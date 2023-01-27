“Beni bu güzel havalar mahvetti, 

Vaktiyle memleketin birinde; bir sonbahar mevsiminde, Kızılderililer toplanır, Millî Şeflerine kışın nasıl geçeceğini sorarlar.

Şef, bu konu hakkında tam bir fikir sahibi olmasa da bozuntuya vermez ve teşkilatına kışın çok sert geçeceğini söyler ve onlardan odun toplamalarını ister.

Ne de olsa bundan önceki kışlar, tam da şefin istediği gibi soğuk ve sert geçmiştir ve şefe göre bu kış da öyle olacaktır.

Buzlar çözülünce iktidarını kaybedeceğini bilen şef, her ne kadar sonuçtan emin olsa da bir yandan da kamuoyu yoklaması yapmayı ihmal etmez ve kışın gerçekten soğuk geçip geçmeyeceğini öğrenmeyi diler.

Kasabaya inen şef, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bir telefon açarak, bu kışın nasıl geçeceğini sorar. Telefondaki yetkili; “bu kış soğuk ve sert geçecek” cevabını verir. Yetkilinin cevabı ile rahatlayan şef, kabilesine döner ve onlardan daha fazla odun toplamalarını ister.

Aradan birkaç hafta geçer. Fakat soğuk ve sert kış henüz kendisini göstermemiştir. Şef; meteorolojiye bir kez daha telefon açar ve yetkiliden yine aynı cevabı alır ve daha fazla odun toplanılması emrini verir. Bu süreç birkaç kere daha tekrarlanır. Fakat ters giden bir şeyler vardır.

Şef dayanamaz ve Meteorolojiyi son kez arar; “bu kışın soğuk ve sert ve geçeceğinden emin misiniz?” Telefondaki yetkili cevap verir; “Evet bu kış çok soğuk ve sert geçecek, çünkü Kızılderililer deli gibi odun topluyorlar…”

Sizler odun toplayan Kızılderililerin akıbetini merak ederken, biz oy toplayan iktidarın akıbetinden bahsedelim.

Önümüzdeki seçimlerde, buzların çözülüp çözülmeyeceğini merak eden vatandaşın gözü anketlerde. Geçmiş seçimlerden biliyoruz ki araştırma şirketlerinin yaptığı anketler ile seçim sonuçları arasında her zaman farklar olur.

Bu farkın sebebi; kimi zaman ilgili araştırma şirketinin başarısızlığından kaynaklandığı gibi, kimi zaman da araştırma şirketinin bir parti lehine kamuoyunu manipule etmesi ya da yanlı bir manipule olmasa bile, araştırma şirketinin bir partinin seçim hamlelerinden etkilenerek, kendi tahminini katılımcıların tercihlerinden üstün görmesi de hatalı anket sonuçlarına sebebiyet verebiliyor.

Son haftalardaki haberlere bakılırsa, AKP’nin bir yükseliş trendinde olduğu, oylarını üç-beş puan daha arttırdığı, Altılı Masa ile arasındaki oy farkını giderek açtığı gibi görüşler ön planda.

Yazımızdaki kıssadan payımıza düşen hisseye bakılır ise aslında işler şöyle yürüyor: Seçimi kazanmak isteyen AKP; bir seçim hamlesi yapıyor ve bu seçim hamlesinin kendisine oy kazandırıp kazandırmadığını, telefon açıp bir araştırma şirketine soruyor. Telefondaki yetkili; “evet AKP’nin oyu arttı” cevabını veriyor.

TOGG, EYT, asgari ücret ve memur zammı, devlete olan borçların silinmesi gibi peş peşe gelen seçim hamlelerini gören araştırma şirketleri, bu hamlelerin halkta bulduğu karşılıktan ziyade, icraatların bizzat kendisini önemsiyor. Kendilerine telefon açılıp, seçim tahminleri sorulunca da; “AKP oylarını arttırdı çünkü ‘deli gibi odun topluyor’…” cevabını veriyorlar.

Fakat öyle görünüyor ki bu defa iktidarın beklediği kış gelmeyecek.

Bahar çok yakında ve şiir okumasını seven iktidarın da nasibine şu dizeler düşecek gibi:

“Beni bu güzel havalar mahvetti,

Böyle havada istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden…”