Azat, buzat, beni sandık başında gözet!

Vaktiyle, memleketin birinde, uyanıklarca yakalanıp kafese kapatılan kuşlar şehir merkezlerinde, cami ve kilise önlerinde sergilenirmiş.

Kafesteki kuşlara acıyan hayır sahipleri de satın aldıkları bu kuşları “azat, buzat, beni cennet kapısında gözet” duası eşliğinde azat eder ve azat ettiği kuşun kendisini cennette bekleyeceğine inanırmış.

Mahpusluk günlerinde “doyurularak” “eğitilen” bu kuşlar, sahibi kafesini açıp onu azat etse de dönüp sahibini geri buluyor ve böylece bu ticaret defalarca tekrarlanıyormuş.

İçlerinden uyanık olan bazı siyasi kuşlar ise kitlelerin acıma duygusunu ve maddi desteğini arkasına alıp, “dünyada cenneti vaat ettiği” hayır sahiplerince iktidara getiriliyormuş. Elbette iktidara gelince, kuş yemini, kendisini eğiten bu “kuşçulardan” almak şartı ile…

Haliyle bu biçimde iktidara gelen siyasi kuşlar; bir yandan “kafeslere hayır, kuşlara özgürlük” sloganı atarken, bir yandan da iktidarda kalabilmek için kendisine bu tuzağı kuran ve kafese kapatan rakiplerinden intikam almaktan da geri durmuyorlarmış. Ta ki genç kuş, yaşlı kuşun elinden iktidarı alana dek…

Bu siyasi kuşa takla becerisi sebebiyle “taklacı güvercin” diyenler ile şiir ve kaside okuması da iktiza ettiğinden “bu kuş bülbüldür” diyenlerin tartışmasını okuyucuya bırakıp “ülkendeki kuşlardan ne haber vardır” sorusuna cevap verelim.

Ülke insanı, bugünlerde Saraçhane semalarında uçan bu kuşun, sâbık mağrur kuşlardan mı yoksa sahici mağdur kuşlardan mı olduğunu merak ediyor.

Merakını gidermek isteyen binlerce insan, çarşamba günü Ekrem İmamoğlu’nun duruşması sonrasında toplandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Yaklaşık 7 saat süren karar duruşmasında, sanık İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapsine karar verildi ve ayrıca İmamoğlu’na siyasi yasak getirildi. İmamoğlu’nun resmen siyasi yasaklı hale gelmesi için kararın kesinleşmesi gerekiyor.

İmamoğlu’nun avukatları bu kararı istinaf edecekler. Kararın kanun yollarında kesinleşmeşi yahut bozulması, seçimlerden önce mi yoksa sonra mı gerçekleşecek bilinmiyor.

Ülkemiz mahkemelerinde, iki duruşma arasında en az 4-5 ay kadar süre bulunuyorken, İmamoğlu dosyasında karar duruşması için 20 gün sonraya gün veriliyorsa, ortalama 3 yıl süren kanun yolları da kısaltılabilir elbette!

Bir önceki duruşmada, davaya konu ahmak kelimesinin Soylu’ya söylendiğini ağzından kaçıran ve reyini belli eden mahkeme hâkiminin, bu son celsede “hakaret YSK’yadır” diyerek İmamoğlu’nu cezalandırması da daha şimdiden unutulmayacaklar arasında yerini aldı.

İmamoğlu’na getirilen bu siyasi yasak ve Altılı Masanın Cumhurbaşkanı adayı daha çok konuşulacağa benziyor. Bakalım, tarih tekerrür edip yine “artık muhtar bile olamaz” denilenlerin başına devlet kuşu mu konacak yoksa birileri bir taşla üç-beş kuş birden mi vuracak?