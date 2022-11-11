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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Bu sevdalar boşuna le…

İbrahim Aktaşcı
11 Kasım 2022, Cuma
“Cihanda bulmadım bir yar-î sâdık. ​Ki derdi derdime ola muvafık.”

Şairlerin koca cihanda arayıp da bulamadığı yar-î sâdık, bugünlerde siyaset meydanlarında aranır oldu. Ve anlaşılan o ki günün sonunda; “Madem gönlün bende yok idi, niye doğru yoldan şaşırttın beni” diyenlerin sayısı da bir hayli fazla olacak. 

Kendisine yâr-i muvafık arayanlardan birisi de AKP.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP heyeti geçtiğimiz günlerde, başörtüsü konusunda Anayasa değişikliği teklifini görüşmek için; CHP, HDP ve İYİ Parti meclis gruplarını ziyaret etti.

Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet partilerini; “PKK’nın uzantısı olan HDP ile ortak hareket etmekle” suçlayan AKP’nin, Anayasa değişikliği için HDP’den destek istemesi eleştirileri bereberinde getirdi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri bu eleştirilere; “HDP Legal bir parti, gidilmesi değil gidilmemesi abestir, onların da desteğine ihtiyacımız var” açıklamasıyla karşılık verdi.

Ardından Bahçeli de o malum açıklamasını yaptı.

İttifak ortağı MHP, AYM’de devam eden kapatma davasında, HDP aleyhinde dilekçe vermiş ve davaya müdahil olmuşken, bu aşamada Bahçeli’nin bu ziyaretleri doğru bulması hem kafaları karıştırdı hem de Cevheri’yi “mahir bir siyasetçi” olmaktan kurtardı.

Kamuoyunda; Cumhur İttifak’ının küçük ortağı MHP’nin, AKP-HDP flörtüne sert bir tepki göstermesi ve ortaklar arasında soğuk rüzgârlar estirmesi beklense de aksine, AKP’nin bu ziyaretinin esasında bir seçim hamlesi olduğu görünüyor. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışından sonra AKP, gündeme getirdiği Anayasa değişikliği ve refarandum kartını sonuna dek kullanmak istiyor. 

Refarandumun başkanlık seçimiyle aynı gün yapılmasının konuşulduğu bu günlerde, HDP’nin diğer muhalefet partileri ile birlikte ziyaret edilmesindeki asıl maksad, aslında, HDP’yi; altılı masayla birlikte aynı anda, “başörtüsüne hayır diyen şer cephesinde göstermek” ve seçimlerde bunu kullanmak.

AKP, seçim hamlesini gerekçe göstererek, küçük ortağı MHP’yi susturmuş gözükse de bu “formalite flört”ün arka planında, AKP’nin HDP seçmeni üzerinde bir nabız yoklaması da söz konusu. 

Bu formalite flört aynı zamanda, HDP’nin çoğunluk olarak meclisin üçüncü büyük partisi olduğu düşünüldüğünde, seçimler yaklaşırken oyları giderek eriyen AKP’ye; AKP-MHP-HDP ittifakı hayali de kurdurmuş olabilir. 

Kusurlarına kışlık yorgan örtüp, meziyetlerini üstü açık yatıran ehl-i siyasetin, bu soğuk kış gecelerinde bazı rüyalar görmesi normaldir.

Fakat küçük ortağın kıskançlığı ve birbirine tamamen zıt iki milliyetçi partinin ayrı dünyaların insanı olması, şimdilik AKP’yi bu rüyasından uyandırıyor ve AKP’ye “allı gelin” türküsünü söylemek düşüyor:

“İki güzel, pencereden el eder,

Birin alsam, biri intizar eder...”

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