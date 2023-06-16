“Abdülaziz’in ikinci adamları” ve Namık Kemal’in “Dişi Kedi Destanı”

Tanzimat döneminin padişahlarından olan Sultan Abdülaziz, iktidarının ilk yıllarında “Batıyla iyi ilişkiler” kurmak ister ve Avrupa’ya ziyaretler gerçekleştirir. Oradan alınan kredilerin büyük bir bölümü “milli savunmaya” harcanır.

Abdülaziz’in sadrazamları Mehmed Emin Ali Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa, Sultan’ın istibdada yöneldiği bazı durumlarda onu frenleyerek ve karşı koyarak, Osmanlı’yı Tanzimatçı politikada tutmayı başarırlar.

Sonraki sadrazam Mahmud Nedim Paşa ise; eski iki paşanın aksine Abdülaziz’in hiçbir isteğine karşı koymaz ve daima Sultan’ın hoşuna gidecek şeyler söyler.

Padişahın güvenini kazanan Nedim Paşa, kısa sürede “Tanzimatçıları” tasfiye eder ve Osmanlı’nın yüzünü “Batıdan Rusya’ya” çevirmek ister. Hatta, Paşanın Rusya taraftarlığı öyle ayyuka çıkar ki paşaya “Nedimof” denilmeye bile başlanır.

Osmanlı Devleti bu dönemde Nedim Paşa’nın da etkisiyle Rusya’nın dış siyasetini benimser ve bu sebeple de Avrupa Devletleri tarafından yalnız bırakılır.

İcra edilen merkeziyetçi siyaset, Balkanlar’da da ayaklanmalara sebep olur. Ayaklanmalar siyasetle değil de devlet gücüyle bastırılmak istenir. Bastırılamayan ayaklanmalar daha da büyür ve Hazine’ye yük olur. Dış borçlar giderek artar. Nedim Paşa’nın devlet tahvilleri faizini yarı oranında indirmesi, Avrupa Bankalarının ve ekonomistlerinin büyük tepkisini çeker. Yanlış faiz indirim politikası Osmanlı ekonomisinin çöküşüne sebep olduğu gibi Batıyla ilişkileri de iyice koparır.

1872’de görevden alınan Nedim Paşa 1875’te; “Rusya Balkanlardaki ayaklanmaları desteklemesin diye” “Rusya’nın hatırlısı” kontenjanından, yeniden Sadrazam olur ve faiz indirimleri sonrası 1876’da tekrar görevden alınır.

Nedim Paşa; Parlamento’da muhalefet sıralarına dönüp; “oooohhh” diye bağırmış mıdır, onu bilemiyoruz. Ancak o dönemin günümüzle benzerliği dikkat çekici.

Osmanlı’nın dış siyasetteki savrulması ve yaşanılan ekonomik buhranın temelinde, esasında “tek adam” ve “istibdat” rejimi var. Çünkü bir yerde “tek adam” varsa muhakkak bir “ikinci adam” da bulunur.

Sevdalandığı ama kendisini sevmeyen kızın gönlündeki “ikinci adama” karşı yarışını kaybeden platonik “tek adamlar” sevenlerin başına bela olurlar.

Devlete kendisini “zorla” sevdirmeye çalışan tek adamlar ile “o da sana karşı boş değil” diye ikna etmeye çalışan ikinci adamlar ise bu milletin başına bela. “Hem de çifte bela…”

Nedim Paşa’ya vaktiyle en çok muhalefet eden kişi Hürriyet Şairi Namık Kemal…

“Nedimof”un azli sonrası, Paşa’yı; “talihsizlik farelerinin yediği bir kedi”ye benzeterek hicveden Namık Kemal’in yazdığı “dişi kedi destanı” şiiri sebebiyle dergisi kapatılır.

Fakat Namık Kemal hiçbir zaman menfaati için “tek adamların” ve de “ikinci adamların” hoşuna gidecek sözler söylemez.

Namık Kemal; eski yol arkadaşı Ziya Paşa’yla fikir ve edebiyat sebebiyle yol ayrılığına gitmiş gibi görünse de esasında meselenin özünde, “bir tür müstağnilik” yatıyor.

Ziya Paşa’nın; “şairler hükümdara yakın olmalı, olmalı ki devletin imkânlarından istifade edip eserler vermeli” fikrine karşı, Namık Kemal “şairler dalkavuk mu olmalı” sorusunu sorar ve bu fikri reddeder.

İkinci adamlara ithafen yazılmış o meşhur “dişi kedi destanı” şiirindeki “sepeti her gece böbrekle dolan” tombul kedilerden değil, “yalnız Mün’im-i Hakiki’ye karşı şükran duyan ve Yâ Rahîm, Yâ Rahîm zikriyle mırıldanan” muhlis kedilerden olmak gerek.