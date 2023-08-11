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11 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Ağızlara “laik” tatlı

İbrahim Aktaşcı
11 Ağustos 2023, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde, sütçülük yapan bir adamın işleri rast gitmez. Haftalardır bir litre dahi süt satamayan adam, nefesi kuvvetli bir hocadan ineklerine muska yazmasını ister.

Hoca çiftçiyi reddeder ve şöyle der: “Hanımına söyle, sütü sağınca kovayı suyla çalkalasın, süte su katsın.”  

Hocadan bu cevabı duymayı beklemeyen çiftçi şaşırır. Eve varınca da laf olsun diye bunları hanımına anlatır. Çiftçinin hanımı, kocasından gizli hocanın tavsiyesine uyar. 

Süte su katmaya başlayınca, bir anda ineklerin sütüne rağbet artar, karı-koca müşterilere süt yetiştiremez olur. İşleri iyi giden çiftçinin hanımı dayanamaz ve süte su kattığını kocasına itiraf eder. 

Meraklı çiftçi hocaya gider ve bu işin hikmetini sorar.

Hoca gülümseyerek cevaplar: 

“Ahirzamandayız. Helal malına layık para ve adam yoğ idi. Haram kattın, rağbet eden çoğaldı.”

Kıssadan ağzımız yandı, hisseyi üfleyerek anlatalım:

Ahirzamanda “su katılmış sütten” karınları ağrıyan toplumların şifası; demokrasiyi “katkı maddelerinden” arındırmaktan geçiyor.  

Saf bir süt hükmünde olan demokrasi, ilk sağıldığı yıllarda ne yazık ki ülkemizde pek rağbet görmedi. 

Uyanık birileri ise müşterilerini çoğaltmak için “demokrasiyi devrimlerle sulandırdı” ve bu ürün “tezgâhlardaki” yerini “Kemalizm” ismiyle aldı.

Literatürümüze ilk kez 1930’lu yıllarda giren “Kemalizm” deyimi; bir kısmı Fransız devriminden, bir kısmı ise Komünizmden uyarlanan ve altı ok diye tabir edilen devrimlerden ve bu devrimlerin M. Kemal eliyle hiçbir denetime tabi olmaksızın uygulanmasından ibaret olan bir ideoloji. 

Kendisine tam bir itaat isteyen Kemalizm, vatandaşın karnını ağrıttığını asla kabul etmezken, muhalifini düşmanlaştırmak ve bu sayede yok etmek tarzı siyaseti de kendisine düstur edinmiştir. İstiklal Mahkemeleri ve Takrir-i Sükûn yasaları tarihte bunun en çarpıcı örnekleri…

Günümüze gelecek olursak; Kemalizm’in altı okundan biri olan laiklikle görünüşte çelişen “İslamcı bir iktidar” nasıl oluyor da Kemalizm’le bu kadar barışık olabiliyor? Üstelik “Kemalistler” bu iktidarın icraatlarına niçin göz yumuyor?

Hani kişiliğini sevmediğiniz fakat şarkılarını bayılarak dinlediğiniz şarkıcılar vardır. Hah, işte; bugün Erdoğan’ın bir derdi varsa olsa olsa M. Kemal’in şahsıyladır. 

Erdoğan için Kemalizm’in tarz-ı siyasetini takip etmekte bir beis yok. Aksine, onu tatbik etmekte bir o kadar başarılı.

Bu siyasetin bir meyvesi olmalı ki Türkiye’de son yirmi yılda M. Kemal sempatisi dindarlar arasında dahi yaygınlaştı. Kemalizm’in kurucuları dahi galiba bu tabloyu hayal edemezdi. 

Metropoll araştırma şirketinin “en beğendiğiniz tarihsel kişilik” anketinde; MHP tabanında en beğenilen isim Fatih Sultan Mehmet olurken, AKP tabanında bu isim %45,7 ile M. Kemal olmuş. 

Yukarıdaki ikinci sorunun cevabına gelecek olursak: Muhafazakâr bir parti olan AKP eliyle, dine öyle bir zarar verildi ki, “Kemalistler” devletten ve toplumdan dini arındırmak için açıkça kılıç salladıkları yıllarda dahi böyle bir başarıyı elde edememişlerdi. Şimdi niçin ses çıkarsınlar?

Bu yüzden olacak ki son seçimlerde “Kemalistler” “demokrasi sütünü sudan arındıracağız” diyen Kılıçdaroğlu’na değil Erdoğan’a oy verdiler. Ya da oy kullanmaya gitmediler.

Yazımıza ilham veren bir haberi sizlerle paylaşıp, yazımızı bitirelim. Bursa’nın meşhur Kemalpaşa tatlısı, Kosova’da bir restoranda “Erdoğanpaşa” tatlısı olarak satışa sunulmuş…

Biz de bu haberi görünce, tatlı yedik ama acı konuştuk. 

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