Bir Devrin Romanı... Hacı Hafız Mehmed - 23

Arap Ana kahveyi hazırlamaya çıkınca, Hafız Mehmed başını geriye yasladı, gözlerini yumdu, okuduklarını aklının ve şimdiye kadar edindiği bilgilerinin süzgecinden geçirmeye başladı. Bu hakikatlerin hem aklına hem ruhuna hem de kalbine hitap ettiğini, medreselerde öğrendiği bilgileri çok daha harika bir şekilde, öz olarak sunulduğunu düşünürken, Arap Ana içeriye girdi.

“Oh ne güzel, beni dışarıya gönder, arkasından da kestirmeye başla” diye takıldı. Olduğu yerde toparlanan Hoca, “Hanım ne uykusu, ne kestirmesi okuduklarımı şöyle bir hayalimde canlandırıyordum. Haydi haydi kahvemi ver de şöyle karşılıklı olarak içelim. Peşinden de hemen konumuza geçelim” diye halini anlattı. Kahve faslı bitince Arap Ana söze başladı.

“Haydi şimdi anlat bakalım. Benim tam anlayamayıp da senin de ‘hem anlarsın ki, anlarsın ki’ diye okuduğun yerleri.”

Hoca, önce oturuş şeklini değiştirdi, dizlerinin üzerine oturdu ve gözlerini Arap Ananın gözlerine dikerek başladı anlatmaya:

“Düşünebiliyor musun? Hem Allah’ı esma ve sıfatıyla anlatıyor, hem de haşri.” Arap Ana, “Nasıl yani?”

Hoca, “Birinci Hakikat’ten itibaren her hakikatte Rabbimizin güzel isimlerinden birkaçını söyleyerek başlamıyor mu? O isimlerin çevremizde nasıl tecelli ettiğini anlatmıyor mu?”

Arap Ana, “Evet.”

Hoca, “Biliyor musun, insanlar Allah’ı çok eksik tanıyorlar. Sadece Yaratıcı deyip geçiyorlar. Halbuki Kur’an-ı Kerim’de bize kendini güzel isimleriyle ve sıfatlarıyla birlikte anlatıyor. İşte Said Nursî de, Allah’ı bize tam Kur’an’ın anlattığı şekilde anlatıyor.”

Arap Ana Hafız Mehmed’i tasdik ederek, “İşte tefsir dediğin böyle olmalı. Kur’an nasıl anlatıyorsa, öyle anlatmalı değil mi?” dedi.

