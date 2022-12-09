Ekmek bulamıyorlarsa püskevit yesinler

Ortaçağ Avrupa’sında, bilhassa 11. yy’da; büyücülük ve sihir faaliyetleri artmaya başlar, bunun bir sonucu olarak cadıların var olduğu inancı halk arasında yaygınlaşır.

Bu batıl inancın Hıristiyanlık dini için bir tehdit olduğunu düşünen Katolik Kilisesi, büyü ve cadılık faaliyetlerini bastırmak için tedbirler alır ve yargılamalar yapar.

Fakat yıllar içerisinde cadı avı yargılamasının mahiyeti değişir, cezası da ağırlaşır. 1300’lerde göreve gelen Papa 22. John; papalık sarayındaki bazı isimleri, büyücülük ve cadılıkla itham eder ve cadı yargılamasını, muhaliflerini yok etmek için siyasi bir araç olarak kullanır. Böylece bütün Avrupa’da yaklaşık dört asır sürecek “siyasi cadı avı” yargılamaları başlamış olur.

Esasında üçharflilerden olduğuna inanılan cadıların, mahkemeye göre tek başına cadılık yapmaları mümkün değildir. Genel kabul odur ki; üçharfliler gece yarılarında bir zincir şeklinde toplanır ve ayin yaparlar.

İşkencenin caiz olduğu bu cadı yargılamalarında, işkencenin etkisiyle bir raddede bilincini kaybeden cadı şüphelisi, suç ortaklarının ismini söylemek zorunda kalır ve böylece “zincir üçharfliler” “hak ettiklerini” bulmuş olur. Cadı yargılamasında infaz edilen kişilerin malları ise; kral, kilise, yargıç, cellât ve ihbarcı arasında paylaşılır.

Düşmanı şeytanlaştırmak ve bu sayede yok etmek tarzı siyasetin bir diğer faydası da cadıyı infaz etmeden, günah keçisi ilan etmek ve tüm başarısızlığı cadının üzerinde bırakmak.

Siyasi cadı avı yargılamaları deyince, akıllara gelen ilk örneği okuyucuya bırakıp, “bugünün üç harflilerinden” bahsedelim.

Avrupa’nın aksine bizim kültürümüzde cadı kelimesi, her zaman kötü manaya gelmez. Hatta sevimli fakat biraz hırçın bebeklerin; “çok cadı bu” diyerek sevildiği olur. Ancak, bu toprakların birçok kişiye; “beraber çok mutluyduk, neden ayrılık oldu” türküsünü söylettiği de olmuştur.

Bugünlerde mikrofon BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç’ın elinde.

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “üç harfli” marketlere yönelik eleştirileri, ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “FETÖ’yle irtibatları araştırılsın” çıkışı ile hedef olan Aykaç, açıklamalarıyla gündem oldu.

Bahçeli’nin fahiş fiyat ithamlarına cevap veren Aykaç; “Üç harfliler diye bizleri farklı yere koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar, kendilerini göreceklerdir.” dedi.

İktidarın, bir zamanlar, “çok cadı bu” diyerek sevdiği BİM, artık iktidar nazarında “cadılıktan, cadalozluğa” evrildi.

Aykaç’ın bu açıklamalarından sonra; bazı şehirlerdeki şubeler mühürlendi, BİM hisseleri borsada değer kaybetti ve üç harfli rakiplerinden birisi Aykaç’ın istifasını istedi. Hatta BİM’den alışveriş yapmayın diye fetva veren hocalar bile oldu.

Tepkiler sonrası süpürgesini saklayan Aykaç, geri adım attı ve kıymetli büyüklerinden özür diledi. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından da istifa etti.

Günün sonunda, televizyonun karşısına dizilmiş, “reklamlardaki çocukların elindeki ‘çukulataları’ gören, benim de bir püskevitim olsa, bizde niye yok” diyen çocukların, kendisini değil de zincir marketleri suçlayacağını uman iktidarın atladığı bir şey var:

Püskevit sevmeyen yeni kuşak; eski nesiller gibi, sırf ödediği bilet parasına değsin diye, seyrettiği ilüzyon gösterisinde “kandırılmak” değil, artık “gerçeği bilmek”, sihirbazı ve sırrını çözmek istiyor.