"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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1 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Nereden bildi?

Hüseyin Kıymık
01 Mayıs 2023, Pazartesi
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 37

Zaman bir hayli ilerledi ve ayrılık vakti gelmişti. Bediüzaman Hafız Mehmed’e Risalelerden bazılarını verdi ve bu eserlerin çoğaltılmasını istedi... Tam ‘Allah’a ısmarladık’ diye ayrılırken, birden kendine tevdi edilen bir emaneti hatırladı Hacı Hafız Mehmed ve hürmetle arz etti:

“Benim yaşlı bir babam var hem hasta ve hem de âma. Size gelmek için izin istediğimde, ‘Benden selam söyle! Bize de dua etsin.’ demişti.” 

Bediüzzaman bu talebe cevap verdi.

“Hacı Hafız Mehmed! Sen askerlik yapmadığın için bilmezsin! Askerlikte bir usül vardır. Nöbette ve vazifede olanların yemekleri ayrılır, kaçak olanların yemekleri ise ayrılmaz. Karavanaya uzanmayınca yemek vermezler. Bizim de duamızın bir zamanı vardır, o zamanlarda baban huzurda olursa duayı alır. Yalnız o da bize seher vakitlerinde dua etsin.” 

Huzurdan huzur içinde ayrılan Hacı Hafız Mehmed kendi kendine, “Allah Allah! Ben ona ne askerliğimden ve ne de vazifemden bahsettim. O bana askerlik yapmadığımı söylüyor” diye söylenerek, şaşkınlık içinde, atına binip yola koyuldu... 

İlama ‘ya gelince Sabri Efendi’ye uğradı, akşama da Bedre’ye santral lakaplı Hoca Sabri’ye ulaştı. O gece orada kaldı. Geç vakte kadar Üstad ve risaleler hakkında sohbet ettiler... 

Hacı Hafız Mehmed; sahurda, karanlığa meydan okuyan ay ışığında yola çıktı. Çünkü, Cuma namazına Sav’a yetişmesi lâzımdı. Heyecan ve şevki zirvedeydi. Bir an önce köyüne varmak istiyordu. Hele heybesindeki kitapları çok merak etmekteydi. 

Nihayet öğleye yaklaşık bir saat kala eve gelebildi. Hazırlığını süratlice yaparak camiye koştu. Okunması âdet-i hasene olan Sûre-i Kehf’i cemaate karşı mihrapta okudu. Minbere çıktı. Okumuş olduğu Risale-i Nurların tesiriyle yeisten uzaklaştıran, ümit ve şevki teşvik edici kısa bir hutbe îrâd etti “Evet kardeşlerim! Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada İslam’ın sadası olacaktır!” vecizesiyle bitirdi.

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