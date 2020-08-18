İyi insan ve vefa

Nasıl ki iyilik iyilik getirir, kötülük de kötülük getirir.

İyi insan burada iyi olduğu gibi öbür tarafta da iyidir. Kötü insan burada kötülük yaparsa, tövbe etmeden ölürse ahirette karşılığını kötü olarak görür. İyilik yapan her zaman alnı açık, başı dik dururken, kötülük yapan, kötülüğü sebebiyle karşılığını bulacaktır. Dolayısıyla akıllı insan her zaman iyiliği tercih edip kötülüğü tercih etmemelidir.

İyi insanın faziletlerindendir ki, her zaman hakkı söyleyip mazlumların haklarını pervasızca müdafaa eder. Bunun en güzel örneklerinden biri de Yeni Asya Gazetesi’dir.

Bu gazete yazarları hak için, hukuk için zulme mâni olmaya, mazlumların haklarını müdafaa etmeye çalışmıştır. İnsanların ahiretteki konumunu Cenâb-ı Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Biricik kızı Hz. Fatıma’ya Peygamber Aleyhisselâtüvesselâm Efendimizin, “Ey kızım Fatıma! Babam Peygamber diye güvenme, Rabbine karşı kulluk vazifeni yap. Eğer Allah’tan nefsini satın alamazsan vallahi ben bile senin namına hiçbir şey yapamam...” 1 dediğini de biliyoruz.

Sadece benim yakinen bildiğim ve arşivlerde bulunan, ehlince de bilinen bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. Bütün insanlığa ders niteliğinde örnek olan bir yayın yapmaktadır Yeni Asya.

Benim yakinen bildiklerim, 28 Şubat’ta bazı cemaatleri kursları çok yerde kapatılmıştı. Bu gazete pervasızca onların haklarını müdafaa etmişti. Üstelik o cemaat başka gazeteleri alıp okurlar. ‘Biz bunları savunalım da bunlar bizim gazetemizi okusunlar’ diye de zerre kadar bir düşünce hâkim değildir.

Dış dünyada, Mısır’da, Mursi çok eleştirildi. Mursi’ye ihtilâl yapıldığı zaman da Mursi’nin haklarını müdafaa edip ihtilâlci Sisi’ye kararlı şekilde itiraz edildi.

15 Temmuz sonrası ise iktidar yanlıları ve öyle geçinenler Yeni Asya’yı darbecilere destek vermekle itham etti. Oysaki başından beri onlara karşıdır. Gel gör ki, çok sayıda suçsuz insan da tutuklanmıştır. Suçlu olan cezasını çeksin, buna kimse bir şey demez, diyemez. Fakat bebekler dahi hapishanede. Onların suçu nedir? İşte Yeni Asya, haksızlığa uğrayanların haklarını müdafaa eder. Bunu sadece Cenâb-ı Allah için yapar. Zerre kadar da menfaat beklemez. Oysa o da diğer basın vasıtalarının yaptığını yapsaydı, ne şiş yanardı ne de kebap. Fakat bu da ihlâsa ve dâvâya vefalı olmaya uymazdı.

Bütün Müslümanların da bu gazete gibi olması lâzım değil mi?