“Yâ Rab, biliyordum yardımını göndereceğini”

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 21

Hoca Hafız Mehmed anlatmaya doyamıyordu, ama geçen zamanın farkında değildi. Arap Ana hatırlattı, “Saate baktın mı, kaça gelmiş, dört buçuğa (alaturka) gelmiş.”

Hoca kitabın cezbesinde, “Ne o, herhalde uykun geldi. Sen yatabilirsin. Ben bu gece bu kitabı bitirmeden yatmayacağım, zaten gözümde de hiçbir uyku yok” diye karşılık verdi. Arap Ana da altta kalmadı.

“Ben sadece vakti hatırlattım, uykum geldi diyen kim? Kitap bitinceye kadar ben de seninle beraberim. Uzun zamandır kararan içim ilk defa aydınlanıyor. Kaybolan ümitlerime tekrar kavuşuyorum. Sanki gaybdan gelen bir fısıltı gibi. Okuyup anlatmaya sen usandıysan, o başka.”

“Hemen alınma hanım. Sadece takıldım işte. İstifadeni öğrenmek istedim” diye Hoca Hafız Arap Ananın gönlünü aldı ve “Gecenin bu saati olduğuna göre, önce bir teheccüd namazı kılalım ve şükür secdesi yapalım, sonra da kaldığımız yerden devam edelim” dedi.

Her ikisi de teheccüd namazı için hazırlığa başladı. Son zamanlarda ilk defa yüzleri gülmekteydi. Aradıklarını bulma sevinci yaşıyorlardı. Bunun için şükür ağırlıklı bir teheccüd namazı kılacaklardı. Seher vaktinin sessizliğinde Rabb-ı Rahimlerine dua ile seslenecekler, bu defa da sevinç göz yaşlarını dökeceklerdi.

Arap Ana teheccüde hazırlanmış olarak odaya döndü. Keçi postundan yapılmış seccadeleri serdi. Hoca’nın cübbe ve sarığını da seccadenin kenarına koydu. Hoca da hazırlığını yapmıştı. Biri önde, diğeri arkada teheccüd namazına durdular. O gece dört rekâtlı teheccüd namazını yirmi dakikada ancak kıldılar.

Teheccüd namazı sonrası Hoca tekrar secdeye gitti. Arap Ana ise dikkatini Hocanın sesine vermişti. Secdeden hazin bir yalvarış, yakarış, tesbih, tahmid ve salavat sesleri geliyordu. Hoca başını secdeden kaldırıp ellerini açarak, gözlerinden akan yaşlar seyrek ve kısa sakalını ıslatırken şöyle yalvardı:

“Ya Rab! Biliyordum yardımını göndereceğini. Kararan gecelerimizi aydınlatacağını. Nurunu tamamlayacağını. Kâinatın zerreleri adedince sana hamd-ü senalar olsun. Ya İlahî! Bu eserin müellifini muvaffak eyle. Âyetlerini böyle tefsir ederek devam etmeyi kendine lütfeyle. Tüm Peygamberlerine ve diğer salih kullarına yardım ettiğin gibi, ona da yardım eyle. Zalimlerin, kâfirlerin, münafıkların ve şeytanların şerlerinden onu ve yardımcılarını muhafaza eyle. Bizim böyle bir tefsire ihtiyacımız çok fazla. Rahmetini, merhametini, ihsanını ve yardımını esirgeme.”