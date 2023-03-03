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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Bir aslan miyav dedi!

İbrahim Aktaşcı
03 Mart 2023, Cuma
Çankaya Köşkünde düzenlenen Aşık Veysel’i anma programının çıkışında, gazetecilerin ısrarlı sorularıyla karşı karşıya kalan Merhum Cumhurbaşkanı Demirel, gazetecilere; “bugün aşıklar günü, üstüme gelmeyin” der ve soruları cevapsız bırakır.

Bir gazeteci Veysel’in; “Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başk’olmasa” dizelerini hatırlatınca, Demirel şu meşhur fıkrayı anlatır:

“İddialı bir profesör ‘Aslanla kuzunun aynı kafeste barış içinde yaşayacağını’ ileri sürerek, bu tezini ispatlamak için bir hayvanat bahçesinde çalışmalara başlar. Herkes itiraz eder, ‘olamaz, Aslan kuzuyu yer’ derler. Profesör ısrar eder: ‘Hayır ben başaracağım.’  Sonunda profesör deneyini başlatır. Bir hafta sonra, deneye itiraz edenler hayvanat bahçesine geldiklerinde bir de ne görsünler; aslanla kuzu aynı kafeste sakin sakin duruyorlar. Görenler şaşırır. ‘Bunu nasıl başardınız’ diye sorar. Profesör gayet sakin bir şekilde cevap verir: ‘Her gün kafese yeni bir kuzu koyuyoruz…”

Demirel’in fıkrasındaki iddialı profesörün ülkemizdeki müridleri; “her şakanın altında bir hakikat vardır” sırrınca; bu fıkrayı hakikate çevirmek isterler. 

Geçmişteki koalisyon hükümetlerinin, kaplumbağa misüllü karar alma mekanizmalarına alternatif olarak, halka “Tek Aslan Rejimini” sunarlar.

“Kuzusuna kıyamayan kebap yiyemez” diyen safderun halk, Aslan’ı tek başına iktidara getirir.  Beş vakit namaz kılan Aslan, bütün kuzuları yiyecek değildir ya! Hem İslamî kesim usûllerine uygun şekilde kesildiği müddetçe kuzunun eti de Aslan’a helaldir!

İnsanoğlu “çiğ et yemiş”, bir kere dişine kan değmeye görsün. Bizim Aslan da başlamış kuzuları bir bir yemeye... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Merkez Bankası, Sayıştay, TÜİK, RTÜK, YÖK, YSK, Kızılay, AFAD ve daha nice besili kuzu kendisini Aslan’ın midesinde bulur.

Aslan’a muhabbet besleyerek, merhametini kazanmak dileyen halkın sevgisi de zulmü bitirmeye çare olmaz. Aksiyle tokat yiyen halk, Aslan’ın iştahını daha da çok açar. 

Besili kuzuları yemekle kalmayan Aslan, bir de üstüne, kuzuları yeme hizmetinin karşılığı olarak, diş ve tırnak vergisini de ister halktan. 

Aslan’ın kurt ve tilkiyle ittifak kurması bardağı taşıran son damla olur. 

Yıllarca demokrasiyi ve çok sesliliği, devleti yavaşlatan bir pranga olarak bilen halk, kaplumbağa yerine Aslan’ı tercih ettiği için artık pişmandır. 

Evet, kaplumbağa yavaştır fakat hırsı yoktur, kabuğu sağlamdır ve uzun ömürlüdür. Üstelik kuzuları da yemez. Hatta yarışlarda tavşanı geçmişliği de vardır. 

Aslan’ın miyav sesini duymaya başlayan halkın kafasında artık tek bir soru işareti kalır. Peki, nasıl oldu da beş vakit namaz kılan dindar Aslan, gözünü kırpmadan bunca kuzuyu yeyiverdi?

Masum besili kuzularla beslenen dindar Aslan’ların kıldığı namazı, Şair Sâbît şöyle tarif ediyor:

“Meydana geldi nâş-ı rakîb-i nemîme-sâz

Kıldım huzur-ı kalb ile ömrümde bir namâz…”

(Rakîbin cenazesi önüme geldi. Ömrümde ilk kez; kalp huzuruyla ve huşu içinde bir namaz kıldım…)

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