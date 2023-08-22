Diyanet’in dolmuş parası

Vaktiyle, memleketin birinde, hocaefendinin biri minibüse biner ve bir gencin yanına oturur. Hocadan evvel davranan genç adam, hocanın iki buçuk lira olan minibüs parasını da öder.

Hocaefendi o civarın tanınmış simalarındandır. Hazır hocayı bulmuşken birkaç soru sorayım diye düşünen genç, başlar peş peşe sorular sormaya:

“Hocam içki içeni Allah affeder mi?” “Affeder evladım, Allah çok bağışlayıcıdır.” “Peki ya yalan söyleyenler, Allah yine affeder mi?” “Evet yavrum, Rabbimiz Gâfur’dur.”

Ard arda benzer sekiz-on soru soran genç, “son bir soru daha soracağım Hocam” der: “Ana-babaya asilik ettik diyelim, o da bağışlanır mı?”

Sinirleri tepesine çıkan hoca dayanamaz ve gence şöyle der: “Seninle mi uğraşacağım çocuk. Al şu iki buçuk liranı, Allah hiçbirini affetmez…”

Hoca minübüsten inerken, diğer yolculara hitaben, “bana destek olmadınız, beni yalnız bıraktınız” demiş midir bilmiyoruz. Ama bunları söyleyen birini tanıyoruz: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bilhassa son yıllarda Cuma hutbeleriyle gündemde… Son Cuma hutbesindeki tepki toplayan ifadeler ise şöyle: “İşyerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını, cuma namazının vaktine göre düzenleyelim.”

Müslümanların yaşadığı bir ülkede; Cuma namazı hakkındaki ayetlerin ve hadis-i şeriflerin okunması ve dünyevi işlerin bu mukaddes vakte göre düzenlenmesinin tavsiye edilmesi, niçin böylesine acımasızca eleştirildi?

Eleştirenlere bir bakalım: Öncelikle Cuma namazına dahi gitmeyip, her fırsatta İslam dininin emirlerine karşı açıktan cephe alan azınlıkta bir güruh var ki onların eleştirileri esasında Diyanet’e değil İslam’ın bizzat kendisine.

Bunun birlikte; İslam’a hakikatte düşman olmayan, fakat nefislerini ıslah edemedikleri ve bazı manevi hastalıkların pençesine düştükleri için Diyanet’in hutbelerini insafsızca eleştirenler de var.

Sayısı bir hayli fazla olan bu ikinci gürüh ise esasında; Diyanet’in cebinde duran iktidarın iki buçuk lirası sebebiyle Diyanet’i eleştiriyor.

Neredeyse iktidarın propaganda organı haline gelen Diyanet, bu sebeple halkın nazarında adeta bir yalancı çoban konumuna düştü. Bu yüzden olmalı ki hakikatın tebliğ edildiği, Allah’ın emirlerinin okunduğu hutbeler bile beklenmedik bir şekilde tepki görüyor.

İnsafsızların taşı değerken hakperestlerin Diyanet’e yeterince destek çıkmamasının sebebi de yine iktidarın o iki buçuk lirası.

İddiaya göre, Diyanet yöneticilerinin ve ilahiyatçıların bulunduğu bir whatsapp grubuna mesaj atan Erbaş, eleştiriler karşısında yalnız bırakıldığından, STK’ların Diyanet’e güçlü bir destek vermediğinden dem vurmuş ve dostlarına sitem etmiş.

Buradan Ali Erbaş’a sesleniyoruz: Hak namına söylenen, içerisine tarafgir siyasetin girmediği her hakikatin bizler de destekçisiyiz.

Eğer siz de sözlerinizin kalplere tesir etmesini istiyorsanız; evvela çıkarın o iktidarın iki buçuk lirasını ve onlara geri verin. Bağımsız, tarafsız ve adil olun. Hakikatler kadar haksızlıklardan da söz edin. Hizmetinizi ihlas ve samimiyet üzerine inşa edin.

“Sen onlara kaba ve katı yürekli olsaydın, etrafından dağılıp giderlerdi” ayetine uygun davranın ve siyasetçilerin nefret dilinin bulaşmış olduğu o tebliğ üslubunuzu yumuşatın.

“Ülkeyi Müslümanların yönetmediği(!)” yıllarda, ihlaslı müminler okuldan ve işten kaçarak Cuma namazına giderlerdi. İslamcıların iktidarında ise Cuma gününün resmî tatil olduğu fakat Cuma namazlarına pek az kimsenin gittiği günler göreceğiz galiba…

