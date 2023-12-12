Babalar ve oğulları konçertosu

Vaktiyle, memleketin birinde, hanımı yeni vefat eden bir adamın piyano çaldığını gören dostları; “hanımın daha dün öldü, yazık sana, ne işin var piyano başında” diye adama çıkışır.

Parmaklarını piyanodan kaldıran adam, dostlarına kızgın bir bakış atarak şu cevabı verir: “Görmüyor musunuz, piyanonun yalnızca siyah tuşlarına basıyorum!”

Malumunuz, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ikinci ay geride kaldı. Büyük bir çoğunluğu çocuklardan oluşan şehit sayısı yirmi bine yaklaştı.

Dünya bu zulme karşı üç maymunu oynarken, Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca hükmündeki vatandaşlarımız, devletin de elini taşın altına koymasını bekliyor.

Sırf İsrail’i boykot etmek için; sevdiği cipsten vazgeçen, daha pahalı olan başka marka deterjanlar satın almaya başlayan, on küsür takipçili hesabından bile her gün İsrail’i kınayan vatandaşlar, devlete, “yazık sana, binlerce Filistinli öldürülürken niçin İsrail’le ticaretini kesmiyorsun” diye soruyor.

Türk Hükümeti ise kulağının üzerine yatıp, “görmüyor musunuz, piyanonun yalnızca siyah tuşlarına basıyoruz ya” diyerek, vatandaşları geçiştiriyor. Hal böyle olunca mağlubiyet kaçınılmaz oluyor.

Mağlubiyetin ve galibiyetin sırrı ise aslında, piyanist babaların, oğullarıyla olan ilişkisinde saklı.

Bir Turgenyev değiliz belki. Ama “Babalar ve Oğullar”ı bir de bizim kalemimizden okuyun.

Aşağıda yer verdiğimiz, “Babalar ve Oğullar” haberlerinin hepsi, son bir-bir buçuk haftada basına düştü:

1. Gazeteci Metin Cihan’ın iddiasına göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bazı Türk şirketleri İsrail limanlarına mal indirmeye devam ediyormuş.

İsrail’e lojistik destek veren bu Türk Şirketlerinden birinin ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan, bir diğerinin ortağı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’mış.

Metin Cihan bu iddiayı ortaya attıktan sonra hakkında soruşturma açıldı. Yıldırım ailesinin talebi üzerine de mahkeme tarafından, İsrail’e ihracat yapan şirketlerle ilgili tweetlerine erişim engeli getirildi.

2. Somali Cumhurbaşkanının oğlu, Türkiye’de bir motokuryeyi arabasıyla ezerek öldürmüş. Cinayet gibi bu kazanın ardından Somali şehzadesi(!) tarifeli uçakla ülkesine dönmüş. Şehzadeye, “dur bakalım nereye gidiyorsun” diyen de olmamış.

3. Amerika’da bir savcı, Başkan Biden’ın oğluna yönelik, “vergi kaçırma suçundan” iddianame düzenlemiş. Biden’ın oğlu davada suçlu bulunursa on yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak...

4. İsrail eski Genelkurmay Başkanı’nın oğlu, Gazze şeridindeki çatışmalar esnasında öldürülmüş. Yine İsrail’li Bakan Eisenkot’un büyük oğlu da aynı bölgedeki çatışmalarda Filistin güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiş…

Şimdi şapkamızı önümüze koyalım ve düşünelim. “Zalim İsrail” diyoruz, “destekçisi Amerika” diyoruz ama ne yapıyoruz.

HAMAS-PKK farkını bilerek ve şimdilik bir kenara bırakarak soralım. Bizim ülkemizdeki bir Genelkurmay Başkanı, bir bakan ya da başkaca bir devlet ricalinin evladının, mesela PKK ile çıkan bir çatışmada şehit düşmesi, sizce yüzde kaç ihtimal?

Peki, bizim ülkemizde bir savcı, Devlet Başkanı’nın oğluna soruşturma açabilir mi?

Savcılarımız; bırakın Devlet Başkanının oğluna soruşturma açmayı, Türkiye’de bulunan başka bir Devlet Başkanının oğluna dahi dokunamıyor.

O halde kabahati biraz da kendimizde arayalım.

Hakikatleri yazmak işte bu yüzden kıymetli. Turgenyev’in dediği gibi: “Biliyor musun, insanın arada bir kendini perçeminden tutup, topraktan turp çıkarır gibi sallaması fena olmaz...”