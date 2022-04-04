Her işin başı besmele

FATİHA SURESİNDEN DERSLER - Hüseyin Şahin

Dinî hayatımız adına küçük yaşlarda öğrendiğimiz ilk ibare genelde besmele oluyor. Çünkü her şeyin ve her işin başı besmeledir. Önceleri bazı harfleri yutarak, bazı kelimelerini de zorlanarak “Bismillahi’r-rahmani’r-rahim” demeye çalışıyoruz. Yaşımız büyüdükçe bu ibareyi daha rahat telaffuz eder hale geliyor, sonunda hatasız olarak okumayı başarabiliyoruz.

Sonra ailemizden ve çevremizden görerek, sofraya oturduğumuzda besmele çekiyoruz. Su içerken besmele çekiyoruz. Otobüse binerken besmele çekiyoruz. İşimize başlarken besmele çekiyoruz…

Çok geçmeden besmelenin dilimize “Esirgeyip bağışlayan Allah’ın adıyla” şeklinde aktarıldığını öğreniyoruz. Bundan sonra da gelenekle ilişkimizle orantılı olarak ya her vesile ile, ya aklımıza geldiğinde, ya da sadece özel durumlarla sınırlı olmak üzere besmele çekiyoruz.

Aslında geleneğimizden öğrendiklerimizle yetindiğimizde, yaptığımız şey besmele çekmek oluyor. Besmele okumak ya da besmeleyi anlamak yahut yaşamak değil. Oysa besmele çekmek başka bir şey, besmele okumak, besmeleyi anlamak ve besmeleyi yaşamak başka bir şey.

Öyleyse bu konu üzerinde biraz duralım. İç dünyamıza ve hayatımıza besmeleyi gerçek manada yerleştirmeye gayret edelim mi?