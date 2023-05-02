14 Mayıs bir “Samba” girişimidir!

“Geleceğim için üç seçenek var: Tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer.”

Bu sözler Brezilya’nın Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya ait. “Kendisini ancak Tanrı’nın iktidardan indirebileceğine inanan” ve “seçimleri ancak ben kazanırsam kabul ederim” diyen Brezilya’lı lider, bu sözleri, kaybettiği seçimden hemen önce söylemişti.

Brezilya’da Ekim 2022’de yapılan seçimlerde, solcu aday Lula Da Silva’ya kaybeden Bolsonaro, seçimlerde hile olduğunu iddia etmiş ve yenilgiyi kabul etmemişti.

Bolsonaro’nun bu tepkisi üzerine destekçileri de; seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından günlerce eylem yapmıştı.

Otoyolları kapatan ve orduyu göreve çağıran Bolsonaro yanlıları, orduya “Lula’nın görevi devralmasına müdahale edin” çağrısında bulunmuştu.

Nihayetinde; Ulusal Kongre, Saray ve Mahkemeleri basan Bolsonaro destekçileri polis tarafından bastırılmış, Seçim Kurulu da tüm itirazları reddetmişti.

Yeni bir dönemin başladığı Brezilya’da; hukuk toprak altından çıkınca, seçimden hemen sonra ABD’ye giden Bolsonaro, ifadeye çağırıldı.

Ayrıca Bolsonaro’nun Suudi Arabistan ziyaretinde, Brezilya Devletine hediye edilmiş olan ve seçimden sonra kaybolan milyonlarca dolar değerindeki altınlar da Bolsonaro tarafından devlete teslim edildi.

Peki, Brezilya Polisi gösterileri bastıramasaydı ve Brezilya Silah Kuvvetleri de Bolsonaro destekçilerinin çağrısına uyup, kazanan lider Lula’nın göreve gelmesine engel olsaydı, ne olacaktı?

Tüm dünya onlara darbeci diyecekti. Ama Bolsonaro ve destekçileri, Brezilya’da; hileyle seçim kazandığını iddia ettikleri Lula ve yanlılarına darbeci diyecekti. Bolsonaro’nun yaptığı ise darbe değil “darbeyi önlemek” olacaktı!

Türk futbolseverler yıllarca, Brezilya futbolunu hayranlıkla izledi. Anlaşılan o ki Türk siyasetçisi de Brezilya siyasetini hayranlıkla izliyor. Onlardan biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu, geçtiğimiz hafta twitter hesabından bir açıklama paylaştı ve 14 Mayıs seçimleri için “bir siyasi darbe girişimidir” dedi.

Kamuoyu, demokratik seçimlere darbe yakıştırması yapan Soylu’nun bu skandal açıklamalarını endişe verici buldu.

Şimdi birlikte düşünelim. Aşağıda yer verdiğimiz olaylar, en az Brezilya dizilerindeki kadar hayal ürünüdür:

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki seçimleri kaybetse, seçimde hile olduğunu ileri sürse ve “bu bana karşı yapılan bir darbe girişimidir” dese, diyebilir.

AKP seçmeni bu hayalî darbeye karşı omuz omuza verip sokağa inse, otoyolları kapatsa, devlet kurumlarını bassa, basabilir.

Erdoğan destekçileri; orduya, “Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesine engel olun” çağrısı yapsa, yapabilir.

Gösterileri bastırmakla vazifeli Türk Polisi de bu vazifesini yapmayıp, âmiri olan İçişleri Bakan Soylu’nun kanunsuz emrine uysa, uyabilir…

Böyle bir senaryo ile şunu kesin olarak anlıyoruz ki, seçim ve ülke güvenliğinin bir numaralı sorumlusu olan İçişleri Bakanı’nın bu açıklaması, belki de siyasi tarihimizin en skandal açıklaması.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önce Anayasa’mızda yer alan; “TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir” hükmünün kıymetini şimdi bir kez daha anlaşılıyor.

Öyle görünüyor ki; Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a, Lula’nın Bolsonaro’ya attığı farktan çok daha fazlasını atması gerekecek.

Bir Brezilya atasözünde söylendiği gibi: “Duran timsah çanta olur.”