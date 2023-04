Öğretmenin sözleri aklına geldi

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 13

Okudukça heyecanı artıyor, merakı daha da fazlalaşıyordu. Okurken de muhatap, sanki kendi imiş gibi okuyor, böylelikle istifadesi de büyük oluyordu. Altıncı Suret ve Yedinci Sureti okuyunca anladığının bir kısmını hanımı ile paylaşmak istedi:

“Bak Hanım! Okuduğum şu yerlerden anlaşılıyor ki, şu dünyada her köşeye ve her yere fotoğraf makineleri konulmuş, resim çekiyorlar. Her şey kayıt ediliyor. Bitkilerin tohumları, meyvelerin çekirdekleri de bunun delili. O tohumlar ve çekirdekler; Ağaçların bütün özelliklerini taşımıyor mu? Elbette taşıyor. Çünkü o tohum ve çekirdeklerden bitki ve ağaç aynen çıkıyor. İşte bu fotoğraf çektiklerinin ve kayıt altına aldıklarının bir delili. İnsanın hafızası da aynen bir kayıt makinesi gibi. Duydukları, öğrendikleri, hepsi kafasında kayıtlı. Benim hafızamda da Kur’an’ın bütün âyetleri kayıtlı. İşte bütün bunları böyle yapan Zât, yani Cenab-ı Hak bu yaptıkları ile bize diyor ki: ‘Ey insan! Sen yarattığım kâinatın içinde en önemli bir varlıksın. Bak, senin bütün amellerini en ince noktasına varıncaya kadar kayıt ediyorum. Büyük bir mahkeme kuracağım. Yaptıklarının hepsinin hesabını soracağım.’ Şimdi düşünmek gerekir. Bütün bu bitkilerin ve ağaçların özelliklerini, çekirdeklerinde ve tohumlarında kayıt edenin, insanların amellerini kayıt etmemesi mümkün mü? Elbette mümkün değil. Peki, bu kayıtları boşu boşuna yapmış olabilir mi? Asla! Demek ki büyük bir mahkemede bütün bunlar önümüze konulacak.”

Hoca okumaya devam etti. Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Suretleri adeta zemzem gibi içti. Şifasını da hissetmeye başladı. Köyün yeni öğretmeninin söyledikleri aklına gelince elinde olmadan sesini yükseltti.

“Ey sersem! Sen diyorsun, nasıl bu koca memleket tahrip edilip başka yere kurulacak? Evet, bizim muallim efendi de öyle diyormuş. Mübarek, sanki onu safsatalarını duymuş gibi ne güzel cevap vermiş. Bir de verilen cevaplar hayalî değil. Hep gördüklerimizle ve yaşadıklarımızla cevap veriyor. İnkârcının kaçacak bir yeri kalmıyor. Diyor ki: Sen de görüyorsun ki, sonbaharda bitkilerin neredeyse hepsi, hayvanların ise pek çoğu adeta ölüyorlar. Yüzbinlerce türü olan o bitki ve hayvanlar, ilk baharda tekrar diriltilmiyorlar mı? Bu her sene bu şekilde devam etmiyor mu? Elbette devam ediyor, bunu hep görüyor ve yaşıyoruz. Peki, insan bütün bunları gördüğü halde ‘haşirde tekrar diriltilme mümkün değildir’ diyebilir mi? Bu diriltilmeyi akıl dışı görenin akıldan bir problemi olduğu anlaşılmaz mı? Ve inadına bu fikirde olan birine de insan denilir mi? Her neyse, biz kaldığımız yerden okumaya devam edelim” diyerek okumaya devam etti.

On İkinci Suret’teki şu sözlere mest olmuştu: “Hazırlanınız; başka daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın (Rabbimizin) makarr-ı saltanatına (Cennetine) gidip, merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce amel eder bu fermanı dinleyip itaat ederseniz! Yoksa isyan edip dinlemezseniz müthiş zindanlara atılacaksınız.”

Hoca aradığı cevabı bulmuş heyecanıyla “İşte netice bu. İlahi fermana, Kuran’a, kulak verip dinleyip itaat edenler Allah’ın rızasına, merhametine, ihsanlarına, ebedî saadete ve cennete layık olacaklar. Dinlemeyip isyan edenler ise, müthiş bir zindan olan cehenneme atılacaklardır.

“Hikâyedeki arkadaşına, ‘Haydi şimdi sen söyle. Bu gerçeklere ne diyorsun?’ deyince, o inkârcı ve muannidin cevabı da çok güzel. Demek ki aklı başına gelmiş. Gerçeğe teslim olmuş. ‘Ben ne diyeceğim? Daha buna karşı bir şey denilebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenebilir mi? Yalnız derim ki Elhamdülillah, yüz bin defa şükür olsun ki, vehim ve heva tahakkümünden nefis ve heves esaretinden kurtulup daimî hapis ve zindandan halas oldum ve anladım ki, bu karmakarışık, kararsız misafirhaneden başka bir kurub-u şahanede bir diyar-ı saadet vardır; biz ona namzetiz.’

“Maşallah! Demek aklı başına gelmiş. Tebrikler” diyerek bir ara noktayı koydu. — Devam edecek—