Nur Talebelerini imha emri

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 43

Sorgulamalardan sonra, 120 mâsum insanı “suçlu” görülmüştü. Üstadlarıyla birlikte askerî araçlarla, cemselerle Eskişehir’e sevk edildiler. Başlarında görevlendirilen Yüzbaşı Ruhi Bey’e ise kesin talimat verilmişti. Maznunlar Afyon yakınlarında imha edileceklerdi!..

İmha yerine gelindiğinde Nur Talebeleri ikindi namazına hazırlanmaya başladı. Onların vakur halleri, ibadetlerindeki samimiyetleri ve mâsum tavırları Ruhi Bey’de büyük bir tesir meydana getirmiş, o da bu imhadan vaz geçmişti...

Hacı Hafız Mehmed, bu kara haberi 8 Mayıs 1935 Çarşamba günü pazara gidince Terzi Mehmed’den öğrendi ve kahroldu. Perşembe günü Nur müdebbirleriyle kısa bir toplantı yaptı. Toplantıda duyduklarını anlatmakta bir hayli zorlandı.

‘’Zındıka komitesi, devletimizi aleyhimize tahrik ederek Üstadımızı ve pek çok kardeşlerimizi karakolda toplamışlar. Kahraman kardeşimiz ve ağabeyimiz Binbaşı Asım Bey’i de Burdur’dan getirmişler. 6 Mayıs Pazartesi günü ifade verirken ruhunu Rahmana teslim ederek seyyid-üşşüheda olan Hz. Hamza’nın safına katılmış, yani şehit olmuş ve naaşı 7 Mayıs Salı günü Ulu Camiden kaldırılmış. Korkudan cenazesine kimse gelememiş, ancak birkaç kişi iştirak edebilmiş... Şimdi biz; onun vazifesini de üzerimize alarak daha fazla hizmet etmeye, Allah için gayretimizi azamî ihtiyat içinde arttırmaya karar vermeliyiz. Biliyorsunuz, bizde yeis yok ümit var, Rabbimiz elbette nurunu tamamlayacaktır.’’

Bu bilgilendirmeden sonra; Kur’an cüzlerinin dağıtılıp okunulmasına, duaların daha da arttırılmasına, çekilen tesbihlerde, yapılan zikirlerde daha da yoğunlaşılmasına, her zamanki normal çalışma saatlerine en az bir saat daha eklenmesine karar verilir...