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3 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Alo Yargıtay Fetva Hattı!

İbrahim Aktaşcı
03 Ekim 2023, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, kaplumbağalar toplanır ve pikniğe giderler. Yirmibeş yıllık bir yolculuğun ardından mesire alanına varan kaplumbağalar bir de ne görsünler, yanlarında içme suyu yok.

İçlerindeki en genç kaplumbağa eve dönüp su getirmeyi kabul eder ama bir şartı vardır: “O gelene kadar yemeklere kimse dokunmayacak.” 

Arkadaşları, yola koyulan genç kaplumbağayı beklerken; aradan seneler geçer ve yüzyılı bulur. Ama genç kaplumbağa bir türlü gelmek bilmez. 

Sofradaki yaşlı kaplumbağalardan biri dayanamaz ve “galiba gelmeyecek, ben açlıktan ölüyorum, haydi yiyelim” der. 

Kaplumbağalar tam ilk lokmayı yemek üzereyken, genç kaplumbağa çalılıkların arkasından şöyle seslenir: “Böyle yapacaksanız gitmiyorum, biliyordum yiyeceğinizi…”

“Kıyamet günü yaklaştığında zamanın akışı hızlanır; sene ay gibi, ay hafta gibi olur” hadis-i şerifini hepimiz biliriz. 

İletişimin, ulaşımın ve ömrün süratle aktığı bu ahirzamanda, yavaşlığıyla kötü bir şöhrete sahip olan kaplumbağa kıssasını anlatıp, sizce kimi eleştiriyor olabiliriz? 

Yüz kişiye sorduk, en popüler cevabı arıyoruz. Doğru cevap, Türk Mahkemelerinin hızı olacaktı.

Adaletin niçin geciktiği sorusuna; mahkemelerin iş yükü ve hâkim savcıların liyakatsizliği gibi cevaplar verilebilir.

Gerçek şu ki, adliyelerde bir derbederlik var. AKP iktidarında özensizce çıkarılan kanunların uygulanmasında yaşanan kafa karışıklığı ve eski kanunların değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veremiyor oluşu bu derbederliğin başlıca sebeplerinden.

Toplumdaki dinamik yapı ve değişen örf adetler ile sanal para ve teknolojik gelişmelerle hayatımıza giren yazılım ve bilişim gibi kavramlar, üzerinde daha önce hiç düşünülmemiş hukuki ihtilafları da beraberinde getiriyor. 

Şimdi bu türden bir meselenin çözümü için “Alo Yargıtay Fetva Hattı’nı” arayalım ve danışalım:

S: Merhabalar, bir hukuki ihtilaf sebebiyle kanunları inceledik ama doğrusu bir şey bulamadık. Kanun metnini okuyunca haklı gibiyiz de değil gibiyiz de. Benzer davaları inceledik, kazanan da var kaybeden de. Yüce Yargıtay’ımızın bu konudaki görüşü nedir?

C: Evvela hukuki ihtilafınızı davaya dönüştürmelisiniz. İlk derece Mahkemesi bir karar versin. Ardından İstinaf Mahkemesine de başvurun. İstinaf’tan da karar çıkınca, temyize gönderirisiniz ve dosya bizim önümüze gelir. İşte o zaman fikrimizi söyleriz.

S: Peki bunca yıl beklemesek de fikrinizi hem biz hem mahkemeler şimdiden öğrenmiş olsa? 

C: Kişisel verileriniz güvenliği için telefonda bilgi paylaşımı yapılmamaktadır…

Aslında bir zamanlar bu kurgunun bir gerçeği 1924 Anayasasında bulunmaktaydı. İsmine “yasama tefsiri” denilen müesseseyle bir kanun hükmü hakkında Meclise soru sorulabiliyor, Meclis de bu kanunun uygulanmasıyle ilgili güncel meselelere dair tefsir yapıp Resmi Gazetede yayınlıyordu.

Yasamanın yargıya müdahalesi ve fonksiyon gaspı sayılan bu uygulama 1961 Anayasası ile kaldırıldı. 

Anlaşılıyor ki bir zamanlar TBMM’nin gördüğü bu ihtiyacı şimdilerde Yargıtay’ın gidermesi lazım. Yargıtay; Barolar, Mahkemeler ve HSK’nın işbirliği ile tüm davaları kategorize etmeli ve hayalî senaryolar üzerinden tüm ihtimalleri nazara alarak her bir dava türü için bir çerçeve çizmeli. 

Hayali davaların sahici hukuki değerlendirmelerini de düzenli aralıklarla yayınlamalı. 

Hakkına kavuşmak için çalılıkların ardındaki Yargıtay’dan medet uman bizlerin, hızı kaplumbağa gibi olsa da ne yazık ki ömrü oldukça kısa.

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