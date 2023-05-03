Sav’ı Risale-i Nur heyecanı sarmıştı

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 39

Sav’da artık yeni bir dönem başlıyordu. Herkeste hem merak hem de şaşkınlık vardı. Nasıl olacaktı bu iş? Bu bir tür iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Verilen nüshaları kopya yaparak büyük hizmetlere vesile olmak, böylelikle manevî cihad yapmak… Küfrü darmadağın etmek… Kur’an hakikatlerinin neşrini yapmak… İman hakikatlerinin temellerinin sağlamlığını dünyaya ilan etmek... Kur’an’ın mucizeliğini herkese göstermek... Bu kâinat büyüklüğünde ve değerinde bir hizmetti. Bu ulvî dava ve hizmet; şimdi verilen nüshaları çoğaltmakla omuzlanmış olacaktı. En iyisi, buhizmete sadakatle teslim olmaktı. Verilen vazifeyi hakkıyla yapmaya çalışmaktı. Vazife-i İlahîyeye karışmamaktı...

Savlılar; bu işlere önceleri pek akıl erdiremeseler de ruhlarını saran bu ulvî duygularla birlikte hizmete başladılar. Artık herkeste yeni bir aşk ve şevk vardı. Aralarındaki küskünlükleri ve dargınlıkları bile unuttular. Muhabbet, kardeşlik ve hürmet en üst dereceye çıkmıştı. “Mü’minler kardeştir’’ âyeti hayata geçmişti...

Sav’ın neredeyse hepsi Risale-Nur hizmetine odaklanmıştı. Kimi talebe olmuştu, kimi hoca… Geceleri bir araya gelerek Risale-i Nurlarla okuma-yazma öğrenmeye başlamışlardı. İslamiyet sanki yeni geliyormuşçasına bir hal vardı onlarda...

Kısa zamanda istenilen miktarda Küçük Sözler çoğaltıldı. Her geçen gün yazı ile neşir hizmeti, dalgalar halinde genişlemekteydi. Yazılan eserler bir elde toplanıyor, okunabilecek durumda olanlar tashih için Isparta’ya Hüsrev Efendiye gönderiliyordu. Okunamayacak durumda olanlar ise bahçelere gömülüyordu...

Sülaleler de tatlı bir hizmet yarışındaydı... Gül sülalesi, sanki bir gül fabrikası olmuş, bütün fertleriyle nur hizmetini yapıyorlardı. Yıldızların parlaklığı ise bir başkaydı...

Altuğların gecesi-gündüzü hep Risale-i Nur idi... Marangoz Ahmed’in kahramanlığı dillere destandı. Bütün bunlar ileride tarihe nam salacak olan bin kâlemin cızırtılarının başlangıç sesiydi...

DEVAM EDECEK