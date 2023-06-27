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27 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana “Faiz, Döviz, Nas”

İbrahim Aktaşcı
27 Haziran 2023, Salı
Antik Yunan’ın meşhur ressamlarından Apelles, bir resim sergisinde, sergiye gelen ziyaretçileri bir perdenin arkasından gizlice dinler.

Bir kundura ustası; resimlerdeki ayakkabı çizimleri hakkında yanındakilere bazı değerlendirmelerde bulunur. Apelles, ayakkabı çizimleri hakkında ustasınca yapılan bu eleştirileri dikkatle not eder.

Kundura ustası, etrafında toplanan ve kendisini merakla dinleyen kalabalığın cazibesine kapılarak, nazarını ayakkabılardan yukarıya yöneltir.

Önce resimdekilerin bacaklarıyla alay eden usta, daha sonra ise resim sanatına ait teknik meselelere girer ve ressamı eleştirmeye başlar.

Bunları duyan Ressam Apelles öfkelenir ve gizlendiği perdenin arkasından çıkarak kundura ustasına şöyle der: “Efendi, bu ne cüret! Sen sadece çizmeleri eleştir. Çizmeden yukarı çıkma.”

İşte “çizmeyi aşmak” deyiminin hikâyesi buradan gelir. Temelinde “liyakat” ve “uzmanlık” meselesi olan bu hikâyeden çıkarmamız gereken dersler var. 

Son yirmi yılda; “yetenekli ressamlar” için ayrılan devletteki kontenjanlara, “ne farkı var, ikisinin de yaptığı boya” denilerek atanan “ayakkabı boyacıları” Türkiye’nin geleceğini siyaha boyadılar. 

Hasbelkader bir makama gelebilen “uzman ve nispeten iş bilen kimseler” ise kunduracılar tarafından acımasızca eleştiriliyor. 

Bugünlerde o eleştirilerden bolca nasibini alan isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Göreve geldiği günden beri rasyonel zemine dönme ve fiyat istikrarı vurgusu yapan Bakan Şimşek, şu ana dek ekonomiye sihirli bir dokunuş yapamadı. 

Merkez Bankasının geçtiğimiz günlerde yaptığı faiz artışı da fayda etmedi ve dövizin ve enflasyonun ateşi düşmedi. 

İki üç yıldır; “nas var faizi indirmeliyiz” politikasını icra eden Merkez Bankasının “itaatkâr kunduracı üyeleri” halen görevlerine devam ediyorlar. 

BDDK Başkanlığı ile ödüllendirilen eski başkanı Kavcıoğlu’nun döneminde dövizin rekor kırdığı bilinen, yeni başkanı hakkında ise ABD’de “bankacılık yasalarını ihlal etmek” suçundan dava açıldığı duyulan bir Merkez Bankasına, uluslararası piyasalar, “yemezler” dedi.   

Adalet ve liyakatin olmadığı, mahkeme kararlarının uygulanmadığı, Meclisin ve devlet kurumlarının işlevini yitirdiği tek adam Türkiye’sinde, makam sahibi bir avuç liyakatli ressamın paletlerindeki renkli boyalar, devletteki “işlemiş kara lekeleri” açmaya ve çıkarmaya yetmiyor.

Türkiye’ye yeni ve beyaz bir sayfa gerek.

“Su üstüne yazı yazmaya çalışan” Bakan Mehmet Şimşek, bu hesabı ödeyebilir mi bekleyip görelim ve yazımızı bir Barış Manço şarkısı ile bitirelim:

“Yaz dostum. Bir dünya ki haklı haksız karışmış.

Yaz, dostum. Kimse göçmez bu dünyadan mal ile.

Yaz tahtaya bir daha, tut defteri, kitabı.

Sarı çizmeli “Mehmet Ağa”, bir gün öder hesabı...”

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