"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Bir Yalova Kaymakamı bir de Sayıştay!

İbrahim Aktaşcı
21 Ekim 2022, Cuma
Nur topu gibi bir kâhinimiz oldu.

Yakın gelecekteki olayları tahmin eden “Simpsonlar Çizgi Dizisi”, dünya kupası maçlarını önceden bilen “Kâhin Ahtapot Paul” ve 16. yüzyılın ünlü astroloğu “Nostradamus” derken bizim de artık yerli ve milli bir kâhinimiz var; “Sayıştay Raporları…”

Ülkemizde hemen her iki üç yılda bir, talihsiz toplumsal olaylar sonrası bir kamu zararı meydana geldiğinde, bir afet ya da bir kaza yaşandığında, eski tarihli bir Sayıştay raporu ortaya çıkıyor ve “Sayıştay uyarmıştı” deniyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz cuma günü Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında 41 işçi vefat etti. Patlamanın yankıları sürerken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz twitter hesabından Sayıştay’ın 2019 yılı Türkiye Taş Kömürü denetim raporunu paylaştı ve rapor gündem oldu.

Raporda; “Amasradaki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığı, çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, yeterli sayıda işçi hazırlanmadığı için iş güvenliğinin riske atıldığı…” yazılmış ve yönetmelik hükümlerinin titizlikle uygulanması istenmiş.

Patlamayla ilgili esas dikkat çeken nokta ise Sayıştay’ın patlamadan dokuz gün önceki Amasra maden ocağı denetimi. Türkiye Taşkömürü Kurumu bu incelemeyi kendi internet sitesinde, “Sayıştay Başkanlığı yer altında incelemelerde bulundu” başlığıyla haber olarak vermiş ve fotoğrafını paylaşmış.

Maden ocağı patlamasından sonra bu haber ve inceleme çok konuşuldu. Çıkan haberlerin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bir açıklama yaparak, Sayıştay yetkilisinin patlamadan dokuz gün önce madene gelişininin, denetim değil nezaket ziyareti olduğunu savundu ve hem kendi haberini hem de basındaki diğer haberleri yalanladı.

TTK’nın bu yalanlamasıyla ilgili nazik Sayıştay’ımız henüz bir açıklama yapmadı.

Peki, Dünya Kupası maçlarını bilen Kâhin Ahtapot Paul’e dahi itimat edip bahis oynayan binlerce insan varken, neden Sayıştay raporları için gereği yapılmıyor?

Kurumlar üzerinde “Demoklesin Kılıcı” gibi duran Sayıştay denetimleri artık eskisi kadar caydırıcı değil. 

Eskiden kurumların en çok çekindiği denetim olan ve denetimlerde kurumların gözünün yaşına bakmayan Sayıştay, esasında halen ülkemizin en güvenilir kurumlarından birisi. Bunu son yıllardaki bazı raporlardan da görüyoruz.

Fakat sistem değişikliği ve fiilî durum, hukuk zeminini kaydırınca, kurumların tepesindeki denetim kılıcı maalesef artık boşlukta sallanıyor. Bir devlet kurumunun tepesindeki Sayıştay kılıcı düşse dahi, altındaki amir ve memurlar, o kılıcın canlarını acıtmayacağına, kılıcın tepelerine değil yere düşeceğine güveniyorlar.  

Böylece Sayıştay raporları birer kehanet metni düzeyinde kalıyor. 

Bize de eski bir resme bakıp mırıldanmak düşüyor.

“Bir garip duygu çöktü omzuma. Bir Yalova kaymakamı, bir de Sayıştay. İşte öyle bir şey…”

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev almak artık hayal

    Kömür ocaklarında kazasız gün yok

    AKP’yi de vekilliği de bıraktı

    İngiltere'de muhalefet ''acil genel seçim'' istiyor

    44 gün önce Başbakan olan Liz Truss istifa etti

    'Sansür kanunu'na ilişkin ilk inceleme 26 Ekim'de yapılacak

    “Siyonist” Başbakan İngiltere’ye kaos getirdi

    Altyapısı zarar gören Ukrayna'da zorunlu enerji tasarrufu kararı

    Lübnan'da yeni cumhurbaşkanı yine seçilemedi

    Doğu ve Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Fransa'da 12 nükleer santralde ''grev'' alarmı: Elektrik kesintisi gündemde!

    MSB'den kimyasal silah iddialarına sert tepki

    Endonezya'dan üzücü haber

    Amasra'da maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

    "Türkiye'nin endişelerinin öneminde uzlaştık"

    Meteoroloji'den yurt geneline ''zirai don'' uyarısı

    Rus askeri tedarik şebekesine ABD'den yaptırım kararı

    İsrail'in son adımları Filistinlilere yönelik topyekun savaş ilanıdır

    AB yeniden enerji krizi gündemiyle toplanıyor

    'ABD ordusu zayıflıyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL Türkiye’ye neler kaybettirdi?
    Şükrü BULUT

    Kutsal Roma’nın kutsal şehrinin semasında ezan sesleri…
    Cevher İLHAN

    Yeni seçim hileleri
    Faruk ÇAKIR

    “Dindar ve her anlamda iyi bir insan”
    İbrahim Aktaşcı

    Bir Yalova Kaymakamı bir de Sayıştay!
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Peygamberimiz Hz. Muhammed’in(asm) evsâfı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sû-i zân ve toptancılık” tuzağına dikkat!
    İbrahim ERSOYLU

    Hakperestlik ve siyasî taassup
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anadolu’nun İslâmlaşmasında Ahiler ve Bacıların rolü
    Risale-i Nur'dan

    “Kader ile cüz-i ihtiyârî nasıl tevfik edilebilir?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.