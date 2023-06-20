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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Farları nurlu binek

İbrahim Aktaşcı
20 Haziran 2023, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, müstebit bir çiftçi, çiftliğin ve köyün çeşitli yerlerine tuzaklar kurar, çiftliğinde tek bir farenin dahi yaşamasını istemez.

Mazlum ve mağdur bir fare; bu zulüm karşısında, çiftlikteki hayvanlardan sırasıyla yardım ister. Evvela horozun yanına varan fare, horozdan; “tuzak bana değil sana kurulmuş” cevabını alır.

Yardım istenen yeni kuzulamış koyun da hiç oralı olmaz. Kuru bir “dikkat et, kapana yakalanma” nasihatiyle geçiştirir fareyi. 

Minik fare son bir çare öküzden yardım ister. Farenin söylediklerine kulak asmayan öküz de “başının çaresine bak” der ve oralı olmaz.

Çiftçinin kurduğu tuzakların birisine, bir gün zehirli bir yılan düşer ve oradan geçmekte olan çiftçinin oğlunu can havliyle ısırıverir. 

Çocuğu muayene eden doktor, birtakım ilaçlar verir ve şöyle nasihat eder: “Bir horoz kesip, suyuna çorba yapın. Çocuğun güçlenmesi gerek.” Horozu keserler…

Bu talihsiz olayı duyan köy ahalisi toplanır ve çiftçiye geçmiş olsuna gelirler. Çiftçi, misafirlerine ikram etmek için çiftlikteki koyunun kuzusunu kestirir ve kebab eder…

Yılanın zehirlediği küçük çocuk, ecelin pençesinden kurtulamaz ve vefat eder. Çiftliğin mağrur öküzü de misafirlerin cenaze yemeği olur…

Vaktiyle minik mazlum fareye yardım eli uzatmayanların ibretlik hikâyesidir bu. Müstebit çiftçinin zulmü karşısında hakikati söyleyen minik farenin sözleri, iki sebeple muhataplarında karşılık bulmaz:

Birincisi, minik fare zayıftır. “Büyüklük taslayanlar” güçsüz kimselerle aynı safta olmayı kibirlerine yediremezler. İkincisi, tuzak onlara kurulmamıştır, tehlike onlar için değildir.

Hemen her toplumda çoğunluğu oluşturan “zayıf ve zelil kimseler” tarihte genellikle peygamberlere iman eden ilk kişiler olmuşlar. O toplumların “ileri gelenleri” ve “büyüklük taslayanları” ise peygamberlere iman eden zayıfları ezmiş ve işkence etmişler. 

Bu “büyüklük taslayanlar” güruhu; iman etmek için, Peygamberlerin etrafında toplanan “avam tabakasının” kovulması şartını koşmuş, küfürlerine kibirlerini bahane göstermişler.

İşte iman ve küfür savaşında; “müminler ile müşrikler” kadrosu belirlenirken, böylesi bir elek faaliyet göstermiş.

İman eden “zayıf ve zelil kimseler” ise Allah’ın onlara lütfu ve imanın verdiği kuvvet ile “büyüklük taslayanlara karşı yeryüzünde önder olmuşlar.” 

“Tehlike onlar için değilse ve tuzak onlar için kurulmamamışsa” senaryosunu; müminlerin kendi aralarındaki meseleler bakımından ele alalım. İşte imtihanımız burada başlıyor.

İslam âleminin günümüzde perişan bir halde bulunmasının bir sebebi; ne yazık ki Müslümanların takındığı “adamsendecilik ve nemelazımcılık” tavrı.  

İslam âlemindeki bu dağınıklık ve “zahirî zayıflık” cesur bir Müslümana ümitsizlik verip onu vurdumduymaz biri yapıyorken, bilhassa batı medeniyetinin güçlü birliği, korkak bir mensubuna şevk aşılayıp onu hamiyetli bir birey haline getiriyor. 

O halde parlak ve cilalı bir cam parçasına zahiren mağlub olan paslanmış bir elması yeniden cilalamalıyız ki “şu medeniyet-i hazıra başka bir dine değil İslamiyet’e hizmet edebilsin.”

Gece karanlığında, son model bir arabayla, farları kapalı ilerlemeye çalışmak risklidir, bize bir nur gerek. 

Ümit bu arabanın tekerleği, sıdk yakıtı, nurani rabıtalar ise farları.

Arabanın motorunu saran adavet ve istibdatı temizlemeli, şoför koltuğunu ise gece gündüz tek bir adama ve menfaatine hasretmemeliyiz.   

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