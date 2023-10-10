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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Bugün kayda değer bir şey yok!

İbrahim Aktaşcı
10 Ekim 2023, Salı
“Olur mu anımsamamak On Altıncı Loui(s)’yi, 14 Temmuz 1789 akşamı, Louis, Şöyle yazmamış mıydı defterine: “Bugün kayda değer bir şey yok…”

Fransız İhtilâlinin olduğu gün avlanmaya çıkan Fransa Kralı Louis, çıktığı avdan eli boş döner ve günlüğüne o meşhur cümleyi yazar: “Bugün kayda değer bir şey yok...”

Loui(s)’nin günlüğüne “Bugün kayda değer bir şey yok...” yazdığı gün Fransız İhtilâli olur. 

Loui(s)’nin canına mâl olan, Fransa’yı ve tüm dünyayı tesiri altına alan Fransız İhtilâli gibi mühim bir hadiseye, Louis kayıtsız kalmıştır. Bir milletin kaderinin değiştiği gün, Loui(s)’nin aklı avlayamadıklarındadır.

Loui(s)’nin bahsi geçen günlüğünün bugün hangi müzede sergilendiğini merak etmiyoruz. 

Ülkemizde yaşanan zulümlere yer vermeyen ve “Bugün de kayda değer bir şey yok...” manşeti atan gazetelerin, Loui(s)’nin günlüğünden bir farkı yok çünkü.

Bununla birlikte “akılları gözlerine inmiş” âvâm, bugün, hakkın hatırını yere düşürmek istemeyen bir avuç uyanık gazeteciye, Atina’nın at sineği nazarıyla bakıyor.

Öyle demiyor muydu Sokrates: “Atina bir at. Ben de onları uyandırmak isteyen bir at sineğiyim. Uykusuna devam etmek isteyen Atina halkı, beni kişeliyor…”

Bu manevî kuraklık, kabz ve küsuf hali; daha çocuk yaşta “hayat ne zormuş baba” diyen Kanser Hastası Yusuf Kerim’in vefatına da duyarsız kaldı.

Annesine “örgüt üyesi olmak iddiasıyla” hapis cezası verilen Yusuf Kerim, annesine en çok ihtiyacı olduğu günlerde, kanuna rağmen keyfî bir biçimde annesiyle görüştürülmemişti.

Yusuf Kerim; tam da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Türk yargısını haksız görüp “annesi gibileri” masum bulduğu ve “bu delillerle kimseye ceza veremezsiniz” dediği günlerde vefat etti.  

Ne acıdır ki annesinin hasretiyle yanıp tutuşan ve bir sembol haline gelen masum bir çocuğun vefatı, basın tarafından görmezden gelindi ve hakkında tek satır haber yapılmadı. 

Yusuf Kerim şimdi kâinatın Padişahının sarayında… “Padişah (cc) onu annesiyle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek, belki sevdiklerini zindandan çıkarıp o saraya celb edecek.”

Onun için biz Yusuf Kerim’e acımıyoruz, bahtiyar biliyoruz. “Şu dünyada kalsaydı, kimbilir ne şekle girerdi!” 

Evet, bizler bu dünyada kalan ve “istikbalde kimbilir ne şekle girecek” diye düşündüğümüz bir nesle acıyoruz. 

Tecrübe ediyoruz ki bu dünyada zulme uğrayanlar, ibadetlerine daha bir sıkı sarılıyor ve sabır ve şükür ediyorlar.

Yine tecrübe ediyoruz ki annesi ve babası, dindarlar(!) eliyle zulme uğrayan ve ebeveynlerine hasret büyüyen masum çocuklar, dinden soğumaya ve imanî zâfiyet göstermeye başlıyorlar. 

Yani bu zalimâne düzen; dünyada ebeveynleri, ahirette ise çocuklarını mahkûm ediyor ve ebedî bir ayrılığı netice veriyor. 

O halde bu manevî kuraklık karşısında; “bugün kayda değer bir şey yok” dememeli ve çok geç olmadan, yağmur duası hükmünde olan iman hizmetine dört elle sarılmalıyız:

“Yağmur duasına çıksaydık dostlar. Bulutlar yarılır, hava açardı, 

Şimdi ne ihtimal, ne de imkân var, Göğe hükmetmekten kolay ne vardı.

İyi ki bilmiyor kalabalıklar, Yağmura bakmayı cam arkasından, 

İnsandan insana şükür ki fark var; Birine cennetse, birine zindan…”

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