyle bir sarayın sanatkarından gaflet edilir mi?” 

Arap Ana, hocanın sözünü birden kesti ve,

“Bana sanki bir şeyi atladık gibi geliyor, ne dersin? “

Hoca şaşırmıştı.

“Ne atladık ki?”

“Okuduğun yerde sinema perdelerinden filan bahsediliyordu. Ama sen o hususta hiçbir şey söylemedin.” 

“Maşallah hanım, senden de bir şey kaçmıyor. Aferin iyi yakalamışsın. Senin bu dikkatine her zaman hayranım.” 

Bu iltifat Arap Ana’nın çok hoşuna gitti. Biraz da mahcup bir edayla başını önüne eğdi. Esmer olan yüz rengi o anda birden pembeleşti, gül rengine döndü. Hoca ise, o hali seyretmeyi seviyordu. İçinden: “Rabbim, beni sensiz bırakmasın. Ne kadar güzelsin, ne kadar zekisin, ne iyi bir muhatapsın. Ve ne mükemmel bir yardımcısın. İnşallah ebedî âlemde de beraber oluruz” dedi. 

Hoca zihnini daha da dağıtmadan konuya hemen döndü.

“Evet, özellikle o sarayın içinde sinema perdelerinde gösterilip değiştirilen resimler gibi, her saat ve her an gösterilip değiştirilen ve yenilenen sayısız miktarda odalar var. Bu odaları mükemmel bir düzen içinde elbise değiştirir gibi değiştiriyor. İşte sinema şeridi gibi zaman bir ip ve bir şerittir ki, o Sani-i Zülcelal olan Allah her sene bir başka âlemi sinema perdelerinde gösterildiği gibi o ip ve şeride takıp gösteriyor. O gösterdiği âlemin içinde üç yüz altmış şekilde muntazam suretlerini yeniliyor. Öyle yeniliyor ki, son derece bir hikmet ve intizam içinde. Yeryüzünü de sayısız nimetlerine öyle bir sofra yapmış ki, her baharda o sofrayı her biri bir sanat harikası olan nimetleriyle ve mahluklarıyla süslüyor, sayısız ihsanlarıyla dolduruyor. Böyle bir sarayın sanatkârından nasıl gaflet edilir?” 

Arap Ana aradığı cevabı bulmuştu.

“Demek her gün sinema perdelerinde gösterilen resimler gibi, yeni yeni âlemler yaratılıp tefekkürümüze sunuluyor. Biz ise, hep bakıp geçiyoruz, tefekkür edemiyoruz. İnşallah bundan böyle çevreme bakışım değişecek. Evdeki hayvanlardan tut tâ dağlara, taşlara, bahçelere ve içinde yetişenlere varıncaya kadar her şeye tefekkür gözüyle bakacağım.“

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te Kur'an yakma cinayetine izin veren skandal karara İsveç polisi de itiraz etti

    Tüketici fakir ve borçlu

    İyilikte yarışıyorlar - Gönüllü öğrenciler 150 yetime destek veriyor

    Moskova iftarında depremzedelere dua

    Teravihte de saldırdı - Namaz kılan Filistinliler zorla camiden çıkarıldı

    Sandıklara sahip çıkalım

    Derdiniz pahalılık, yoksulluk konuşulmasın

    İhmali örtmeye çalışıyor, unutturmayacağız

    UNICEF'ten deprem bölgesi için ilave yardım çağrısı

    Beyoğlu'nda çöken bina hakkında açıklama

    Kredi kartı borçlarında yüzde 146 artış

    Kayserispor'u 4-1 yenen Fenerbahçe yarı finalde

    TBMM tatile girdi

    Gaziantep - Şahinbey'de silahlı kavga: 1'i polis memuru 2 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı

    7 milyon yeni seçmen

    Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğal gaz verilmeye başlandı

    Fransızlar yeniden sokağa iniyor

    İran’da Uluslararası Kur’an-ı Kerim Fuarı törenle açıldı

    İmamoğlu Isparta'da vatandaşlara hitap etti: Bu seçimi 'gaptırmayız'

    Deprem bölgesine sağanak yağış uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sandıklara sahip çıkalım
    İbrahim ERSOYLU

    “İktidara neden destek vermiyorsunuz?”
    Cevher İLHAN

    Komplolar boşa çıkıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’dan Yeni Asya’ya hürriyet mücadelemiz
    İbrahim Aktaşcı

    “Sihirli seccade” ile “Aykırı Yel”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mehmet Kemâl Beyin idamı
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedavi formüllerinden haberimiz var mı?
    Genel

    Tüketici fakir ve borçlu
    Mikail YAPRAK

    Kurtuluşumuz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.