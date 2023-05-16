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16 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

50+1 isterim, 49’a razı olmam!

İbrahim Aktaşcı
16 Mayıs 2023, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, dünyalığı için ibadet eden bir adam, bir gece ellerini açar ve şöyle der: “Allah’ım, senden 100 altın isterim, 99’a razı olmam.”

Adamın duasını işiten komşusu şaşırır. Hâşâ, adeta Allah’la pazarlık edercesine yapılan bu duaya gönlü razı gelmeyen komşu, adamı sınamak ister. İçerisinde 99 altın olan bir keseyi, adamın bacasından atıverir içeri.

Bacadan düşen altınları bir çırpıda sayan adam, “99 altını veren Allah, 100’e de tamamlar elbet” der ve koyar altınları sandığına.

Ertesi gün adamın kapısını çalan komşusu, “efendi, efendi” der. “Duanı duydum, sözünde durmadın. Altınlarımı geri ver.”

Altınları iade etmek istemeyen uyanık adam, “Altınları ben senden istemedim ki sana vereyim der.” Adamla başedemeyeceğini anlayan komşusu, birlikte kadıya gitmeyi teklif eder. 

İşi yokuşa süren uyanık adam, itiraz eder: “Ben gelmem, koskoca kadı’nın huzuruna bu kıyafetle mi çıkayım?”

Üzerindeki kürkünü çıkarıp adama veren komşusu, ikinci bir itirazla karşılaşır. Uyanık adam bu defa da “ben gelemem, benim eşeğim yok” diye nazlanır.

Biçare komşu, elmecbur eşeğini de verir adama ve varırlar kadının huzuruna. 

Komşusu derdini anlatamadan, adam söze girer: “Kadı hazretleri, bu adam herkesin malına göz diken bir adamdır. Sorsanız, üzerimdeki kürkün, bindiğim eşeğin dahi kendisinin olduğunu söyler.”

Komşusu dayanamaz, atılır: “Hepsi benim zaten.” Ama iş işten geçmiştir. Uyanık adamın oyununa gelen komşusu, kadıyı inandıramaz ve davayı kaybeder.

Sizler; kürkün ve eşeğin 1 altın edip etmeyeceğini, dolayısıyla 99 altının 100’e tamam olup olmadığını hesap ededurun, biz 14 Mayıs seçimlerinden bahsedelim.

Katılım oranının geçmiş yıllara kıyasla oldukça yüksek olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kaldı. 

Seçimden önce, “50+1’i” hedefleyen adaylar, ilk turda istediklerini alamadılar. İlk tur sonuçları, ikinci tur için bir fikir verse de Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan unutmamalı ki ilk turda aldıkları oylar aslında onlara verilen bir emanet. 

Verilen bu emanet oyları, hangi adayın ikinci tura taşıyacağı ve üzerine koyacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. 

Seçim kampanyasında, seçimi bilhassa terör ve kimlik siyaseti üzerinden giderek ikinci tura bırakmayı hedefleyen Erdoğan, şimdilik istediğini almış görünüyor. 

Erdoğan’ın hedefi, 99 altını 100’e tamam etmek. Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ise Erdoğan’ın oyununa gelmeyip, kürküne ve eşeğine sahip çıkmalı. 

Erdoğan ve iktidarının elindeki bu müthiş güce karşı, böylesi haksız bir rekabet ortamında, seçimleri ikinci tura bırakabilmek, büyük bir başarı… 

Ümitsizliğe kapılmayıp, seçmene muhakkak şunlar hatırlatılmalı: 

Kazandığı her seçimden sonra, “bana oy vermeyenlerin de Cumhurbaşkanı olacağım” diyen Erdoğan, bu sözüne ne kadar sadık kaldı? 

Bugün, “Erdoğan’ın dostu olan yüzde elliden biri”yken, yarın “düşmanı olan yüzde elliden biri” olmayacağınızı kim garanti edebilir?

“Kılıçdaroğlu’na oy vermeye elim gitmiyor” diyen seçmen, elindeki bu fırsatı değerlendirmez ve bu dost-düşman siyasetine bir son vermezse, gün gelecek ve kolunu kaptıracak gibi görünüyor. 

“Elim gitmiyor” diyenleri dar kalıplardan kurtarmak ve fikirlerini ve gönüllerini genişletmek gerek.  Unutmayalım, Türk milleti, “balkonu, mutfağa katmaktan” hoşlanır. 

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