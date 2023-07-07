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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Doğru adam doğru ZAM’an!

İbrahim Aktaşcı
07 Temmuz 2023, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde, bir gazete satıcısı şöyle bağırır: “İkinci baskı bir lira, ikinci baskı bir lira…”

Yoldan geçen bir müşteri, gazete satıcısına bir lira uzatır ve gazeteyi satın alır. Gazeteye şöyle bir göz atan adam çok uzaklaşmadan geri döner ve satıcıya öfkeyle söylenir. “Utanmıyor musun be adam, niçin yalan söylüyorsun? Gazetenin üzerinde, fiyatı ‘elli kuruştur’ yazıyor.”

Gazete satıcısı pek oralı olmaz ve uzaktan sırıtır: “Aman bre amca. Sen de pek bir safmışsın. Gazetenin yazdığı her şeye inanılır mı?”

Araştırma şirketlerince yapılan, “en güvenilmeyen meslekler” anketlerinde, gazetecilik mesleğinin listeye girdiği zamanlar olmuştur. Ancak öyle günlerden geçiyoruz ki konu güvenmemek olunca, “AKP’nin devlet kurumları” bütün meslekleri açık ara geride bırakıyor.

Vatandaşa, “yalancısın inanamam” türküsünü söyleten AKP’nin kurumları arasında güvenilmezler listesinde TÜİK de ilk sıralarda.  

TÜİK’in parmak(!) hesabıyla belirlediği enflasyon oranlarına göre; Tüketici Fiyat Endeksi bu yıl bir önceki yıla göre % 38,21 artış göstermiş. ENAG’a göre ise yıllık enflasyon % 108,58. 

Peki kimin hesabı yanlış? “Açıkladığı veriler gerçekçi değil” diye eleştirilen TÜİK’e göre rakamlarla oynayan TÜİK değil ENAG.

TÜİK; bağımsız akademisyenlerin kurduğu ENAG’a, “bizim itibarımızı zedeliyor” diyerek bu yüzden dava üstüne dava açsa da esasında evvela TÜİK’in hesabına parmak karıştıranların icraatları TÜİK’i yalanlıyor.  

Şimdi AKP’nin TÜİK’i, yazımızın giriş kısmındaki uyanık gazete satıcısı olsun. 

Uyanık TÜİK önce “gazetenin fiyatı elli kuruştur” diye bağırır. Birileri TÜİK’e inanır ve bu rakam üzerinden memur ve emeklilere zam yapar.

Sonra bu birileri Meclise de bir kanun teklifi getirir. Bu teklife göre de 2023 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi, “bir defaya mahsus olmak üzere” iki katına çıkarılır.

Ekserisi matematik dersinden düşük not alan vatandaşlardan, kafası az buçuk matematiğe basan birileri de bu hesaba itiraz eder: “Yahu, bir şeyi iki katına çıkarmak, o şeye yüzde yüz zam yapmak değil midir? Hani yıllık enflasyon %38’di.”

İşte tam o sırada uyanık TÜİK bu kere de vatandaşı şöyle ikna eder: “Bir kere dedik, bir kereden bir şey olmaz.”

“Yüzde yüz zam yapıyoruz” demek yerine “iki katına çıkarıyoruz” diyen ya da “bir defaya mahsus” kaydı düşen ve böylece kelime oyunları yapan iktidar, vatandaşının aklıyla adeta dalga geçiyor. 

Uluslararası otoritelere göre devlet kurumlarımız, bugün ne yazık ki bir bakkal dükkânı kadar bile güvenilir değil. Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere aslında ulusal otoriteler de bunun farkındalar.  

Galatasaray kulübü geçtiğimiz günlerde tanınmış bir şirketle bir sponsorluk anlaşması imzaladı ve detayları Kamu Aydınlatma Platformunda paylaştı. 

Beş sezon için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında, önümüzdeki yıllarda yapılacak artışlarda, TÜİK verilerinin yanında ENAG’ın enflasyon verilerinin de baz alınacağı belirtildi.

Galatasaray’ın ENAG’lı bu bildirimi tepki toplayınca düzeltme geldi ve ikinci bildirimde ENAG kaldırıldı. 

Öyle görünüyor ki yalanların birer birer sonu gelmekte. Sıra seçmene yaşatılan yalancı mutlulukta…

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