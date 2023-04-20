Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed

“Dünyamızı ve tüm gezegenleri bir sapan taşı gibi çeviren bir zata, ‘Ahirete giden misafirlerinin yolundan nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak’ denilir mi? Hem bir tabur gibi bütün cesetlerdeki zerreler ordularını icat eden ve o cesetlerde adeta eğitime tabi tutan ve birbirleriyle tanıştıran, onları acemilikten çıkarıp bir usta haline getiren, ölümle istirahate çekilmiş olan o zerreleri İsrafil’in borusuyla nasıl toplayabilir, denilir mi?

“İşte tüm bu olayların her biri cismanî haşirin meydana geleceğini açık bir şekilde göstermektedir. Hatta şu bulunduğun zamandan bin sene geriye gitsen, hep aynı şeyleri göreceksin. Veya bin sene ileriye gitsen yine aynı şeylerle karışılacaksın... Demek binlerce defa haşrin misalleri gözümüzün önüne serilmiş... Bütün bunları düşünüp gördükten sonra hâlâ haşri akıldan uzak görmek ne kadar bir divanelik olduğunu elbette anlarsın.

“Bak! En büyük ferman olan Kur’an-ı Azimüşşan Rum sûresinde Ellinci âyetiyle ne diyor: ‘Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine! Yer yüzünü, ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O, hakkıyla her şeye kadirdir.’’

“Netice şu ki: Haşrin gelmesine hiçbir engel yoktur. Her bir şey onun geleceğini göstermektedir. Baksana şu koca arzı basit bir hayvan gibi öldürüyor ve diriltiyor. Ve o arzı, insanlara ve hayvanlara hoş bir beşik, güzel bir gemi; güneşi bir lamba ve soba yapan ve gezegenleri de meleklerine birer tayyare yapan bu Zatın böyle muhteşem ve muazzam bir idaresi, terbiyesi ve hakimiyeti elbette böyle geçici, devamsız, kararsız, ehemmiyetsiz, değişken, nakıs dünyanın işleri üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek rububiyet ve saltanatına layık, daimî, kararlı ve baki bir başka memleketi vardır, bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine bütün nebiler, veliler, salihler ve muhakkikler ittifakla şehadet ediyorlar. Bir mükafat ve mücazat hazırlandığını haber veriyorlar.

“Rabbimiz söz verdikten sonra haşa sözünden dönme diye bir şey olur mu? Sözünden dönme bir zillet ve aşağılık değil mi? Halkımız, küfür ehlini ateşe atıp cezalandıracağını bildirmemiş mi? Elbette bildirmiş. Küfür ehlini cezalandırmaktan vazgeçmesi mümkün olur mu? Vazgeçmek ya affından veya acizliğinden olur. Halbuki Allah aczden münezzeh ve mukaddestir.”