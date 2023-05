Sav Risale-i Nur ile tanıştı

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 38

Cuma namazından sonra, camide kalan köylülere, Bediüzzaman Hazretlerinin kendisine verdiği Küçük Sözler’den Birinci Söz’ü okudu. Besmele’nin mahiyetini ve önemini anlatan Birinci Söz, cemaati adeta mest etmişti. Böyle bir anlatış tarzıyla ilk karşılaşıyorlardı. Şimdiye kadar okudukları ve dinledikleri kitaplara hiç benzemiyordu.

Müellif, doğrudan doğruya kendi nefsini muhatap alıyor, ‘Ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum’ diyordu. Bu nasıl bir tevazuydu! Hani hocalarda biraz ilmî enaniyet olurdu, hiç böyle bir şeye rastlanmamışlardı. Cemaat, “Şimdiye kadar bize anlatılan ve okuduklarımız hep Besmelenin faziletiydi. Hiçbir yerde, ineğin, devenin, koyunun ve keçinin lisan-ı hal ile Bismillah dediklerini duymamış ve okumamıştık... Bağların, bahçelerin, toprağın, bitkilerin, ağaçların, köklerin ve yaprakların böyle Bismillah dediklerini ilk defa işitiyoruz... Bir de Hazret-i İbrahim ve Hazret-i Musa Aleyhisselamların mu’cizelerini sanki tekrar gösterir gibi, yapraklar ve köklerle anlatmasına şaşırmamak mümkün değil. En sonundaki bağlayış ise ne kadar güzel olmuş. Asıl mal sahibinin bize verdiği sayısız nimetlerine karşılık bizden istediği; zikir, fikir ve şükür gibi üç şeyin anlatış usulü, zihinlerde büyük bir etki yaptı ki, herkes esere sahip olmak istedi” diyerek memnuniyetlerini bildirdi.

Hacı Hafız Mehmed köylünün gösterdiği tepkiden memnundu.

“Bakın arkadaşlar! Eser bir tane. O zaman ne yapmamız gerekir? Bu eserleri çoğaltmalıyız. Böylelikle hem bu eserlerin müellifine neşr-i hakikatta yardımcı oluruz hem de onunla beraber bu Kur’an hakikatlerinin neşrini yaparak manevî cihadda bulunuruz. Bir de iman ilmini kâlemle tahsil ederiz.

“Ayrıca bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan bir ibadeti yerine getiririz. İşte bu ve bunun gibi özelliklerinden dolayı yapacağımız bu hizmet çok büyük. Cihan Savaşından daha büyük. İmanımızın ve neslimizin kurtulması, ebedî cehennemden kurtuluş ve ebedî saadeti kazanmak, bunlardan daha büyük ve daha önemli bir hizmet olur mu?

“Müsaade ederseniz bu eseri, ilk ben yazayım, sonra Hafız Mehmed’e vereyim. O da bitirince marangoz Ahmed’e versin ve daha sonra da Mehmed Tulum’a verilsin. Böylelikle ilk önce yazısı düzgün olanlar yazsın ki, elimizde on on beş adet Küçük Sözler bulunsun. Yazısı düzgün olmayanlar düzeltmeye, bilmeyenler ise bir an önce öğrenmeye çalışsınlar.”

Cemaat, alınan bu karardan sonra dağıldı...