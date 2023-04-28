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28 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın!

İbrahim Aktaşcı
28 Nisan 2023, Cuma
Binlerce yıl önce memleketin birinde şiddetli bir deprem meydana gelir ve dış dünyayla bağlantısı da kesilen bu memlekette bir avuç insan hayatta kalır.

Ardından bir de hastalık peydah olur ve bebekler kör olarak dünyaya gelir. Bu iş nesiller boyunca böyle devam eder.

Görme duyusunun artık unutulduğu bu memlekette, körlük normal hayatın bir parçası haline gelir.

Gece ve gündüz kavramlarının olmadığı körler ülkesinde, vakit, “sıcak” ve “soğuk” diye ikiye ayrılmıştır. Sıcak zaman dilimi olan gündüzlerde uyuyan halk, soğuk olan gecelerde ise çalışırlar. Evlerin de pencereleri yoktur. 

Asırlar sonra; yolunu kaybetmiş bir dağcının bu memlekete ayak basmasıyla birlikte işler değişir. Dağcı, herkesin kör olduğu bu ülkeye “modern dünya düzeni”ni getirmek ve gözleri görebilen tek kişi olmanın verdiği ayrıcalıkla bu ülkeyi yönetmek ister.

Evvela ikna yolunu deneyen dağcının işi hiç kolay değildir. Halka; görme duyusunun kıymetini ve üstünlüğünü anlatan dağcının sözleri, körlere tesir etmez. “Görme kavramı”nı bilmeyen halk için göz bir varlık olmadığı gibi körlük de bir eksiklik değildir çünkü.

İkna ile başarıya ulaşamayacağını anlayan dağcı, halka şiddet uygulayarak, “görme duyusunun” ne kadar üstün olduğunu ispatlamak ister ve eline aldığı bir kürek ile önüne çıkan körlere ansızın vurmaya başlar.

Fakat bu da çare olmaz. Çünkü bir süre sonra, gözleri görmeyen fakat diğer duyuları oldukçe gelişen körler, kendilerini kürekten bir şekilde sakınırlar. Hem, gözleri görmeyen kişilere böylesi zarar vermek, dağcı için de ahlâkî değildir.

Yönetme hedefini zamana bırakan dağcı, körler ülkesindeki düzene alışmaya ve onlarla birlikte yaşamaya başlar ve bir kör kıza âşık olur. 

Âşık olduğu kız, körler ülkesinin körlerine göre köyün en çirkinidir! Çünkü birbirlerini dokunarak tanıyan körler, uzun kirpikleri ve biçimli yüz hattı sebebiyle bu kızı “çirkin” olarak bilmektedir. Sadece dağcı bu kızın güzelliğinin farkındadır ve onunla evlenmek ister.

Körlerin ileri gelenleri; yüzünde iki küçük çukur bulunan bu yabancıyı hasta olarak bilir ve bu evliliğe ancak ameliyat edilmesi şartıyla izin vereceklerini söylerler.

Ülke yönetimini ele geçiremeyen dağcı, kör bir kız için bir de gözlerini kaybetmek istemez ve o ülkeyi terk eder...

Bahsini ettiğimiz hikâye, “Herbert George Wells’in “Körler Ülkesi” isimli eserinde geçer. 

El-ma’nâ fî batnı’ş-şâir. Mânâ şairin karnındadır. Wells’in karnındaki mânâyı bir kenara bırakıp bu hikâyeden bahisle biz de şunları söyleyelim:

Türkiye, demokrasinin körler ülkesidir. Birinci Meşrutiyetle başlayan demokrasi serüveni adeta körler ülkesi hikâyesiyle aynıdır. 

Tıpkı hikâyedeki dağcı gibi, bu ülkeye demokratik düzen getirmek isteyenlerin çoğunun en birinci gayesi “halkın gözünü açmak” değil “gözleri görebilen tek kişi olarak” genellikle iyiniyetle yönetimi ele geçirmek olmuştur ve kısmen de başarmışlardır. 

Çare bellidir. Demokrasiyi, güzelliğini ancak gönül gözü açık olanların bilebildiği “hukuk”la evlendirmek ve bu karanlık ülkeye onlardan doğacak, “güzel gözlü” nesillerle güneşi getirmek. 

Onlar ersin murâdına, biz çıkalım kerevetine. 

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