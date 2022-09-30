Buzlar çözülmeden

Ön bilgi: Yazarımız Ahmet Battal’ın başlattığı “gençleştirme uygulaması” kapsamında bundan böyle her Cuma “Akıl Misafiri” köşesinde yeni ve genç yazarımız İbrahim Aktaşcı’nın yazılarını okuyacaksınız.

Vaktiyle, memleketin birinde, demokrasi; Mayıs ve Eylül yağışlarıyla darbe almış, Şubat soğukları dolayısıyla yollar kapanmıştır. Memlekete tayini çıkan hukuk, hava muhalefeti sebebiyle maalesef görevine başlayamamıştır. Sahipsiz kalan memleket sömürülmektedir.

Bu düzene itiraz edenler, karlı dağlar arkasındaki “kara kaplı” eşkiyalarca asi sayılıp cezalandırılmaktadır. Ta ki komşu memleketin tımarhanesinden kaçan iki delinin bu memlekete ayak basışına dek.

Bu hikâye size iki yerden aşina geliyor olabilir. Birincisi ne yazık ki ülkemizin yakın tarihi. İkincisi ise Cevat Fehmi Başkut tarafından kaleme alınmış olan ve yazımıza da başlığını veren eser. Bu kitaptan uyarlanmış iki de sinema filmi var.

Hikâye, çetin kış şartları sebebiyle yolları kapanmış ve dış dünyayla irtibatı kesilmiş bir Anadolu kasabasında geçer. Kasaba halkı, mevcut halden istifade eden karaborsacılar elinde kırılmaktadır. Kasabaya yakın bir akıl hastanesinden kaçan iki delinin, kasabalı tarafından kaymakam ve hâkim sanılması ve onların da bu kılığı benimsemesi sonrasında iki deli eliyle kasabaya getirilen “düzen” mizahî bir şekilde anlatılmaktadır.

Esasında bu eserden uyarlanan iki sinema filminde de ince işlenmiş bir darbe propagandası vardır. Eserle aynı ismi taşıyan ilk film 27 Mayıs darbesinden 5 yıl sonra 1965’te, daha çok bilinen ikincisi ise 12 Eylül’den 6 yıl sonra 1986’da vizyona girmiştir ve filmlerde darbe dönemlerinde yapılan hukuksuzların, halkın menfaatine olduğu fikri hâkimdir.

Filmlerde belirginleşen “darbeyi meşru gösterme” gayesi bir kenara bırakılırsa, eserde tasvir edilen “düzen”e baktığımızda, hikâyenin bize ne kadar tanıdık geldiğini görüyor ve kafamızı hikâyeden kaldırıp gerçek hayata çeviriyoruz.

Hukukun askıya alındığı günlerden geçiyoruz. Bir yanda mevcut hali olağanüstü sayıp, kanunla tanınan yetkileri -zaruret deyip- kendisine hak gören fiilî memurları, öbür yanda boy gösteren “deliler”i ve “deli çavuşlar”ı seyrediyoruz.

Eserin sonunda dikkatimizi çeken bir detay var. Buzların erimeye başlamasıyla kasabayı terk eden delilerden biri, kendisinden sonra geleceğini bildiği sahici kaymakama “gereğini yapması” için bir mektup bırakıyor ve eser burada bitiyor. Gerçek kaymakamın gereğini yapıp yapmadığını bilmiyor ve merak ediyoruz. Eser sahibi bize çözümü ve sistem buzlarının nasıl eriyeceğini söylemeden hikâyesini bitiriyor.

Uygun çözüm ve gereği için reçete aslında elimizde: Yollardaki buzların çözülmesi için ve biçare demokrasinin “sarp dağ ve derelerdeki vahşet ayılarından, cehalet ejdarhalarından ve husumet kurtlarından” korkmadan gelebilmesi için elbette tembellik etmeyip, onun yolunu yapmalıyız.