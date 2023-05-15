Üstadın mahkemedeki tavrı harikaydı

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 51

Mustafa Gül, Marangoz Ahmed’in sözü kendisine yönlendirmesiyle anlatmaya başladı.

“Üstadımızın mahkemede iki değişik tavrını gördük. Birincisi: Mahkeme heyetine karşı olan tavrı. İddialara gayet yumuşak, muknî, ilmî ve aklî cevaplar vermesi. İkincisi: Savcının asılsız iddialarına ve iftiralarına karşı ona dönerek; heybetli, susturucu, vakur ve sert sözlerle cevap vermesi.

“Kükreyen bir aslan ve muzaffer bir ordu komutanı tavrıyla, kurşun gibi hedefine tam isabet eden cevaplar veriyordu ve diyordu ki: “Risale-i Nurlar benim değil Kur’an’ın malıdır. Kur’an’ın feyzinden gelmiştir. Risale-i Nur’a hücum edilmez. O, doğrudan doğruya Kur’an’a bağlanmış ve Kur’an da Arş-ı Azama bağlıdır. Kimin haddi var ki elini oraya uzatsın ve o kuvvetli ipleri çözsün. Bazı zındıkların şeytaniyetiyle Risale-i Nura karşı çevrilen planlar ve hücumlar bozulacaktır. Onun şakirtleri başkalara kıyas olmaz, dağıttırılmaz, vaz geçirilmez. Cenab-ı Hakkın inayetiyle mağlup edilemezler. Ey dinini dünyaya satan ve küfr-ü mutlaka düşen bedbahtlar, elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek… Yüz milyon kahraman başların feda oldukları bir kudsî hakikate başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-ı Kur’aniyeye feda olan başlar zındıkaya teslim-i silah etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vaz geçmeyecekler inşaallah. Her ceza ve idamınıza hazırız. Zira biz ölümü, âlem-i nura gitmek, sevdiğimiz dostlara kavuşmak, ebedî saadeti elde etmek için bir terhis tezkeresi görüyoruz. Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakaik-i Kur’aniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem, vaz geçmem ve vaz geçemem.’’

Mustafa Gül derin bir nefes aldı, anlatmaya devam etti.

“Üstadımız, savcının cemiyetçilikle ilgili ithamına karşı da şöyle bir cevap verdi:

“Evet, biz bir cemiyetiz, öyle bir cemiyetimiz var ki, her asırda üç yüz elli milyon dahil mensupları var ve her gün beş defa namazda o mukaddes cemiyetin prensiplerini kemal-i hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar ve ‘İnnemel mü’minune ihvetün’ kudsî programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevî kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz; bu kudsî, mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız ve hususi vazifemiz de Kur’an’ın imanî hakikatlarını tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip onları ve kendimizi idam-ı ebediden ve daimî, berzahi haps-i münferitten kurtarmaktır. Sair dünyevî ve siyasî ve entrikalı cemiyet ve komitelerle münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz.”

“Üstadın savunması bu şekilde devam edip son buldu. Mahkeme 15 Haziran 1944 Perşembe gününe tehir edildi.”