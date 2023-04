Nasıl inkâr ediyorlar?

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 16

Arap Ana, Hafız Mehmed’in okuduklarının güzelliği ve tesiri karşısında,

“Düşünüyorum da bunu okuyan ve dinleyen hâlâ inkârda olabilir mi? Neden bizim önceki okuduğumuz kitaplarda böyle bir anlatım yok?” diye sordu. Hoca,

“Demek o zaman böyle bir inkâr da yoktu. İşitiyoruz ki, koskoca Rusya bile inkârcılığı kendine esas almış. Her türlü dini inanca karşıymış. Bu zehrini de her taraf akıtmaya çalışıyormuş. Olacak şey mi? Baksana köyümüze gelen şu muallime. Eskiden kim böyle açıkça inkâr edebilirdi ki. Hele hele biraz mürekkep yalamış bir insan, hiç mümkün değil. Ancak kendini bilmez, bazı cahillerden inkârcı çıkardı. Onları da ikna kolaydı. Her ne ise, biz yine konumuza dönelim. Şimdi yine öyle bir saray düşünelim ki, o saray çok harika sanatlarla, şaşırtıcı nakışlarla, hayrete düşürücü süslemelerle süslenmiş. Öyle ki her bir taşında ve her bir tuğlasında adeta saraydaki sanatların tümü kadar bir sanat var. Böyle bir sarayın ustasız olmasını hiç akıl kabul eder mi? Hem öyle bir usta ki hem harika bir sanatkâr ve hem de sonsuz bir hikmete ve nihayetsiz ilme ve güce sahiptir. İşte şu muhteşem kâinat öyle bir saraydır ki; ay ve güneş lambaları, yıldızlar mumları, yeryüzü ise sayısız nimetleriyle donatılmış bir sofra. Bir bahar mevsiminde o sarayı üçyüz bin çeşit sanatlarıyla süslüyor. Sayısız ihsanlarıyla dolduruyor. Böyle bir sarayın sanatkarından gaflet edilir mi?”

Arap Ana, hocanın sözünü birden kesti ve,

“Bana sanki bir şeyi atladık gibi geliyor, ne dersin? “

Hoca şaşırmıştı.

“Ne atladık ki?”

“Okuduğun yerde sinema perdelerinden filan bahsediliyordu. Ama sen o hususta hiçbir şey söylemedin.”

“Maşallah hanım, senden de bir şey kaçmıyor. Aferin iyi yakalamışsın. Senin bu dikkatine her zaman hayranım.”

Bu iltifat Arap Ana’nın çok hoşuna gitti. Biraz da mahcup bir edayla başını önüne eğdi. Esmer olan yüz rengi o anda birden pembeleşti, gül rengine döndü. Hoca ise, o hali seyretmeyi seviyordu. İçinden: “Rabbim, beni sensiz bırakmasın. Ne kadar güzelsin, ne kadar zekisin, ne iyi bir muhatapsın. Ve ne mükemmel bir yardımcısın. İnşallah ebedî âlemde de beraber oluruz” dedi.

Hoca zihnini daha da dağıtmadan konuya hemen döndü.

“Evet, özellikle o sarayın içinde sinema perdelerinde gösterilip değiştirilen resimler gibi, her saat ve her an gösterilip değiştirilen ve yenilenen sayısız miktarda odalar var. Bu odaları mükemmel bir düzen içinde elbise değiştirir gibi değiştiriyor. İşte sinema şeridi gibi zaman bir ip ve bir şerittir ki, o Sani-i Zülcelal olan Allah her sene bir başka âlemi sinema perdelerinde gösterildiği gibi o ip ve şeride takıp gösteriyor. O gösterdiği âlemin içinde üç yüz altmış şekilde muntazam suretlerini yeniliyor. Öyle yeniliyor ki, son derece bir hikmet ve intizam içinde. Yeryüzünü de sayısız nimetlerine öyle bir sofra yapmış ki, her baharda o sofrayı her biri bir sanat harikası olan nimetleriyle ve mahluklarıyla süslüyor, sayısız ihsanlarıyla dolduruyor. Böyle bir sarayın sanatkârından nasıl gaflet edilir?”

Arap Ana aradığı cevabı bulmuştu.

“Demek her gün sinema perdelerinde gösterilen resimler gibi, yeni yeni âlemler yaratılıp tefekkürümüze sunuluyor. Biz ise, hep bakıp geçiyoruz, tefekkür edemiyoruz. İnşallah bundan böyle çevreme bakışım değişecek. Evdeki hayvanlardan tut tâ dağlara, taşlara, bahçelere ve içinde yetişenlere varıncaya kadar her şeye tefekkür gözüyle bakacağım.“