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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Bu işte bir yaman el gizli

İbrahim Aktaşcı
24 Şubat 2023, Cuma
Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşına girmeden hemen önce, Anadolu’nun küçük bir kasabasında, -sözde- büyük bir deprem olur.

Kasabanın Kaymakamı Halil Hilmi Bey, danslarıyla nâm salmış bir Bulgar kızını görmek için bir gece bir bağevi eğlencesine gider. Gecenin ilerleyen saatlerinde, kadınların danslarıyla ahşap bağevi sallanınca, orada bulunanlar, alkolün de etkisiyle, deprem oluyor sanırlar.

Bu koşuşturmacada merdivenlerden düşen Kaymakam yaralanır. Kaymakamın yaralandığını duyan işgüzar bir memur, acilen İstanbul’a bir telgraf gönderir ve ilçede büyük bir deprem olduğunu ve Kaymakam’ın yaralandığını bildirir.

İlçede ne deprem olmuş ne de bir ev yıkılmıştır. Ancak deprem haberleri İstanbul’a çığ gibi büyüyerek ulaşır. İstanbul hükümeti, daha önce ismini duymadıkları ve nerede olduğunu bilmedikleri bu ilçeye bir yardım heyeti gönderilmesine karar verir.

Depremi yerinde incelemek ve hasar tesbiti yapmak için ilçeye sırasıyla; Mutasarrıf, Vâli, Kızılay heyeti ve Paşa gelir. Her birisi ilçeye gelir gelmez gerçeği anlar fakat hadise İstanbul’a kadar uzandığından, kimse gerçeği itiraf etmeye cesaret edemez ve herkes bu yalana ortak olur. 

İstanbul’da depremzedeler için yardım baloları düzenlenirken, savaş arefesinde olan Avrupa Ülkeleri de Osmanlı’yı bu savaşta yanlarına çekmek için deprem bölgesine yardımlar ve heyetler göndermeyi teklif eder. 

Ülke genelinde, “milli zelzele şuuru kararı” alınsa da bir yandan da ortalıkta depremin sahteliği dedikoduları dolaşmaktadır. 

Bu dedikodular karşısında önce matbuat (yayın) yasağı getirilir. Ardından dedikodulara son vermek için; Osmanlı Şehzadesinin, yanına yabancı gazetecileri de alıp bölgeye gitmesine karar verilir. 

Şehzadenin geleceğinin duyulmasıyla, gerçeğin ortaya çıkmasından korkan ilçedeki devlet ricalinin gerçek bir depreme ihtiyacı vardır. Ani bir kararla, kasabadaki tüm evlerin yıkılmasına karar verilir. 

Geceyi Kızılay çadırlarında geçiren ahali, evlerinin yıkılmasını davul zurnayla kutlarlar. Yıkılan virane evlerinin yerine yenisi yapılacak ve tüm dünyadan gelen yardımlar ile ihya olacaklardır.   

Ertesi sabah kasaba ahalisi ve devlet ricali, Osmanlı Şehzadesini, yıkmayı unuttukları istasyonda karşılarlar. Şehzade bölgede incelemelerde bulunur ve gitmeden evvel, gösterdiği gayretler sebebiyle Kaymakam Halil Hilmi Bey’e “üstün hizmet nişanı” takar. 

Hikâye beklenmedik bir şekilde biter. Şehzade İstanbul’a dönüş yoluna çıkmadan, İmparatorluğun savaşa girdiğini, seferberlik ilan edildiğini, deprem yardımlarına el konulduğunu bildirir. 

İstanbul’a doğru hareket eden şehzadenin treninde, devletin el koyduğu deprem yardımları ve “icraatıyla deprem meydana getiren” Bulgar kızı vardır…

Bahsini ettiğimiz hikâye, Reşat Nuri Güntekin’in “Değirmen” isimli romanında geçer. Yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğunda; aksayan hizmetler, topal bürokrasi ve ahlaki çöküntü trajikomik bir şekilde anlatılır.

Son günlerde yaşanan üzücü deprem hadiseleri hatırımıza bu hikâyeyi getirdi. 

Aksayan kamu hizmetleri, hükümetin bu aksaklığı kabul etmemekteki ısrarı, topal bürokrasinin, Ankara’dan talimat gelmeden hizmet verememesi, rastgeldiği bir yalana, “Ankara ne der” diyerek ortak olan devlet ricali, yayın yasağı, bant daraltılması, bağışlar ve “bağışlanamayanlar…” gibi öyle şeyler gördük ki yaşadıklarımız bir Reşat Nuri romanından farksızdı. 

Bu düzene itiraz edenlerin sesinin niçin bu kadar az çıktığı sorusunun cevabını, hikâyemizin kahramanı, istifa bile edemeyen Kaymakam Halil Hilmi Bey’in, romandan uyarlanan filmde okuduğu şu beyte havale ediyoruz:

“Bir başıma kalsam şah-ı devrâna kul olmam

Vîrân olası hanede evlâd-u ıyâl var…”

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