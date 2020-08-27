"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Her ev bir Risale-i Nur mektebi olsun

Hüseyin Topuz
27 Ağustos 2020, Perşembe
Toplumun ve ülkelerin sağlam ve dürüst olması aile hayatına bağlıdır.

Aile hayatı insanın en önemli barınağıdır. Aile hayatımızı da canlandıran anne, baba ve çocuklardır. Varsa da büyük anne ve büyük babadır.

Ailede yetişen çocuklar büyüklere karşı saygıyı, küçüklere karşı sevgiyi, topluma karşı görevlerini öğrenir. Bütün aileler din ve imanı öğrenince toplumlar imanlı olacaklardır. İman hizmetini ailede vermemiz lâzımdır. Bunu vermek için de her ev bir Nur Dershanesi olması lâzımdır.

Ailemizin meyveleri olan çocuklarımız maalesef okullara başladıklarında ve ilkokul dördüncü sınıfa kadar iman adına hiçbir şey okutulmamaktadır. Din Kültürü dersi ancak dördüncü sınıfta sadece iki saat olarak okutulmaktadır. Bazen de bu ders, dalında uzman olmayan ve sınıf öğretmeninin insafına bırakılmış konumdadır.

Kısaca ifade etmeye çalıştığım konumları az çok herkes bilmektedir. Yani hastalığı herkes bilmekte, fakat tedaviyi bilmemektedir. Tedaviyi ise asrımızın âliminden öğrenelim. “En birinci görev imana hizmet”tir. Bu imana hizmeti de ailede vermemiz lâzımdır. Çünkü aile toplumun birimidir. Hem de bir Müslümanın yuvası ve okuludur.

Dinî bilgileri ehil ellerden almamış çocuklarımız belli bir yaşa ulaşıncaya kadar dinden habersiz bir şekilde gençliğe adım atmaktalardır. Esasen okullarımızda dine özgü müfredatla dini öğretmenin ve öğrenmenin zorluğu ortadadır. Öyleyse bu görevi sorumluluk sahibi olan anne ve babalar yapmalıdır.

Bu konuda Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı.” 1 buyurmaktadır. Bu âyet mealinin de işaret ettiği gibi dünyaya gelen her çocuk bilgisiz olarak gönderilmektedir ve burada öğrenmektedir, öğrenecektir. Bir çocuğun inanç ve istikamet sahibi olması ancak kendisine sonradan telkin edilen şeylerle olacaktır. Risale-i Nur ve Kur’ân okuyan hamile bir anne çocuğuna eğitim vermeye başlamış demektir. Her yapılan olumsuz ve olumlu şeylerin anne karnındaki çocuğa da yansıdığı ehlince bilinmektedir. Dolayısıyla ailede çocuk yaşında Kur’ân’ı evde öğrenmesi ve Risaleleri evinde okuması lâzımdır. Bu şekilde okuma alışkanlığını da evinde kazanmış olacaktır. Şimdi bazıları diyecekler ki, “Ben Kur’ân okumasını bilmiyorum.” Kolayı var, siz öğreneceğim deyiniz. Bir Kur’ân alfabesi alınır ve yazarak günde bir harfe çalışılsa 29 günde okumak öğrenilir.

Evet çocuklarımız, çocukluk zamanlarında her türlü bilgi ve beceriyi öğrenmeye ve yapmaya kabiliyetlidirler. İşte bu yaşta çocuklarımıza Risale-i Nur, Allah, Peygamber, Kur’ân ve sahabe, vatan sevgisiyle doldurmamız lâzımdır.

Bu konuda Peygamber Efendimiz (asm): “Her doğan (çocuk) fıtrat (İslâm) üzere doğar. Sonra onu anası-babası ya Yahudi yapar ya Hıristiyan ya ateşperest yapar. 2 buyurarak insanın yaratılış gayesini ifade etmiştir.

Dolayısıyla bizler bu hadisten insan yaratılışının öncelikle Hakk’ı kabul edecek bir yaratılış hakikatine sahip olarak yaratıldığını anlamalıyız. Yani çocuk yaşta verilecek olan Risale-i Nur okutarak öğretilen din anlayışının kendisine ulaşacak yanlış inançlardan daha etkin ve daha tesirli olacağına inanmalıyız. Bu eğitimi almaları için de evlerimizin Nur Mektebi olması lâzımdır.

Dipnotlar:

1- Nahl, 78. 2- Buhârî, Cenâiz 92.

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adaletsizlik herkesi yakar

    Medya artık hak arama zemini değil

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor

    Filistin meselesi en temel mesele

    Suriye’nin yetimleri

    Gözleri büyüklerden çok KOBİ’lerde

    Öteki biz miyiz, yoksa sen mi?

    Süper Lig'de yeni sezonunun fikstürü çekildi

    Miçotakis: İyon Denizi'ndeki kara sularımızı 12 deniz miline çıkaracağız

    Koca: Bugün 100 binden fazla test yaptık

    Benzine bir zam daha

    Şehit Bilal Yılmaz ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Kısıtlamalar yeniden gündemde

    Polisin vurduğu siyahi felçli kaldı

    Şehir otelleri hâlâ sessiz

    NATO'dan Doğu Akdeniz'de 'diyalog' çağrısı

    Bosna Kasabı lakaplı Mladic'in temyiz duruşması bugün sona eriyor

    ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

    AB savunma bakanları Berlin'de toplandı

    İzmir'de düğünlere saat sınırlaması

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda - 2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müjdelere herkesin sevinebilmesi için
    Genel

    Adaletsizlik herkesi yakar
    Risale-i Nur'dan

    Kâinata iman nuruyla bak!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sen kimsin?”
    Genel

    Yargıya rağmen ihlaller sürüyor
    Faruk ÇAKIR

    Endonezya’dan gelen mesaj
    Halil ELİTOK

    Kutsi hâdiselerin yıl dönümü Aşure Günü - 2
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderi tartışmak doğru mudur?
    Genel

    Filistin meselesi en temel mesele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.