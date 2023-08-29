Vaktiyle, memleketin birinde, adamın birisi at sırtındayken, at birden huysuzlanır ve adamı sırtından yere atar.

Ne yapıp edip ata yeniden binmeyi başaran adam, başlar öfkeyle büyük yeminler sıralamaya: “Şart olsun bir daha senin sırtından inersem...”

Bir vakit sonra sakinleşen ve aklı başına gelen adam, biraz evvel verdiği büyük yeminlerin korkusuyla attan inmeye cesaret edemez ve verdiği yemini bozmanın bir yolunu arar.

Civarın namlı hocalarından birinin evinin yolunu tutan adam varır hocaya ve attan inmeden halini arz eder. Şöyle bir düşünen hoca bahçesindeki dut ağacını işaret ederek şöyle der: “Attan inme, duttan in.”

Atını ağacın altına yanaştıran adam evvela duta çıkar, sonra oradan yere iner ve böylece verdiği yemin bozulmaz!

Atın akıbetini yazımızın sonuna bırakıp, birazcık duttan inenlerden bahis açalım:

2018 yılıydı; Merkez Bankası faizi %24, Dolar kuru 6,50 TL ve Euro kuru 7,50 TL idi. Sırtında olduğu atı artık dizginleyemeyen hükümet, kusuru kendinde aramak ve hukuka dönmek yerine hukuksuzluktan korkan ata öfkelendi ve ismine “Türk Tipi Ekonomi” denilen bir ekonomi modeline geçti.

“Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez, faiz devamlı düşecektir” diyen Erdoğan iktidarında, Merkez Bankası faizi “Nâs kılıfı altında” %10’un altına çekildi.

Kısa keselim. Enflasyon, döviz ve akaryakıtın ateşinin hiç düşmediği “faiz sebep, enflasyon sonuç” politikası Mehmet Şimşek yönetimiyle birlikte son buldu ve Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde faizi %25’e çıkararak, beş yıl önceki seviyesine yeniden getirdi.

Politika faizi beş yıl öncesindeki yerinde. Fakat hiçbir şey beş yıl öncesindeki gibi değil.

Parayla para kazanıldığı, zenginin daha zengin olduğu, fakirin de daha da fakirleştiği bu beş yılın sonunda başladığımız yere geri döndük. Peki, elimize ne geçti?

Arka fonda “o eski halimden eser yok şimdi” şarkısı çalarken, bu sese kulaklarını tıkayan iktidar, vatandaşı, “attan değil de duttan” indiğine ikna etmenin derdinde.

Muhalefet; Erdoğan’ın “Ben iktidarda olduğum sürece faiz yükselmez”, “nâs var nâs” ve “faiz lobisi” söylemlerini hatırlatıp, halka, “bakın Erdoğan yemini bozdu ve attan indi” dese de Erdoğan vatandaşın nazarını çoktan dut ağacına çevirdi bile.

Bitlis’teki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine; “Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz” şeklinde karşılık verdi.

Siyasi hayatında birçok kere yemin verdiği halde atın sırtından inen Erdoğan, muhalefetin o atı kamçılamasına ise hiç izin vermedi ve iktidar olmanın verdiği imkânlar ile gündemi hep kendisi belirledi.

Bugün seçmen, Erdoğan’ın attan değil de duttan indiğine inanıyorsa, bu birazcık da muhalefetin beceriksizliği maalesef.

Erdoğan’ın “faiz inmeli, nâs var” dediği günlerde, Erdoğan’a açıktan destek veren ve “zaten dinimizin emri de buydu” diyerek kürsülerde bülbül gibi şakıyan hocalara gelince: faizlerin artırıldığı bu günlerde onlar nedense pek bir sessizler.

Bu sessizliğin sebebi, galiba Erdoğan’ın artık at üstünde değil de dut üstünde olması.

“Dut yemiş bülbül” deyimi yeni bir boyut daha kazandı desenize…