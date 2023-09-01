Buğday mı nefes mi?

Ta dedemden sekiz dönüm kalmıştı. Kerim Ağa niye sürdün tarlamı?

Hükümet vermişti, benim olmuştu. Kerim Ağa niye sürdün tarlamı?

Bu nasıl adalet, nasıl terazi, sürdüğünün mezarlıktı birazı.

Yetmez mi on beş bin dönüm arazi, Kerim Ağa niye sürdün tarlamı?”

İki yorganından birini satarak geçinmeye çalışan ve merkeple ineği çift edip koşan garibanların toprağında gözü olan, arazileri yetmezmiş gibi köyün mezarlığını dahi süren Kerim Ağa, Ozan Mahzuni Şerif tarafından böyle taşlanır.

Kerim Ağa ve onun gibilerin, mazide ve istikbalde tarih sahnesinde boy göstermiş ve gösterecek olmasının bir sebebi, nefes yerine buğdaya rağbet edilmesi…

Rivayet o ki; Anadolu’da büyük bir kıtlığın baş gösterdiği yıllarda, Sivrihisar ahalisinden bir genç, Yunus, Hacı Bektaş-ı Veli’nin huzuruna varır.

“Hünkâra” dağdan topladığı alıçları armağan olarak sunan Yunus, karşılığında heybesini dolduracak kadar buğday ister. Yunus’un armağanını kabul eden Hünkâr, Yunus’a, “sana buğday yerine nefes versek olmaz mı?” diye sorar.

Bu teklif üzerine, “Nefesi ben neyleyim, bana buğday gerek” diyerek buğdayda direten Yunus, buğday dolu heybesiyle dergâhtan ayrılır.

Daha yolun yarısında, “Bu buğday elbet bir zaman tükenir, nefes ise ölünceye kadar tükenmez idi” diyen Yunus, pişman olsa da artık iş işten geçmiştir.

Teşbihte hata olmasın. Menkıbedeki alıç, siyasi iktidarın meşruiyetini, halkın kamu otoritesine boyun eğmesini temsil eder.

Tarihte türlü şekillerde tezahür eden meşruiyet, günümüzde seçimle, yani vatandaşın kendine yakın bulduğu lidere “alıç armağan etmesi” ve ülkeyi yönetmesine rıza göstermesiyle arz-ı endam ediyor.

Alıçların 50+1’ine sahip olan siyasi iktidar ile seçmen arasındaki ilişki, yalnızca, “alıç vermek ve buğday almak” şeklinde kurulunca, Kerim Ağa ve onun gibilere gün doğuyor.

Buğdayın bir başına itibar gördüğü bu düzende, bir zaman sonra siyasi iktidarın merkezî otoritesi zayıflamaya başlar ve herkese yetecek kadar buğday kalmaz.

Böylesi vakitlerde ambarında buğdayı olan Kerim Ağa gibiler, vatandaşın verdiği alıçlardan pay almak şartıyla, buğdaylarını siyasi iktidarla paylaşır ve muktedirlerin ortağı olurlar.

Böylece, “devlet gibi olan ama devlet olmayan” üçüncü bir sınıf peydah olur. Bu imtiyazlı kimseler ceplerindeki alıç sayesinde, hukukun ve kanunların yaptırımlarından kendilerini koruyan kalelerde otururlar.

Üstelik dağıtır gibi göründükleri halde ambarlarındaki buğday hiç eksilmez, aksine gün geçtikçe daha da artar. Adalet ile mukaddes değerler ise aynı hızla tükenmektedir. Kerim Ağanın köylünün tapulu tarlasını ve köyün mezarlığını dahi sürmesi işte bundandır.

Bu ayrıcalıklı sınıf düzenini birileri feodalizm diye tanımlamış. Aşık Mahzuni Şerif, dalkavukların “ağa diyerek yücelttikleri” Kerim Ağa nezdinde, aslında bu düzene sazıyla itiraz etmiş.

Bugün de birileri beşli-onlu çete diyor.

Biz ise ne kursağı buğday dolu olanlar gibi Kerim Ağa, ne de insafsız hücüm edenler gibi “Kerdo” diyeceğiz. Kerim diyoruz vesselam.

Çünkü biz buğdaya değil nefese, demokrasiye ve hukuka talibiz…