Bir Yalova Kaymakamı bir de Sayıştay!

Nur topu gibi bir kâhinimiz oldu.

Yakın gelecekteki olayları tahmin eden “Simpsonlar Çizgi Dizisi”, dünya kupası maçlarını önceden bilen “Kâhin Ahtapot Paul” ve 16. yüzyılın ünlü astroloğu “Nostradamus” derken bizim de artık yerli ve milli bir kâhinimiz var; “Sayıştay Raporları…”

Ülkemizde hemen her iki üç yılda bir, talihsiz toplumsal olaylar sonrası bir kamu zararı meydana geldiğinde, bir afet ya da bir kaza yaşandığında, eski tarihli bir Sayıştay raporu ortaya çıkıyor ve “Sayıştay uyarmıştı” deniyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz cuma günü Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında 41 işçi vefat etti. Patlamanın yankıları sürerken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz twitter hesabından Sayıştay’ın 2019 yılı Türkiye Taş Kömürü denetim raporunu paylaştı ve rapor gündem oldu.

Raporda; “Amasradaki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığı, çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, yeterli sayıda işçi hazırlanmadığı için iş güvenliğinin riske atıldığı…” yazılmış ve yönetmelik hükümlerinin titizlikle uygulanması istenmiş.

Patlamayla ilgili esas dikkat çeken nokta ise Sayıştay’ın patlamadan dokuz gün önceki Amasra maden ocağı denetimi. Türkiye Taşkömürü Kurumu bu incelemeyi kendi internet sitesinde, “Sayıştay Başkanlığı yer altında incelemelerde bulundu” başlığıyla haber olarak vermiş ve fotoğrafını paylaşmış.

Maden ocağı patlamasından sonra bu haber ve inceleme çok konuşuldu. Çıkan haberlerin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bir açıklama yaparak, Sayıştay yetkilisinin patlamadan dokuz gün önce madene gelişininin, denetim değil nezaket ziyareti olduğunu savundu ve hem kendi haberini hem de basındaki diğer haberleri yalanladı.

TTK’nın bu yalanlamasıyla ilgili nazik Sayıştay’ımız henüz bir açıklama yapmadı.

Peki, Dünya Kupası maçlarını bilen Kâhin Ahtapot Paul’e dahi itimat edip bahis oynayan binlerce insan varken, neden Sayıştay raporları için gereği yapılmıyor?

Kurumlar üzerinde “Demoklesin Kılıcı” gibi duran Sayıştay denetimleri artık eskisi kadar caydırıcı değil.

Eskiden kurumların en çok çekindiği denetim olan ve denetimlerde kurumların gözünün yaşına bakmayan Sayıştay, esasında halen ülkemizin en güvenilir kurumlarından birisi. Bunu son yıllardaki bazı raporlardan da görüyoruz.

Fakat sistem değişikliği ve fiilî durum, hukuk zeminini kaydırınca, kurumların tepesindeki denetim kılıcı maalesef artık boşlukta sallanıyor. Bir devlet kurumunun tepesindeki Sayıştay kılıcı düşse dahi, altındaki amir ve memurlar, o kılıcın canlarını acıtmayacağına, kılıcın tepelerine değil yere düşeceğine güveniyorlar.

Böylece Sayıştay raporları birer kehanet metni düzeyinde kalıyor.

Bize de eski bir resme bakıp mırıldanmak düşüyor.

“Bir garip duygu çöktü omzuma. Bir Yalova kaymakamı, bir de Sayıştay. İşte öyle bir şey…”