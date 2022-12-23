Ben bu “oy”unu bozarım!

Seçim hilelerinin dünyaca en meşhur örneği “Gerrymandering” kavramına ilham veren olaydır ve hikâyesi 19. yy ABD seçimlerine dayanmaktadır.

1812 yılında ABD’nin Massachussets eyaletinde vali olarak görev yapan Elbridge Thomas Gerry; eyaletin bulunduğu seçim bölgesini partisi lehine düzenleyen bir kanun teklifinde bulunur. Kanunun onaylanması ile Gerry’nin partisinin çoğunlukta olduğu bir harita ortaya çıkar.

İşin ilginç yanı ise Gerry’nin seçim bölgesi haritası, kertenkelegiller familyasından olan bir “Semender’e” benzemektedir.

“Gerrymandering” kavramındaki “Gerry” kelimesi eyalet valisinin ismi iken “mandering” kelimesi ise “buyurdu, emretti” anlamlarına gelir. Böylece “Gerry buyurdu ve böyle oldu” anlamına gelen bu meşhur kavram siyaset literatürüne girmiş olur.

Ülkemizde de zaman zaman seçim kanununda yapılan değişiklikler ile seçim bölgelerinin yeniden dizayn edildiği olmuştur. Bazı illerin büyükşehir yapılması, bazı ilçelerin birbirine bağlanması yahut ayrılması sırf bu sebepledir.

“Gerrymandering” ile böylece bir siyasi parti, düzenleme yapılan seçim bölgesinde rakibinden daha az oy almasına rağmen, o bölgede rakibine oranla daha fazla temsilciye ve koltuğa sahip olur.

Konu buyurmak olunca, dünyanın aksine, bizim buyuranlarımız; öyle azla uzla da yetinmezler. Seçim bölgelerinin hileli taksimi şöyle dursun, seçim barajının yüzde kaç olacağı, il ve ilçe seçim kurullarının nasıl teşekkül edeceği, seçime katılma yeterlilikleri ve benzeri şeyler, ulularımızın buyruk listesinde her zaman ilk sıralarda olmuştur.

Biz de bu yazıyı kaleme almadan; “kim, kaç kez, ne buyurdu” diye öğrenmek ve okuyucuyla paylaşmak için 298 sayılı Seçim Kanunu’nun önceki metinlerini www.mevzuat.gov.tr adresinden incelemek istedik. Fakat ne hikmetse(!) birçok kanunun önceki metinlerine siteden ulaşılabiliyorken, bu kanunun önceki metinlerine ulaşamadık.

Öyle görünüyor ki seçimler yaklaşırken muhalefet partileri ve bilhassa Altılı Masa, en az Cumhurbaşkanı adayı kadar seçim güvenliğine de çalışmalı ve “birilerinin buyurmasını engellemeli.”

Seçmenin endişe listesinde ise ilk sıralarda şunlar var:

-Seçim günü; büyükşehirlerde paramiliter gruplara, doğu illerinde ise terör örgütüne karşı seçmen güvenliği sağlanabilecek mi?

-Seçim günü; internet erişiminin engellenmesi ve bant daraltılması ihtimallerine karşı önlem alındı mı?

-Ekrem İmamoğlu davası ile gündeme gelen konu malum. İmamoğlu’na ceza isteyen savcının ve İmamoğlu’nu cezalandıran hâkimin, her ikisinin birden, Yargıda Birlik Derneği üyesi olduğunun anlaşılmasının ardından, İl Seçim Kurullarında görev yapacak hâkimlerin yüzde kaçı bu derneğin üyesi olacak?

-Geçmiş seçimlerde olduğu gibi büyükşehirlerdeki sandıklara birden fazla müşahit yığıp, küçük il ve ilçelerdeki, bilhassa AKP’nin güçlü olduğu küçük şehirlerdeki sandıklar, “nasılsa bize oy çıkmaz” diyerek ihmal edilecek mi?

-Bilhassa yabancı seçmenler noktasında seçim listeleri karşılaştırılıp gerekli kontroller yapılacak mı?

-Seçim verilerinin girileceği programlar ve kurulacak sistem ne kadar başarılı ve muhtemel siber saldırılara dayanıklı mı?

-Sandık kurulu üyeleri güvenilir ve donanımlı mı? Gerektiğinde yedeklenebilir mi?

Seçmenin sandığa ümitle ve güvenle gidebilmesi için Altılı Masanın öncelikle bu soruların cevabını vermesi ve duyurması şart.

Seçmen; “burada kazanılması gereken bir seçim vardı, onu da ben kazandım.” diyecek ve bu “oy”unu bozacak bir muhalefet istiyor.