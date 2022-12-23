"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Ben bu “oy”unu bozarım!

İbrahim Aktaşcı
23 Aralık 2022, Cuma
Seçim hilelerinin dünyaca en meşhur örneği “Gerrymandering” kavramına ilham veren olaydır ve hikâyesi 19. yy ABD seçimlerine dayanmaktadır.

1812 yılında ABD’nin Massachussets eyaletinde vali olarak görev yapan Elbridge Thomas Gerry; eyaletin bulunduğu seçim bölgesini partisi lehine düzenleyen bir kanun teklifinde bulunur. Kanunun onaylanması ile Gerry’nin partisinin çoğunlukta olduğu bir harita ortaya çıkar.

İşin ilginç yanı ise Gerry’nin seçim bölgesi haritası, kertenkelegiller familyasından olan bir “Semender’e” benzemektedir.

“Gerrymandering” kavramındaki “Gerry” kelimesi eyalet valisinin ismi iken “mandering” kelimesi ise “buyurdu, emretti” anlamlarına gelir. Böylece “Gerry buyurdu ve böyle oldu” anlamına gelen bu meşhur kavram siyaset literatürüne girmiş olur. 

Ülkemizde de zaman zaman seçim kanununda yapılan değişiklikler ile seçim bölgelerinin yeniden dizayn edildiği olmuştur. Bazı illerin büyükşehir yapılması, bazı ilçelerin birbirine bağlanması yahut ayrılması sırf bu sebepledir.

“Gerrymandering” ile böylece bir siyasi parti, düzenleme yapılan seçim bölgesinde rakibinden daha az oy almasına rağmen, o bölgede rakibine oranla daha fazla temsilciye ve koltuğa sahip olur. 

Konu buyurmak olunca, dünyanın aksine, bizim buyuranlarımız; öyle azla uzla da yetinmezler. Seçim bölgelerinin hileli taksimi şöyle dursun, seçim barajının yüzde kaç olacağı, il ve ilçe seçim kurullarının nasıl teşekkül edeceği, seçime katılma yeterlilikleri ve benzeri şeyler, ulularımızın buyruk listesinde her zaman ilk sıralarda olmuştur. 

Biz de bu yazıyı kaleme almadan; “kim, kaç kez, ne buyurdu” diye öğrenmek ve okuyucuyla paylaşmak için 298 sayılı Seçim Kanunu’nun önceki metinlerini www.mevzuat.gov.tr adresinden incelemek istedik. Fakat ne hikmetse(!) birçok kanunun önceki metinlerine siteden ulaşılabiliyorken, bu kanunun önceki metinlerine ulaşamadık. 

Öyle görünüyor ki seçimler yaklaşırken muhalefet partileri ve bilhassa Altılı Masa, en az Cumhurbaşkanı adayı kadar seçim güvenliğine de çalışmalı ve “birilerinin buyurmasını engellemeli.”

Seçmenin endişe listesinde ise ilk sıralarda şunlar var:

-Seçim günü; büyükşehirlerde paramiliter gruplara, doğu illerinde ise terör örgütüne karşı seçmen güvenliği sağlanabilecek mi?

-Seçim günü; internet erişiminin engellenmesi ve bant daraltılması ihtimallerine karşı önlem alındı mı?

-Ekrem İmamoğlu davası ile gündeme gelen konu malum. İmamoğlu’na ceza isteyen savcının ve İmamoğlu’nu cezalandıran hâkimin, her ikisinin birden, Yargıda Birlik Derneği üyesi olduğunun anlaşılmasının ardından, İl Seçim Kurullarında görev yapacak hâkimlerin yüzde kaçı bu derneğin üyesi olacak? 

-Geçmiş seçimlerde olduğu gibi büyükşehirlerdeki sandıklara birden fazla müşahit yığıp, küçük il ve ilçelerdeki, bilhassa AKP’nin güçlü olduğu küçük şehirlerdeki sandıklar, “nasılsa bize oy çıkmaz” diyerek ihmal edilecek mi?

-Bilhassa yabancı seçmenler noktasında seçim listeleri karşılaştırılıp gerekli kontroller yapılacak mı?

-Seçim verilerinin girileceği programlar ve kurulacak sistem ne kadar başarılı ve muhtemel siber saldırılara dayanıklı mı?

-Sandık kurulu üyeleri güvenilir ve donanımlı mı? Gerektiğinde yedeklenebilir mi?

Seçmenin sandığa ümitle ve güvenle gidebilmesi için Altılı Masanın öncelikle bu soruların cevabını vermesi ve duyurması şart. 

Seçmen; “burada kazanılması gereken bir seçim vardı, onu da ben kazandım.” diyecek ve bu “oy”unu bozacak bir muhalefet istiyor.

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Almanya’dan Van’a yardım eli

    Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

    Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

    Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

    Ukrayna: 100 bin 400 Rus askeri öldü

    Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

    Sultangazi'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor

    Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu

    'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

    Rusya ile Fransa arasında tansiyon yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş kısa; terör ise uzun ömürlü
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet Emre Baran

    Haramlar normalleşti mi?
    Büşra Nur Özdemir

    Işıkların alaycı gülüşü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.