Rüyayla gelen davet

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 34

Hoca saatine baktı ve sabahın iyice yaklaştığını anladı, okumaya kaldığı yerden devam etti. Bir süre sonra Hoca, “Demek herşey lisan-ı hal ile ‘Amentü billah ve bilyevmilahir’ okuyor ve okutturuyor” cümlesini okudu. Son cümleyi uyanık mı okudu, uykuda mı belli değildi. “Amentü billahi ve bilyevmilahir” cümlesini birkaç kez söyleyip aniden kendinden geçti. Arap Ana da durumdan istifade ile abdest tazelemek için dışarıya çıktı ve abdestini tazeleyip içeriye girdiğinde, Hocanın geriye yaslanmış bir şekilde uyumakta olduğunu gördü.

“Oh! Ne güzel! Kendinden geçmiş uyuyor. Ama sabah namazı da iyice yaklaştı, uyandırsam mı ki acaba? Neyse beş on dakika daha uyuyuversin” diyerek Hocanın uyuduğunu seyre koyuldu. Tekrar kendi kendine:

“Hoca rüya mı görüyor acaba? Baksana yüzü renkten renge giriyor ve bambaşka bir güzellik alıyor, rüyası herhalde dersin etkisinde” derken Hafız gözlerini açtı ve kendi kendine konuşmaya başladı:

“Elhamdülillah! Elhamdülillah! Geliyorum hocam! Hemen geliyorum çağrına ‘lebbeyke’ diyorum.”

Arap Ana şaşırmıştı.

“Dur! Dur! Ne oluyor hoca? Çatlatma insanı, anlatıver bakalım, nereye gidiyorsun? Kim çağırıyor? Neler gördün?”

Hoca, sevinç gözyaşlarını tutamıyor ve derin bir nefes aldıktan sonra:

“Sabır, hanım sabır! Anlatacağım” dedi. Hoca gördüğü rüyayı sanki yeniden görüyormuşçasına bir bir anlatmaya başladı:

“Son cümleleri okurken kendimden geçmişim, çok güzel bir rüya gördüm. Sanki bir köşk, önünde üç avucunu göklere doğru açmış muhteşem bir çınar ağacı. Altında gürül gürül akan billur gibi tatlı suyu olan bir çeşme. İlerisinde büyük bir derya. Köşkten biraz uzunca boylu, yüzü çok nuranî, rengi buğday rengi, gözleri mavi ve yeşil karışımı ve iri, kaşları gür, saçları ve bıyıkları simsiyah ve sakalsız bir delikanlı gibi zinde bir zat çıktı. Gözlerimin içine bakarak: ‘Hacı Hafız Mehmed! Hacı Hafız Mehmed! Ben Barla ‘dayım! Barla’dayım!’ dedi. O kadar canlıydı ki, sanki rüyada değil, uyanığım. O ses hâlâ kulaklarımda... ‘Ben Barla’dayım’ diyor. Sanki evin dört tarafından hâlâ aynı ses geliyor. Ben hemen gitmeliyim. Sabaha kadar okuduğumuz, okumaya doyamadığımız, bütün manevî hastalıklarımıza şifa olan bu eserin sahibi Bediüzzaman Said Nursî beni çağırıyor ve derhal gitmeliyim...”

Arap ana; o an, o da başını secdeye koymuş, bütün arzularına kavuşmuşcasına göz yaşlarıyla, “Elhamdülillah, Elhamdülillah” diyerek şükrediyordu. Başını secdeden kaldırdı ve tane tane:

“Git! Ne olur, hemen git! Bizim de selamımızı söyle, bu manevî ilaçları yazmaya devam etsin.”

Bu arada dışarıdan tangırtılı ses, güya ezan sesi de gelmeye başladı. Ama o, tangırtıyı değil, mazinin derinliklerinden tâ Asr-ı Saadet’ten gelen Hazret-i Bilal’in “Allahüekber” sesini işitiyor gibi idi...

Hoca namaz hazırlığını yapıp, camiye gidip geldi. Arap Ana da kıkırdaklı bulamaç çorbasını hazırlayıp sofraya getirmişti. Hoca, kahvaltıdan sonra ihtiyar, âmâ ve hasta olan babasına durumu etraflıca anlattı ve elini öpüp izin istedi. Babası:

“Oğlum! Hemen git. Benden de selam söyle. Ne olur bize de dua etsin” diyerek izin verdi.