Yaratılışın yüksek gayeleri

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed

Arap Ana, “Neymiş o yüksek gayeler?” diye sorunca Hafz Mehmed anlatmaya devam etti.

“Allah’ın yarattığı tüm varlıklar, üzerlerinde bulunan san’atları ve süslemeleriyle çok değerli ve çok da güzel oldukları halde, yaşadıkları süre çok kısa ve ömürleri de çok azdır. Demek o şeyler birer numunelerdir, başkalarının suretleridir. Onlar da sanki müşterilerinin nazarlarını, yani bizlerin bakışlarını Cennetteki asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır. Öyleyse onlardaki o çeşit tezyinat, kesinlikle bir Rahman-ı Rahimin, yani çok merhametli olan Rabbimizin rahmetiyle sevdiği biz kullarına hazırladığı Cennet nimetlerinin birer numuneleridir, denilebilir ve denilir ve de öyledir.

“Dördüncü Esas: Hem anlarsın ki, şu dünyadaki bütün o süslü ve san’atlı varlıklar, daha önce de bahsettiğimiz gibi, Rahman olan Cenab-ı Hakk’ın rahmetiyle, ehl-i iman için Cennetinde hazırladığı nimetlerinin birer numuneleri ve suretleri hükmündedir. Evet, her şeyin yaratılışında pek çok maksatlar vardır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Gayeleri de sapık felsefenin dediği gibi, sadece kendilerine ve dünyaya bakan yönleri değildir. Şayet başka gayeleri olmazsa her yerde israf ve abesiyet hâkim olur. Halbuki Kâinatın hiçbir yerinde hikmetsizlik ve israf yoktur. Her şeyin yaratılış gayesi üç kısma ayrılır. Birincisi ve en yükseği; Her şeyi gören ve her şeye şahit olan Rabbimizin nazarına resm-i geçit şeklinde kendilerini arz etmektir. Bunun bir an bile yaşanması kâfidir. Bu açıdan bakıldığında da kâinatta hiçbir şekilde israf yoktur. Demek her şey varlığıyla ve hayatıyla sanatkârının kudretinin mucizeliğini ve sanat eserlerini teşhir ederek Sani-i Zülcelal olan Rabbimizin nazarına arz etmek birinci ve en yüksek gayesidir. İkincisi: Mahlûkatın yaratılış gayesi, şuur sahibi olan varlıklara bakar. Yaratılan her şey, en büyük sanatkâr olan Rabbimizin şuur sahibi olan varlıklarına doğruları anlatan bir mektubu ve şiir gibi mükemmel bir anlatımı ve çok kıymetli bir kelimesidir ki; Meleklerin, insanların ve cinlerin nazarlarına arz ederek düşünmeye davet eder. Demek onlar, kendilerine bakan her şuur sahibine ibret ve ders dolu bir okuma, düşünme ve inceleme yeridir.”