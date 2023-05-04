Şefkat kahramanları devrede

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 40

Çok sıkı bir takibat vardı. Neredeyse her gün jandarmalar köyde oluyordu. Ancak köylünün birlik ve beraberliği çoğu defa onları etkisiz hale getiriyordu. Sav; yaptığı hizmetlerle iç ve dış zındıka komitelerinin tümüne meydan okuyordu. Bediüzzaman’ın rehberliğinde dinsizliğin her türlüsüne karşı manevî bir cihadı gerçekleştiriyordu.

Başlangıçta kendileri de nasıl bir hizmet içinde olduklarının pek farkında değillerdi. Gelecek gösterecekti ki, tüm dünyayı ilgilendirecek bir hizmetin içinde olmuşlar. Nereden bileceklerdi ki ileride en fazla okunacak olan ve milyonların imanlarının kurtulmasına vesile olacak olan Kur’an tefsirinin hizmetini yaptıklarını...

Bu hizmette hanımların kahramanlığı ise bir başkaydı. Belki de onlar Sav’daki hizmetin en önemli zembereğini oluşturuyorlardı. O şefkat kahramanlarının fedakârlığı olmasaydı, erlerinin bu denli hizmet etmeleri neredeyse imkânsız gibiydi.

Kocalarının hizmetlerine destek için tüm tarla-takka işlerini kendileri görüyor ve bunu da zevkle, şevkle yapıyorlardı. Çünkü bu hizmet sayesinde kocaları kumar ve içki masalarından, kendileri de her gün sarhoş dayağı yemekten, fahişelerle aldatılmaktan, köle gibi çalıştırılmaktan ve değersizleştirilmekten yine bu hizmet vesilesiyle kurtulmuşlar ve her biri birer şefkat kahramanları vasfını almışlardı.

Genç kızlar yazdıkları eserleri çeyizleriyle süslüyorlar. Anneler, çocuklarının bakımları ve diğer işlerinin yanında geceleri çoğu zaman sabahlara kadar kocalarına kandil ve gaz lambası ışığında yazma işlerinde yardımcı oluyorlardı.

Aşırı takipten dolayı, yüklük denilen yatak dolapları yazı kürsülerinin adeta mekânları olmuştu... Odadaki ışığın dışarıya sızmaması ve yakalanmamak için geceleri o daracık yerlerde Nur Risaleleri yazılarak çoğaltılıyordu. Bazı hanımlar hizmetin aksamaması için gündüzleri kocalarını evde bırakıyor, onun göreceği pek çok ağır işleri kadın halleriyle omuzlayıp yapmaya çalışıyorlardı.

Mahallelerde, hizmette öne çıkan bazı hanımlar, diğerlerine şevk vererek ve heyecana getirerek teşvikte bulunuyorlardı. Aşağı mahalleden Arap Ana, yukarı mahalleden Ümmü Hanım ve kızı Hatice, Tekler mahallesinden Zeynep ve diğerleri, mahallelerinde sık sık toplantılar yapıyorlardı. Önce Kur’an okuyup, arkasından da risalelerden dersler yapıyorlar ve daha sonrada hizmette kocalarına verilecek destekleri görüşüyorlardı. Tüm bu halleriyle sanki her birinde Hazret-i Hatice validemizin gayret ve fedakârlığının bir şulesi görünüyordu...