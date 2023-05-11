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11 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Üstad Denizli Hapisanesi’nde

Hüseyin Kıymık
11 Mayıs 2023, Perşembe
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 47

Tarih 20 Eylül 1943 Pazartesi’ydi. Sabahın erken saatlerinde Sav köyünde pek çok eve baskınlar düzenlendi. Her taraf didik didik arandı. Aradıkları Kur’an tefsiri Risale-i Nurlardı. Pek çoğu ziraatla meşgul olan ve kıt kanaat geçinen gariban insanlar, işlerinden güçlerinden edilerek jandarma karakolunda toplatıldı. 

Sav’dan on altı kişiyi götürdüler. Alınan ifadeler, yapılan tehditler ve işkenceler… Götürülen on altı kişiden sekizi serbest bırakılırken, kalan sekizi ise tutuklandı. Tutuklananlar ise; çok yaşlı Hasan Can, Ahmed Altuğ, Ali Gül, Salih Yıldız, Mustafa Yıldız, Mehmed Soylu ve Hüseyin Beşli’ydi... 

Yine Isparta savcısının talimatıyla, aynı tarihte 20 Eylül 1943 Pazartesi günü, Kastamonu’da da Bediüzzaman tutuklanmış ve 3 Ekim 1943 Pazar günü Ankara üzerinden Isparta’ya getirilmişti... 

Üstad; 25 Ekim 1943 Pazartesi günü 126 talebesiyle birlikte Denizli’ye sevk edildi. Savcı, Eskişehir’de olduğu gibi, idamla yargılanmak üzere gülünç ve asılsız iddialarla davayı açtı. 

Bediüzzaman ve Nur Talebeleri, büyük bir zulme uğradı. Eskişehir Hapishanesi’nde bir ayda çektiği sıkıntıyı burada, bir günde çektirdiler. Bediüzzaman tecrit içinde, rutubetli, basık, pis kokulu ve bakımsız bir koğuşa tek başına yerleştirilmişti. Nur Talebelerinin yanına girip çıkmalarına bile müsaade edilmiyordu…

Üstad; o imkânsızlıklar içinde boş durmadı, imkânını bularak Nurların telifatına devam etti. Eskişehir Hapishanesi’nde olduğu gibi, çok zorluklarla sağlanan kâğıt, kalem ve mürekkeple eserlerini yazmaya devam etti. 

Meyve Risalesi, On Birinci, On İkinci ve On Üçüncü Şua Denizli Hapisanesi’nde yazıldı. Hapishane burada da bir medrese-i Yusufiye’ye dönüşmüştü. Mahkumlar arasında azılı katillerden tövbe edenler, içki ve kumarı terk edenler günden güne artıyordu… Daha önce gözünü kırpmadan birkaç kişiyi öldüren azılı katillerden bazıları tahtakurusunu bile öldürmekten çekinir hale gelirmişti. Bu haliyle hapishane tam bir terbiyehaneye dönüşmüştü. 

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