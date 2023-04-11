Sonsuz cinayet, sonsuz azabı gerektirir

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 20

Hoca Hafız Mehmed ilk iki işaretten sonra Üçüncü İşaret’ten anladıklarını Arap Anaya anlatmaya devam etti.

“Şimdi gelelim Üçüncü İşaret’e. Burada ise şeytanın; insanın aklına getirebileceği bazı vesveselerden bahsediyor. Diyor ki: Şöyle bir soru da akla gelebilir. Kâinatın içinde çok küçük bir varlık olan şu insanın ne önemi var ki, yaptıklarının hesabının sorulması için, şu âlem yıkılsın, yani kıyamet kopsun. Yeni bir âlem yaratılarak ahiret meydana getirilsin?

“Bu dehşetli soruya karşı şöyle bir cevap veriyor ve diyor ki: Gerçi insan, cismi ve maddesi itibariyle çok küçücük bir varlıktır. Ancak ona öyle bir özellik verilmiş ki, o özellik itibariyle bazı büyüklerden çok daha büyüktür. İnsana, yaratılırken pek çok kabiliyetler ve hususiyetler verilmiş. Bu yönüyle bu küçücük insan, yaratılan diğer varlıkların içinde bir ustabaşı olmuş. İlahî sanatı, yani Allah’ın sanatını ilan edebilme hususiyetine layık olmuş. Yaratılan tüm mahlukların ibadetlerini içine alan bir ibadeti yapabilme özelliğine de sahip olmuş.

“İşte bu insan küçüklüğüyle beraber, bu çok önemli üç özelliğe sahip olduğu için kâinattaki yeri ve önemi çok büyük olmuş. Kendisine böyle bir değer verilen insanın amellerinin hesabı görülmesi için elbette bir kıyamet kopacak, yeni bir âlem olan Ahiret yaratılacaktır.

“Akla yine şöyle bir soru da gelebilir: İnsanın yaşadığı ömür çok az. İnsan kısa bir ömründeki inkârından dolayı neden ebedî bir azap görecek? Bu ebedi azap, mutlak bir adalet sahibi olan Allah’ın adaletine hiç uygun mu? Böyle bir uygulama zulüm olmaz mı?

“Yine harika bir cevap: Elbette ilahî adalete uygundur. Kesinlikle de zulüm olmaz. Çünkü küfür sonsuz bir cinayettir. Zira Allah, kâinata; her şeyin kendisine muhtaç olduğunu ve kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını anlatan bir mektup olma özelliğini vermiş. Bu özellikle de kâinatı çok büyük bir değere yükseltmiş. İşte küfür böyle yüksek bir mana ifade eden kâinatı; manasız, gayesiz ve aşağı bir derekeye düşürmektedir. Bu ise, kâinata karşı yapılan çok büyük bir tahkirdir, yani hakarettir.

“Yine bu kâinatı Allah; bütün esma ve sıfatlarını gösteren bir ayna özelliğinde yaratmış. Küfür ise, varlıklarda görülen tüm o esma ve sıfatları da bir inkârdır. Dolayısıyla Allah’ın varlığını, birliğini, esma ve sıfatlarını ve doğruluğunu gösteren sayısız delilleri bir yalanlama ve inkârdır. Bu ise sonsuz bir cinayettir. Bu sonsuz cinayet ise, sonsuz bir azabı gerektirir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı kafiri ebedî olarak cehennemde bırakması tam bir adalettir.”

Hanımına döndü ve destek beklercesine konuştu.

“Ne kadar güzel bir açıklama değil mi? Akla gelebilecek soruların bile cevabı verilmiş. Bu cevaplar karşısında acaba diyorum. İnkârcılar ve şeytanlar, gizlenebilecekleri bir yer bulabilirler mi?”

Arap Ana inkârcıların zihin yapısına dikkat çekerek, “Bulurlar bulurlar. Çünkü onların işleri güçleri hep zihinleri bulandırmak, küfürlerinde inat etmek” dye cevapladı Hafız Mehmed’i.

