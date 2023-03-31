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31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Adaletin kısa devresi: Siyasi otoriteye itaat!

İbrahim Aktaşcı
31 Mart 2023, Cuma
Psikolog Stanley Milgram, 1961 yılında, savaş suçlusu eski bir Nazi subayının ceza yargılamasından esinlenerek, “vicdanla çeliştiği halde niçin otoriteye itaat edilir” sorusunun cevabını arar.

Yale Üniversitesi’nde yapılan deneye, yaşları 20 ila 50 arasında değişen 40 erkek denek katılır. Deney şöyledir:

Deneyde; bilim adamı, öğretmen ve öğrenci olmak üzere üç farklı rol bulunur. Öğretmen ve öğrenci rolleri “sözde” bir kurayla belirlenir. Öğretmen rolündeki gerçek denek, öğrenci deneğin aslında bilim adamının iş birlikçisi olduğunu bilmez.

Öğretmen denek, bilim adamının gözetiminde, yalnızca sesini duyabildiği yan odadaki öğrenciye sorular sorar ve öğrenci soruları bilemez ise elindeki bir buton ile öğrenciye elektrik verir. 

Öğrenci soruları bilemedikçe, maruz kaldığı elektriğin şiddeti de artar. 45 volt ile başlayan elektrik şoku cezası, deneyin sonunda 450 volta kadar çıkar. Öğretmen denek elektrik şoku uyguladıkça, yan odadan işbirlikçi öğrencinin önceden kaydedilmiş çığlık sesleri duyulur. 

Deneydeki kurgunun bir gereği olarak, elektrik şoku arttıkça, öğrencinin çığlıkları da artar. Hatta öğrenci denek bir raddede, kalp hastası olduğunu söyleyerek deneyin durdurulmasını talep eder.

Elektrik şoku uygulayan öğretmen denekler, öğrencilerin bu çığlıkları ve talepleri karşısında deneyin bir noktasından sonra deneyi durdurmak ve odadan çıkmak isterler. Ancak öğretmeni gözetleyen bilim adamı, “lütfen devam ediniz”den başlayan ve şiddetlenerek, “devam etmek zorundasınız”a kadar çıkan ikazlarıyla, öğretmen deneğin odadan çıkmasına izin vermez. 

Deneyin neticesinde; 40 denekten 26’sı (%65’i), ahlaki değerleri ve vicdanlarıyla çelişse de otoriteye itaat ederek odadan çıkamaz ve deneyin sonuna kadar giderek en şiddetli seviye olan 450 volt’u uygular…

Kıssadan hisseye gelelim. Tarafsız ve bağımsız olması gereken mahkemeler, bugün ne yazık ki adeta Milgram’ın deneyindeki öğretmen denekler gibi, belki istemeseler de siyasi otoriteye yani yürütme organına itaat etmiş durumdalar. 

Eskiden kısmen de olsa bu otoriteyi reddedebilen hâkimler, bilhassa son on yılda siyasi otoriteye tamamen teslim oldular.

Adaletin teminatı olan yargıyı yürütmeye kayıtsız şartsız itaatten kurtaracak çözümleri, gelin birlikte sıralayalım:

1- Hürriyet: Parmağı elektrik şoku düğmesinde bulunan hâkimlerin başucunda sopayla bekleyen siyasi gözetmenleri odadan kapı dışarı etmek. Çünkü farklı gerilimlere sahip yargı erki ile yürütme erki birbirine değerse, adaletin kısa devre yapması ve mazlumların çarpılması kaçınılmazdır.

Hem Milgram deneyindeki ilginç notlardan birisi de şudur: Gözetmen bilim adamı, kısa süreliğine odadan çıktığında, üzerindeki baskı bir nebze kırılan öğretmen denekler, soruyu bilemeyen öğrencilere elektrik vermez, vermiş gibi yapar!  

2- Eşitlik ve empati: Bir kimsenin bir duvarın arkasına saklanarak, görmediği kimseleri elektriğe ve cezaya çarptırması gayet kolaydır. Onun içindir ki siyasi otorite, hâkimlerini muhaliflerinden intikam almak isteyen ve onlarla arasına duvar örmüş kişilerden seçmek ister. 

3- Liyakat: Hâkimleri, Milgram’ın deneyinde otoriteye itaat etmeyen türden 14 kişi arasından seçmek. Odada değil odaya girmeden sınamak.

4- İntikamdan feragat: Milgram’ın deneyinde, öğrenci denekler işbirlikçiydi ve kendilerine uygulanan elektrik şokları aslında onların canını yakmıyordu. 

Şimdi düşünelim. Deneydeki öğrenciler, figüran değil de gerçek birer denek olsalardı, deney bitiminde öğretmen deneklerle yer değiştirselerdi ve bu deney ikinci kez tekrarlansaydı, ne olurdu?

Bu kere intikam duygusuyla hareket edecek olan öğrenci deneklerin sadece %65’i değil belki bu sefer neredeyse hepsi en yüksek elektriği verebilirdi.

İşte; adaleti, intikamın kısır döngüsüne alet etmemek ve hakkın hatırını korumak için de intikamdan feragat ve hak namına merhamet gerekir.

Unutmayalım: Affetmek ve helalleşmek çıplak ayaklarla toprağa basmak gibidir!

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