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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Şirk büyük bir zulümdür

Hüseyin Kıymık
24 Nisan 2023, Pazartesi
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 30

“Affa gelince; küfür, öyle umumi bir cinayettir ki affı mümkün değildir. Neden affı mümkün değildir dersen... Birincisi: Cenab-ı Hak zaten Kur’an’ında onları affetmeyeceğini söylüyor. İkincisi: Yaratılan tüm varlıklar boşuna ve manasız yaratılmamışlar. O varlıklar, ifade ettikleri mana itibariyle yüksek bir kıymete sahiptirler. 

“Ayrıca onlar, Allah’ın güzel isimlerine de birer aynadırlar. Bu nedenle de çok yüksek bir değerdedirler. Küfür ise; o varlıkların ifade ettikleri manaları ve esmaya ayna olmalarını bir inkârdır. Kafir olan kişi bu inkârıyla o varlıkların elde ettikleri yüksek değeri ve kıymeti de kabul etmemiş oluyor. Böylelikle onları boş ve manasızlıkla ittiham ettiğinden bütün kâinata karşı bir hakaret ve esmasının tecellisini de inkâr etmiş oluyorlar. Bu durum; o varlıkları bir küçültme ve değersizleştirme oluyor. 

“Ayrıca yine o varlıkların, Allah’ın varlığına ve birliğine dair olan delillerini de red ettiğinden bütün o mahlukatı yalanlamış oluyor. Bu hal o kâfirin istidadını, kabiliyetlerini öyle bozar ki, artık ıslahı mümkün değildir, ıslaha liyakati de kalmamıştır. Yine küfür öyle bir zulümdür ki, umum mahlukatın ve bütün Esma-i İlahiye’nin hukukuna bir saldırıdır. 

“İşte bu hukukun muhafazası, mahlukatın kıymetinin korunması ve o kâfirin hayra kabiliyetsizliği küfrün affının mümkün olmadığını gösteriyor. Zaten Lokman sûresinin On Üçüncü âyetinde, ‘Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür.’ buyrularak bu mana ifade edilir. Demek kâfirin ebedî cehennemde kalması hem adalettir ve hem de haktır. 

“Ahiretin geleceğini haber veren habercilerin her birisi bu insanlık âleminin birer yıldızı, gözü ve azizidirler. Farklı meslek ve meşrep sahipleri oldukları halde bu mesele hakkında müttefiktirler. Ayrıca bu hususta da her biri ehl-i ihtisastırlar. Şu bir gerçek ki, iki ehl-i ihtisasın mesleklerinde müttefik oldukları bir görüşü, ihtisas sahibi olmayan binlercenin görüşünden daha üstündür. Bir hususta haber veren iki habercinin müttefik haberi binlerce inkârcının inkârını hiçe indirir. Sonuç: Dünyada Ahiretin varlığına dair haberden daha doğru bir haber, daha sağlam bir dâva ve daha açık bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz ki, hadiste belirtildiği gibi ‘Dünya bir tarladır, mahşer ise bir harmandır. Cennet ve cehennem ise birer mahzendir’, yani depodur.” 

Hoca; böylelikle anlayabildiklerini eşiyle paylaşarak bir hayli rahatlamış oldu. 

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